Харитонов в лиге Хабиба. Сколько продержится Десантник против небитого боксёра? LIVE

В ночь с 28 на 29 января в Майами (штат Флорида, США) состоится первый в истории промоушена Хабиба Нурмагомедова турнир, который пройдёт в Северной Америке. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию событий вокруг вечера боёв Eagle FC 44. В главном поединке встретятся российский ветеран ММА Сергей Харитонов и бывший чемпион Латинской Америки по кикбоксингу и непобеждённый боксёр (14 (13КО) – 0 – 0) Тайрон Спонг.
В соглавном поединке турнира сойдутся экс-чемпион UFC американец Рашад Эванс и бразилец Габриэль Чекко.
Тайрон Спонг — главное о будущем сопернике Харитонова
Если про Харитонова мы всё знаем, включая его кондиции и последние результаты, то со Спонгом дела обстоят несколько иначе. Обозреватель «Чемпионата» Денис Дорофеев разбирается, насколько опасный оппонент достался Десантнику.
Тайрон Спонг поделился мнением по поводу Сергея Харитонова
36-летний суринамский кикбоксёр Тайрон Спонг дал комментарий по поводу россиянина Сергея Харитонова, с которым он проведёт бой в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.
«Как всегда, я жду тяжёлого боя. Он жёсткий соперник. Он очень силён, он крупный и его тяжело нокаутировать. Я ожидаю зрелищного боя.
На сколько боёв я подписал контракт с Eagle FC? Посмотрим, как пройдёт предстоящий бой. Это вопрос к Али Абдель-Азизу. Меня не заботит на сколько боёв подписали контракт, я даже не спрашивал. У меня есть бой, и это то, на чём я сейчас сфокусирован», — сказал Спонг в интерьвю на YouTube-канале Sherdog.com.
Хабиб Нурмагомедов выздоровел после заболевания коронавирусом
Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выздоровел после заболевания коронавирусом. Об этом сообщил представитель команды спортсмена.
«Хабиб вышел из карантина», — цитирует ТАСС представителя команды Хабиба.
Напомним, тест Нурмагомедова на коронавирус дал положительный результат в Сингапуре, куда спортсмен приезжал на турнир по смешанным единоборствам One Championship. В какой-то момент были опасения о том, сможет ли Орёл добраться до Майами к турниру. Но, всё обошлось!
Багдасарян и Володин прокомментируют турнир Eagle FC в Майами
Стало известно, что комментаторы Давид Багдасарян и Олег Володин будут работать на турнире Eagle FC в Майами, который состоится 28 января.
«Большие новости, ребят! Мы становимся частью Eagle FC и в эти выходные будем комментировать первый турнир EAGLE в Майами.
Двойной кайф, что первый же турнир лиги, на котором я буду работать, возглавляет Тайрон Спонг, за которого я всегда болел с двойной силой. Безмерно рад такой возможности, работаем. Спасибо команде Eagle!», — написал Багдасарян в своём «инстаграме».
Egle FC 44: Спонг – Харитонов, где смотреть бой
Трансляция турнира Eagle FC 44, который пройдёт в ночь на 29 января 2022 года, с главным боем Тайрон Спонг – Сергей Харитонов будет доступна бесплатно на платформе FLX Castе (https://linktr.ee/eaglefc).
Результаты взвешивания Eagle FC 44
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Харитонов оказался тяжелее своего соперника на 16,4 кг.
Основной кард
- Сергей Харитонов (120 кг) — Тайрон Спонг (103,6 кг)
- Рашад Эванс (91,7) — Габриэль Чекко (92,7)
- Рэй Борг (61,5) — Коди Гибсон (61,5)
- Рамазан Курамагомедов (79,1) — Джон Ховард (79,2)
- Раймонд Магомедалиев (79,5) — Энтони Нжокуани (78,7).
Хабиб Нурмагомедов купил лигу за $ 1 млн
28 ноября 2020 года стало известно, что Орёл выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship). Принято считать, что Нурмагомедов выплатил s 1 млн. Промоушен был переименован в Eagle FC и названы задачи: вывести организацию на уровень одной из лучших в мире. И вот, спустя всего 14 месяцев команда Хабиба проводит турнир в США. Орёл заявил, что лига планирует провести в Майами 7-8 турниров в 2020 году. Для этих целей специально был построен комплекс, напоминающий по функционалу Apex UFC.
Полный кард турнира Eagle FC 44: Спонг — Харитонов
За время подготовки первого турнира Хабиба на американской земле, состав участников несколько раз менялся. За пять суток до старта кард выглядит таким образом:
Основной кард
- Тайрон Спонг — Сергей Харитонов
- Рашад Эванс — Габриэль Чекко
- Рей Борг — Коди Гибсон
- Рамазан Курамагомедов — Джон Ховард
- Раймонд Магомедалиев – Энтони Нжокуани
Предварительный кард
- Арман Оспанов – Дилан Сальвадор
- Йорган Де Кастро – Шон Ашер
- Майлс Хасингер – Демаркус Джексон
- Шон Банч – Ади Алик
- Лоик Раджабов – Зак Зейн
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