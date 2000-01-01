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На каких автомобилях ездят лучшие бойцы мира
На каких автомобилях ездят лучшие бойцы мира
Звёзды ММА любят предметы роскоши. Автомобили не являются исключением.
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Кейн Веласкес
Кейн Веласкес
Веласкес с детства мечтал заполучить Ford Cobra, который был выпущен в 1971 году. Двукратный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории сумел осуществить задуманное, потратив $ 70 тыс. (5,5 млн рублей).
Стипе Миочич
Стипе Миочич
Стипе Миочич купил Dodge Ram Rebel за $ 64 тыс. (5,05 млн рублей). Боец-тяжеловес выбрал такое авто из-за внешнего вида и крупных габаритов.
Макс Холлоуэй
Макс Холлоуэй
Холлоуэй приобрёл Dodge Daytona за $ 50 тыс. (4 млн рублей). Макс считает, что автомобили этой марки особенные и хранят в себе американский дух.
Ронда Роузи
Ронда Роузи
Роузи предпочитает Honda Accord LX. Стоит всего $ 15 тыс. (1,2 млн рублей). Для Ронды роскошь не главное. Просто она уже давно привыкла к этому недорогому, но удобному авто.
Исраэль Адесанья
Исраэль Адесанья
Новозеландец нигерийского происхождения купил McLaren 720s Spider в 2019 году за $ 650 тыс. (51 млн рублей). Адесанье также принадлежит Range Rover стоимостью $ 84 тыс.
Бенеил Дариуш
Бенеил Дариуш
Дариуш после победы над Тони Фергюсоном заявил, что полгода назад заказал жене авто Tesla, но до сих пор его не получил. Директор компании Tesla Илон Маск вмешался лично и оперативно решил вопрос.
Дастин Порье
Дастин Порье
У Дастина есть несколько автомобилей: Rolls Royce Ghost Series 2 ($ 311 тыс.), Ferrari 458 Italia ($ 245 тыс.), Cadillac CT6 ($ 80 тыс.), Dodge Challenger ($ 29 тыс.). 
Джастин Гэтжи
Джастин Гэтжи
Джастин купил себе Nissan Titan XD ($ 40 тыс.), Subaru WRX STI ($ 17 тыс.) и Audi Premium Plus ($ 30 тыс.). 
Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну
Нганну принадлежат два седана Mercedes стоимостью $ 100 тыс. каждый.
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
У Орла большой разброс — от «Лады Приоры» ($ 2700) до роскошных Mercedes Benz AMG GT ($ 188 тыс.), Ferrari California ($ 204 тыс.), BMW Series-6 ($ 70,3 тыс.), Toyota Land Cruiser J-200 ($ 88,5 тыс.).
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
У Конора более десятка роскошных автомобилей общей стоимостью около $ 3,5 млн. Среди них выделяются Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe ($ 492 тыс.) и Lamborghini Aventador Roadster ($ 370 тыс.).
Rolls Royce Ghost ($ 312 тыс.), McLaren 650S ($ 266 тыс.), BMW I8 ($ 154 тыс.), Mercedes AMG S550 Coupe ($ 147 тыс.) тоже достойны упоминания. Эти авто куплены для пафоса и почти всегда простаивают.
Rolls Royce Ghost ($ 312 тыс.), McLaren 650S ($ 266 тыс.), BMW I8 ($ 154 тыс.), Mercedes AMG S550 Coupe ($ 147 тыс.) тоже достойны упоминания. Эти авто куплены для пафоса и почти всегда простаивают.
Фёдор Емельяненко
Фёдор Емельяненко
Емельяненко предпочитает Mercedes GLS-Class за 6 млн рублей ($ 76 тыс.). Фёдор чётко знал, что хочет именно это авто.
Первым автомобилем Емельяненко был Lada-2110, который ему подарили за спортивные успехи. Фёдор в плане вкуса может дать фору Конору, который страдает излишним пафосом.
Первым автомобилем Емельяненко был Lada-2110, который ему подарили за спортивные успехи. Фёдор в плане вкуса может дать фору Конору, который страдает излишним пафосом.
На каких автомобилях ездят лучшие бойцы мира
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