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Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер, нокаут Последнего Императора, поражение Фёдора

«Плачет вся Россия». Как Фёдора Емельяненко нокаутировали одним ударом. Видео
Александр Фролов
Как Фёдора Емельяненко нокаутировали одним ударом
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Поражение, которое едва не стоило Последнему Императору карьеры.

До первого в 2022 году турнира Bellator ждать осталось совсем недолго. Российский болельщик ожидает бойцовского вечера Bellator 273 с особым нетерпением: наш соотечественник Валентин Молдавский попробует отобрать у Райана Бейдера чемпионский пояс в тяжёлом весе. Американец, недавно утративший аналогичный титул в полутяжёлом дивизионе, отлично знаком отечественным любителям ММА — именно Бейдер в 2019 году нокаутировал Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator. Теперь Молдавский обязан отомстить Райану.

Bellator 273. Бывший милиционер отнимет у американца последнее! И отомстит за Фёдора. LIVE Bellator 273. Бывший милиционер отнимет у американца последнее! И отомстит за Фёдора. LIVE

Карьера Емельяненко-старшего в американском промоушене началась неудачно — Фёдор неожиданно проиграл нокаутом не хватающему звёзд с неба Мэтту Митрионе. Впрочем, Последний Император быстро пришёл в себя и согласился на участие в Гран-при тяжеловесов. Там россиянин стартовал стремительно, разобравшись с Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом. В финале Емельяненко как раз поджидал Бейдер — опаснейший нокаутёр, да ещё и на семь лет младше Фёдора. Немудрено, что Райан считался фаворитом финала Гран-при, несмотря на все регалии россиянина.

Соперники начали поединок осторожно, предпочитая высматривать пробелы в обороне друг друга. Перемещения с ложными замахами продолжались ровно полминуты, пока Фёдор не попался на заготовленный трюк Бейдера — немного неуклюжий, но резкий и мощный боковой удар с левой. Емельяненко поймал кулак американца челюстью и повалился на спину. Райан бросился к Последнему Императору и жёстко его добил, одержав самую громкую победу в своей карьере. Ему хватило всего 35 секунд.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator на YouTube.

Емельяненко достаточно быстро пришёл в себя, но жёсткий нокаут всё равно успел испугать болельщиков. Немудрено, ведь принимать такие тяжёлые удары в 42 года – не самое безопасное занятие на свете. В соцсетях появилось множество комментариев от обеспокоенных поклонников Фёдора: «Плачет вся Россия и я вместе с ней», «Емельяненко нужно срочно уходить на покой», «Господин Фёдор, пожалуйста, сохраните себя для потомков» и всё в подобном духе. Тем не менее с Емельяненко всё обошлось — вскоре он отвечал на вопросы журналистов, участвуя в пресс-конференции.

Несмотря на мольбы поклонников, Фёдор и не подумал уходить из спорта. Сначала он закрыл поражение от Бейдера уверенной победой над Куинтоном Джексоном, после чего по различным причинам не дрался очень долго. Зато в октябре 2021 года Емельяненко триумфально вернулся в октагон, нокаутировав огромного американца Тимоти Джонсона. Теперь Фёдор вполне может провести реванш с Бейдером — такой сценарий Последний Император точно не исключает. Но пусть Райана сначала нокаутирует ученик легенды — Валентин Молдавский. Это будет идеальным развитием событий.

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