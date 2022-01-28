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Бой Тайрон Спонг — Сергей Харитонов, прямая трансляция турнира Хабиба Eagle FC 44, онлайн 29 января 2022 года

Харитонов в лиге Хабиба. Сколько продержится Десантник против небитого боксёра? LIVE
Игорь Брагин
Бой Тайрон Спонг — Сергей Харитонов
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Все главные подробности исторического турнира лиги Хабиба в США — на «Чемпионате».

В ночь с 28 на 29 января в Майами (штат Флорида, США) состоится первый в истории промоушена Хабиба Нурмагомедова турнир, который пройдёт в Северной Америке. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию событий вокруг вечера боёв Eagle FC 44. В главном поединке встретятся российский ветеран ММА Сергей Харитонов и бывший чемпион Латинской Америки по кикбоксингу и непобеждённый боксёр (14 (13КО) – 0 – 0) Тайрон Спонг.

В соглавном поединке турнира сойдутся экс-чемпион UFC американец Рашад Эванс и бразилец Габриэль Чекко.

Тайрон Спонг — главное о будущем сопернике Харитонова Egle FC 44: Спонг – Харитонов, где смотреть бой Полный кард турнира Eagle FC 44: Спонг — Харитонов
Live Игорь Брагин

Тайрон Спонг — главное о будущем сопернике Харитонова

Если про Харитонова мы всё знаем, включая его кондиции и последние результаты, то со Спонгом дела обстоят несколько иначе. Обозреватель «Чемпионата» Денис Дорофеев разбирается, насколько опасный оппонент достался Десантнику.

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14:25 Игорь Брагин

Тайрон Спонг поделился мнением по поводу Сергея Харитонова

36-летний суринамский кикбоксёр Тайрон Спонг дал комментарий по поводу россиянина Сергея Харитонова, с которым он проведёт бой в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Как всегда, я жду тяжёлого боя. Он жёсткий соперник. Он очень силён, он крупный и его тяжело нокаутировать. Я ожидаю зрелищного боя.

На сколько боёв я подписал контракт с Eagle FC? Посмотрим, как пройдёт предстоящий бой. Это вопрос к Али Абдель-Азизу. Меня не заботит на сколько боёв подписали контракт, я даже не спрашивал. У меня есть бой, и это то, на чём я сейчас сфокусирован», — сказал Спонг в интерьвю на YouTube-канале Sherdog.com.

14:24 Игорь Брагин

Хабиб Нурмагомедов выздоровел после заболевания коронавирусом

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выздоровел после заболевания коронавирусом. Об этом сообщил представитель команды спортсмена.

«Хабиб вышел из карантина», — цитирует ТАСС представителя команды Хабиба.

Напомним, тест Нурмагомедова на коронавирус дал положительный результат в Сингапуре, куда спортсмен приезжал на турнир по смешанным единоборствам One Championship. В какой-то момент были опасения о том, сможет ли Орёл добраться до Майами к турниру. Но, всё обошлось!

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14:22 Игорь Брагин

Багдасарян и Володин прокомментируют турнир Eagle FC в Майами

Стало известно, что комментаторы Давид Багдасарян и Олег Володин будут работать на турнире Eagle FC в Майами, который состоится 28 января.

«Большие новости, ребят! Мы становимся частью Eagle FC и в эти выходные будем комментировать первый турнир EAGLE в Майами.

Двойной кайф, что первый же турнир лиги, на котором я буду работать, возглавляет Тайрон Спонг, за которого я всегда болел с двойной силой. Безмерно рад такой возможности, работаем. Спасибо команде Eagle!», — написал Багдасарян в своём «инстаграме».

14:20 Игорь Брагин

Egle FC 44: Спонг – Харитонов, где смотреть бой

Трансляция турнира Eagle FC 44, который пройдёт в ночь на 29 января 2022 года, с главным боем Тайрон СпонгСергей Харитонов будет доступна бесплатно на платформе FLX Castе (https://linktr.ee/eaglefc).

14:20 Игорь Брагин

Результаты взвешивания Eagle FC 44

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Харитонов оказался тяжелее своего соперника на 16,4 кг.

Основной кард

  • Сергей Харитонов (120 кг) — Тайрон Спонг (103,6 кг)
  • Рашад Эванс (91,7) — Габриэль Чекко (92,7)
  • Рэй Борг (61,5) — Коди Гибсон (61,5)
  • Рамазан Курамагомедов (79,1) — Джон Ховард (79,2)
  • Раймонд Магомедалиев (79,5) — Энтони Нжокуани (78,7).
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Результаты взвешивания Eagle FC 44: Харитонов оказался на 16,4 кг тяжелее Спонга
14:17 Игорь Брагин

Хабиб Нурмагомедов купил лигу за $ 1 млн

28 ноября 2020 года стало известно, что Орёл выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship). Принято считать, что Нурмагомедов выплатил s 1 млн. Промоушен был переименован в Eagle FC и названы задачи: вывести организацию на уровень одной из лучших в мире. И вот, спустя всего 14 месяцев команда Хабиба проводит турнир в США. Орёл заявил, что лига планирует провести в Майами 7-8 турниров в 2020 году. Для этих целей специально был построен комплекс, напоминающий по функционалу Apex UFC.

14:16 Игорь Брагин

Полный кард турнира Eagle FC 44: Спонг — Харитонов

За время подготовки первого турнира Хабиба на американской земле, состав участников несколько раз менялся. За пять суток до старта кард выглядит таким образом:

Основной кард

  • Тайрон Спонг — Сергей Харитонов
  • Рашад Эванс — Габриэль Чекко
  • Рей Борг — Коди Гибсон
  • Рамазан Курамагомедов — Джон Ховард
  • Раймонд Магомедалиев – Энтони Нжокуани

Предварительный кард

  • Арман Оспанов – Дилан Сальвадор
  • Йорган Де Кастро – Шон Ашер
  • Майлс Хасингер – Демаркус Джексон
  • Шон Банч – Ади Алик
  • Лоик Раджабов – Зак Зейн
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