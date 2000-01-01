На каких автомобилях ездят лучшие бойцы мира
Звёзды ММА любят предметы роскоши. Автомобили не являются исключением.
Кейн Веласкес
Веласкес с детства мечтал заполучить Ford Cobra, который был выпущен в 1971 году. Двукратный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории сумел осуществить задуманное, потратив $ 70 тыс. (5,5 млн рублей).
Стипе Миочич
Стипе Миочич купил Dodge Ram Rebel за $ 64 тыс. (5,05 млн рублей). Боец-тяжеловес выбрал такое авто из-за внешнего вида и крупных габаритов.
Макс Холлоуэй
Холлоуэй приобрёл Dodge Daytona за $ 50 тыс. (4 млн рублей). Макс считает, что автомобили этой марки особенные и хранят в себе американский дух.
Ронда Роузи
Роузи предпочитает Honda Accord LX. Стоит всего $ 15 тыс. (1,2 млн рублей). Для Ронды роскошь не главное. Просто она уже давно привыкла к этому недорогому, но удобному авто.
Исраэль Адесанья
Новозеландец нигерийского происхождения купил McLaren 720s Spider в 2019 году за $ 650 тыс. (51 млн рублей). Адесанье также принадлежит Range Rover стоимостью $ 84 тыс.
Бенеил Дариуш
Дариуш после победы над Тони Фергюсоном заявил, что полгода назад заказал жене авто Tesla, но до сих пор его не получил. Директор компании Tesla Илон Маск вмешался лично и оперативно решил вопрос.
Дастин Порье
У Дастина есть несколько автомобилей: Rolls Royce Ghost Series 2 ($ 311 тыс.), Ferrari 458 Italia ($ 245 тыс.), Cadillac CT6 ($ 80 тыс.), Dodge Challenger ($ 29 тыс.).
Джастин Гэтжи
Джастин купил себе Nissan Titan XD ($ 40 тыс.), Subaru WRX STI ($ 17 тыс.) и Audi Premium Plus ($ 30 тыс.).
Фрэнсис Нганну
Нганну принадлежат два седана Mercedes стоимостью $ 100 тыс. каждый.
Хабиб Нурмагомедов
У Орла большой разброс — от «Лады Приоры» ($ 2700) до роскошных Mercedes Benz AMG GT ($ 188 тыс.), Ferrari California ($ 204 тыс.), BMW Series-6 ($ 70,3 тыс.), Toyota Land Cruiser J-200 ($ 88,5 тыс.).
Конор Макгрегор
У Конора более десятка роскошных автомобилей общей стоимостью около $ 3,5 млн. Среди них выделяются Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe ($ 492 тыс.) и Lamborghini Aventador Roadster ($ 370 тыс.).
Rolls Royce Ghost ($ 312 тыс.), McLaren 650S ($ 266 тыс.), BMW I8 ($ 154 тыс.), Mercedes AMG S550 Coupe ($ 147 тыс.) тоже достойны упоминания. Эти авто куплены для пафоса и почти всегда простаивают.
Фёдор Емельяненко
Емельяненко предпочитает Mercedes GLS-Class за 6 млн рублей ($ 76 тыс.). Фёдор чётко знал, что хочет именно это авто.
Первым автомобилем Емельяненко был Lada-2110, который ему подарили за спортивные успехи. Фёдор в плане вкуса может дать фору Конору, который страдает излишним пафосом.
На каких автомобилях ездят лучшие бойцы мира
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