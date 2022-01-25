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Александр Захожий нокаутировал Павла Соура джебом, видео

Украинский гигант нокаутировал соперника простым джебом. Мощь Захожего пугает
Микаил Гусейнов
Украинский гигант нокаутировал соперника джебом
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Александра уже сравнивают с братьями Кличко. Похоже, на Украине неиссякаемый запас крутых тяжеловесов.

22 января в Германии прошёл небольшой вечер профессионального бокса, участие в котором приняли несколько перспективных украинских спортсменов. Внимание многих экспертов привлекал поединок с участием мощного тяжеловеса Александра Захожего. Уроженец Запорожья не был участником главного события турнира, но зато подарил зрителям отличное зрелище. Его соперником стал Павел Соур из Чехии.

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Для Захожего схватка с Соуром стала первой с апреля 2021 года. Тогда он досрочно победил Сергея Вервейко и довёл профессиональный рекорд до показателя 15-0 (11 КО). Что касается Соура, то 39-летний спортсмен является типичным джорнименом. Перед встречей с Захожим в его послужном списке было 14 побед при 6 поражениях. При этом он бился с такими крепкими ребятами, как Арсланбек Махмудов, Хьюи Фьюри, Нэйтан Горман и Филип Хргович. Так что, даже невзирая на не самые впечатляющие цифры в плане статистики, можно было ожидать, что Соур станет неплохой проверкой для Захожего. Но как же хорош оказался Александр. 207-сантиметровый гигант из Украины сразу завладел инициативой и принялся диктовать условия в ринге.

Видео доступно на странице TimBoxeo в «Твиттере». Права на видео принадлежат Fächer Sportmanagement.

Уже во втором раунде Соур оказался в первом нокдауне. Но сохранившаяся свежесть помогла ему быстро восстановиться. Тем не менее Захожий продолжил оказывать давление на оппонента, и становилось понятно, что досрочная победа украинца – дело времени. Это самое время настало очень быстро. В третьем раунде Охотник (прозвище Александра) снова уронил Соура. Тот поднялся во второй раз. Но было очевидно, что Павел потрясён и вряд ли простоит слишком долго.

Так и произошло, в том же третьем раунде Захожий не спеша раздёргивал оппонента передней рукой, а когда тот потерял терпение и рванул вперёд, Александр встретил его джебом. Удар передней рукой оказался настолько сильным, что голова Соура запрокинулась, после чего он снова упал. Захожий показал пугающую мощь. Рефери принял единственно верное решение и остановил одностороннее избиение. Таким образом, огромный украинец победил благодаря самому простому удару в боксе – джебу.

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Напомним, джеб был одним из самых устрашающих ударов многолетнего доминирующего чемпиона хэвивейта Владимира Кличко. Так что аналогии между Захожим и Владимиром напрашиваются. Более того, Охотника сравнивают и с Виталием Кличко. И уже сейчас можно говорить, что как минимум в одном он точно превосходит знаменитых братьев – в габаритах. При этом он ещё время от времени тренируется и с одним из самых техничных боксёров мира – Александром Усиком, что также способствует его профессиональному росту.

Если Захожий продолжит прогрессировать в том же темпе, то вполне вероятно, что в элите супертяжёлого веса скоро будет прибавление. Похоже, на Украине действительно неиссякаемый запас крутых тяжеловесов.

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