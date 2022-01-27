«В чём сила, американец, разве в деньгах?» Почему Фёдор Емельяненко и Дана Уайт — антиподы

Заочный конфликт Фёдора Емельяненко и Даны Уайта продолжает тлеть — россиянин и американец периодически обмениваются колкими заявлениями. Тема разговора — прежняя: несостоявшийся переход Емельяненко в промоушен UFC. Хотя карьера Фёдора близка к закату, его несостоявшееся выступление под крылом Уайта остаётся одной из главных спорных тем в ММА. Как Фёдор показал бы себя в легендарной организации, сумел бы стать чемпионом? Вопросы, на которые болельщики никогда не получат ответа.

«Я предлагал контракт Емельяненко. Наверное, Фёдор до сих пор каждый вечер лежит в постели и думает об этом. Мы ему сделали предложение. Пытались тем самым сделать одолжение, но почему-то Фёдор меня не любит. Мы с ним лично не знакомы — виделись один раз в жизни. Он говорит, что я думаю только о деньгах. Это ему нужно было больше думать про деньги, когда мы ему сделали предложение. Тогда бы ему не пришлось выступать до 45 лет», — рассказал Уайт на одной из пресс-конференций.

В ответ Емельяненко заявил, что никаких шансов перейти в UFC у него не было: «На тот момент у меня был контракт со Strikeforce. Я вообще не понимал, зачем нужна эта встреча, но её хотели в UFC, сам Дана Уайт, и Вадим Финкельштейн на ней настоял. Встретились, поговорили. Я задал конкретный вопрос: а как вы это видите? У меня же контракт. Ну что об этом говорить? Опять же, повторюсь, если бы UFC хотели, я бы у них бился. UFC показывала характер, ну а потом я уже не мог биться, да мне и не хотелось. Нельзя разменивать отношения на деньги».

Такое ощущение, что Уайт и Емельяненко говорят о совершенно разных вещах. Американец искренне уверен, что Последний император по ночам не может заснуть, размышляя о потерянных деньгах. Фёдор не менее искренне недоумевает, что его вообще пытались подписать при действующем контракте с другой организацией. Двое легендарных лысых мужчин банально не могут понять друг друга — они антиподы из разных культур и мыслят противоположными категориями. Как в разговоре из фильма «Брат 2», когда герой Сергея Бодрова задаёт легендарный вопрос: «Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?». И тот не понимает вопроса.

Мы не говорим, что Уайт — целиком отрицательный герой или Емельяненко — положительный. Нет, просто Дана и Фёдор кардинально разные люди, которые в своё время были очень нужны друг другу, но не сумели преодолеть психологические различия. Тут нет ни правых, ни виноватых: есть только пострадавшие — это не только Уайт и Емельяненко, но и мы, обыкновенные болельщики смешанных единоборств. К сожалению, нам так и не суждено узнать ответ, сумел бы наш легендарный соотечественник блеснуть в UFC.

Но есть и выигравшая сторона — промоушен Bellator, куда Фёдор перешёл в 2017 году. Скотт Кокер, в отличие от всемогущего мистера Уайта, быстро нашёл подход к Емельяненко. В частности, функционер согласился предоставить шанс команде Фёдора, которая уже отплатила ему яркими победами и даже титулами. Сам Емельяненко пока не сумел стать чемпионом Bellator, зато провёл несколько ярких боёв и привлёк огромное число болельщиков. Может, непопадание Последнего императора в UFC — это судьба?