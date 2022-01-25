Джошуа может отказаться от боя с Усиком. С кем тогда ему драться?

Авторитетное издание The Telegraph сообщило, что Энтони Джошуа может дать возможность Александру Усику сразиться в объединительном бою с Тайсоном Фьюри. Цена отступных — $ 20 млн. Если стриминговая платформа DAZN и лично Эдди Хирн видят в схватке Фьюри — Усик больший потенциал, чем в реванше между Усиком и Джошуа, тогда они без проблем найдут деньги для Энтони.

Новость по теме Усик в следующем бою может встретиться с Фьюри. Джошуа готов отступить

Но что же делать Эй Джею дальше, если Фьюри — Усик будет следующим боем? Сидеть и почивать на лаврах? Тогда он точно не сможет одолеть ни Усика, ни Фьюри. Когда бойцу за 30 лет, ему нельзя допускать простой, иначе он быстро обрастёт «ржавчиной». Поэтому ему нужна практика, желательно с лучшими бойцами мира, чтобы вернуть себе былую уверенность. А то, что его самооценка пошатнулась после поражения от Усика, можно утверждать почти наверняка. Даже судьи оказались бессильны перед тем перформансом, что выдал украинец. И потому Джошуа нужно как можно скорее реанимировать свою карьеру, но если быть более точным, то хотя бы поддерживать в тонусе.

Сегодня Эй Джей находится в той позиции, что ему противопоказана мешочная диета, иначе его снова будут критиковать за уровень оппозиции и желании набить на ней свою статистику. Сейчас у него два поражения, и британец должен рисковать. Джошуа нужен выход из зоны комфорта. А для этого нужен серьёзный скальп, чтобы он мог заявить о себе на весь мир: «Я вернулся!». И тогда на него могут обратить внимание и Фьюри, и Усик, так как Эй Джей — это «золотой актив», способный принести большой куш.

И кто может подойти на роль следующего соперника? Энди Руис? Хороший вариант, тем более счёт в серии — 1:1. Но странно, что он не смог нокаутировать возрастного Криса Арреолу. А форма мексиканца сейчас вряд ли лучше той, что была в 2019 году, так что схватка с Руисом повысит акции Энтони незначительно.

Диллиан Уайт? У этих ребят большая история, и их битва продастся на рынке Великобритании на ура. Но всё же исход этого противостояния многим ясен. Луис Ортис? Неплохой боец, но его лучшие годы давно позади. Из топовых вариантов остаётся Деонтей Уайлдер, пропавший со всех радаров. Только представьте эту афишу Джошуа — Уайлдер, битва неудачников за престиж и возвращение в элиту.

Оба были востребованы, когда были с поясами. Оба, как ни странно, не утратили своей ценности даже без титулов на плечах. Уайлдер притаился и практически не делает заявления, что очень смущает. Это очень похоже на то, что он собирается вешать перчатки на гвоздь. Но его последний бой с Тайсоном Фьюри показал, что порох в пороховницах ещё остался. Причём это была лучшая версия Деонтея Уайлдера за всю карьеру. Будет обидно, если мы больше не увидим его.

Американец заработал баснословные $ 25 млн, о которых мечтает Фрэнсис Нганну. Однако Деонтей не утратил своей ценности, а скорее, обрёл её после второго проигрыша от Фьюри, так как он продемонстрировал сумасшедшую стойкость и характер. Болельщики такого не забывают и потому ждут его возвращения в ринг. Тем более Уайлдеру точно есть что сказать и показать.

Если Деонтей хочет вернуться обратно в титульную гонку, ему нужно громкое имя. Такая же ситуация и с Джошуа. Они нужны друг другу как никогда раньше. Сейчас Эй Джей с Деонтеем пребывают в положении неудачников, и им нужно доказать, кто из них лучше и более достоин ещё одного захода за титулом. И, как ни странно, они смогут продать бой даже без поясов, потому что престиж никуда не делся.

Оба бойца обладают тяжёлым ударом, в связи с чем напрашивается вывод, что бой точно не продлится все 12 раундов. Они будут стараться уничтожить друг друга и поэтому точно не станут осторожничать, потому что там, где Уайлдер, места прагматизму не найти. К тому же у них солидный бэкграунд на любительском ринге: Джошуа — олимпийский чемпион 2012 года, а Уайлдер — бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года. Да что тут говорить, если у этих ребят на двоих 63 победы нокаутом в 71 поединках в профессионалах?! Золотой мальчик Британии против Бронзового бомбардировщика. Победитель получает последний элиминатор в карьере, а проигравший уходит ни с чем — идеально.

На выходе получаем отличную афишу, которая точно будет сопровождаться трэш-током и провокациями на пресс-конференциях, ибо в этот момент бойцы даже на словах будут доказывать, кто из них круче. И за этим будет не менее интересно следить, чем за действом в ринге. Ждём, затаив дыхание, какое же решение примет Джошуа.