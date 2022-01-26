С танцпола — в октагон. Американский качок отлетел с одного хай-кика. Видео

У знаменитого Хорхе Масвидаля весьма яркий образ хулигана и скандалиста. Боец с кубинскими корнями старается поддерживать подобную репутацию, влезая в любые конфликты и активно пользуясь трэш-током. Но на самом деле Масвидаль — талантливый бизнесмен, заглядывающий далеко вперёд. Параллельно со спортивной карьерой Хорхе решил открыть собственный промоушен под названием IKon Fighting Championship, несколько дней назад организовав дебютный турнир. И там было на что посмотреть, хотя имена бойцов были не особо известны широкой публике.

Самым ярким и одновременно самым коротким стал поединок полутяжеловесов Седрика Дюма и Девитта Диксона. Оба спортсмена имели статус непобеждённых бойцов, пусть на профессиональном уровне провели только пяток боёв. Фаворитом схватки считался Дюма по прозвищу Жрец — парень с танцевальными корнями и абсолютно уникальной пластикой вышибает соперников не только жёсткими ударами, но и удушающими приёмами. Зато за Диксона говорили габариты: он выглядел шире оппонента и мог похвастаться мощными «выстрелами» с обеих рук.

Впрочем, уже с первых секунд Дюма захватил инициативу. Он настолько превосходил Диксона в стойке, что нокаут был буквально делом времени. Гибкий и скоростной Седрик напомнил Майкла Пейджа — знаменитого бойца Bellator по прозвищу Веном. На исходе первой минуты поединок закончился: Жрец пробил очередной хай-кик, пришедшийся точно в челюсть Диксона. Здоровяк обмяк и рухнул на канвас — хотя Дюма и рвался его добивать, было понятно, что Девитт драться точно больше не сможет. Слишком жёстким было пропущенное попадание.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC Fight Pass в «Твиттере».

Поняв, что одержал очередную победу, Дюма немедленно начал танцевать. Всё чаще и чаще мы наблюдаем танцы в октагоне: как девушки, так и парни охотно празднуют таким образом успех. В этом нет ничего удивительного — танцы отлично развивают пластику движений, что особенно хорошо помогает ударникам. Взять того же Пейджа: Веном не раз подчёркивал, что танцы помогли ему добиться знаменитой «кошачьей» грации. Теперь его последователем может стать Седрик Дюма — талантливый парень, которого ждёт большое будущее. Давайте внимательно последим за его карьерой.