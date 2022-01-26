56-летний член зала славы UFC ударил фаната. Дон Фрай, кстати, просил бой у Нганну

Даже в 56 лет усатый богатырь не прочь сойтись врукопашную в октагоне и за его пределами.

На турнире UFC 270 в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» было жарко не только в октагоне, но и за его пределами. Конечно, главным событием вечера стала победа камерунца Фрэнсиса Нганну, который защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе в поединке с французом Сирилем Ганом. Но пока топы тяжёлого дивизиона бились в октагоне, в зрительском зале тоже было жарко. В центре внимания оказался легендарный Дон Фрай, который не стал терпеть ругательства от одного из болельщиков.

Член зала славы UFC показал, что даже возраст для него не помеха. 56-летний американец врезал мужчине, который начал цеплять его. По данным TMZ, обидчик Фрая был пьян и предлагал тому подраться. Это было явно опрометчиво.

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Боец ММА был на турнире на стиле. Фрай пришёл на арену в ковбойской шляпе, которая и положила начало конфликту. По словам самого Дона, пьяный болельщик зацепил его шляпу, после чего последовал обмен неприятными репликами. По всей видимости, оппонент Фрая так и не понял, что перед ним стоит легенда ММА. Во время конфронтации мужчина предложил бойцу «выйти», но их разняли. Тем не менее Фрай, отходя от обидчика, успел ударить того в глаз.

Несмотря на произошедшее, полиция не стала вмешиваться в инцидент. В результате Фрай остался в зрительском зале и сумел лично посмотреть бой Нганну и Гана.

Фрай — легенда, его бой с огромным японцем — настоящий хардкорный олдскул!

Тому болельщику, который перешёл дорогу Фраю, стоило бы больше внимания уделять «матчасти». Если он не узнал легенду ММА, то теперь уж точно усвоит урок. И если бы парень посмотрел легендарный бой американца с японцем Йосихиро Такаямой, который проходил 23 июня 2002 года! Этот поединок вошёл в историю, с первых секунд соперники устроили невероятную рубку без правил и ограничений. Они держали друг друга за головы и нещадно избивали свободными руками. Бой без защиты был невероятно зрелищным, за 30 секунд они нанесли 93 точных удара!

Бой в стиле тафгаев из хоккея прошёл под диктовку Фрая. 125-килограмовый японский богатырь не смог использовать преимущество в габаритах, что и неудивительно, учитывая его прошлое. Ранее успехов он добивался лишь в реслинге. Тем не менее, когда бьёт такая «кувалда», тоже можно получить серьёзный урон.

Такаяма продержался почти семь минут, но проиграл. Фрай одержал яркую победу, а хардкорный бой стал настоящим украшением не только того вечера, но и истории UFC.

Вообще Дон Фрай – один из самых известных и харизматичных бойцов начальной эпохи ММА. Усатый богатырь впервые выступил на турнире UFC 8 и сразу стал чемпионом, за один вечер победив Томаса Рамиреса, Сэма Эдкинса и Гари Гудриджа. Следом Фрай стал чемпионом Ultimate Ultimate 96, в финале поймав на удушающий приём грозного Дэвида Эббота. Вскоре Фрай покинул смешанные единоборства и ушёл в реслинг, вернувшись в ММА только через четыре года.

Хищник, как называли Фрая, за карьеру провёл в ММА 30 боёв, одержав 20 побед при девяти поражениях и одной ничьей, ещё один бой был признан несостоявшимся из-за дисквалификации. Конечно, сейчас его результат не кажется каким-то сверхуспешным, у многих современных бойцов рекорды более впечатляющие. Но главное, что Фрай был действительно харизматичной фигурой. Да и почему был? Судя по тому, как он оказался в центре внимания в Анахайме, порох в пороховницах ещё есть!

В 2021 году Фрай даже говорил, что хочет возобновить карьеру. При этом американец заявил, что его интересует бой с… Нганну! Может, именно для этого он и находился в зрительском зале на турнире UFC 270?

Когда комментатор Джо Роган спросил Дона, почему бы ему не подраться с кем-то своего возраста, американец дал искромётный ответ. «А зачем? У них ведь нет пояса, верно?» — ответил Фрай.

Понятно, что бой с Нганну — что-то из области фантастики, но раз уж сейчас стали так модны возвращения легенд прошлого в спорт, то почему бы к ним не присоединиться и Фраю? У него совершенно точно будет много почитателей и сегодня.