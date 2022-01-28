Украинец был лидером российского бокса. Гвоздик тащил московское «Динамо» в финал WSB

На заре минувшего десятилетия любительский бокс попытался расширить свои границы. Надеясь избежать постоянной текучки, когда юные таланты при первой же возможности переходили в профессионалы, было принято решение организовать полупрофессиональную лигу – WSB. Регламент поединков здесь был максимально приближён к профи боксу. При этом спортсмены оставляли за собой право выступать по любителям, плюс ко всему набивали опыт перед полноценным переходом в профи, который в любом случае оставался целью большинства.

Была во всём этом и коммерческая составляющая. Любители здесь получали неплохие деньги. А формат соревнований позволял привлекать в ряды команд и легионеров.

Как всё выглядело на практике? В каждом сезоне участвовало определённое количество команд, зачастую – по одной от страны. При этом в их ряды можно было подписывать боксёров из других стран. В общем-то, всё так, как и в современных командных видах спорта на клубном уровне. Что касается формата соревнований, то сначала клубы разных стран бились на групповом этапе, а затем наступало время плей-офф.

В первом сезоне победителями WSB стали представители французского клуба «Париж Юнайтед», цвета которого защищали в том числе известные ныне профессионалы Нордин Убаали и Филип Хргович. Российская команда «Кремлёвские медведи» провалилась. Неудовлетворительные результаты настолько расстроили, что во втором сезоне в России также решили прибегнуть к услугам легионеров. Тогда страну в WSB представляло московское «Динамо», команду возглавлял известный тренер Эдуард Кравцов.

В ходе второго сезона через состав «бело-голубых» прошло множество боксёров, в том числе Арсланбек Махмудов, Владимир Никитин, Максим Газизов и Адлан Абдурашидов. В общем-то, ротация была очень широкой. Но вот кто не терял места в составе, так это украинский легионер Александр Гвоздик. Его начали привлекать к выступлениям за «Динамо» ближе к решающим стадиям.

На тот момент харьковчанин был первым номером сборной Украины в категории до 81 кг, но не безусловным. Неудачи на двух чемпионатах мира давили на него, и своё реноме необходимо было восстанавливать. Нужно сказать, что с этой задачей Александр справился на ура. Уже в первой матчевой встрече за «Динамо» он показал, что его подписали не зря. Тогда в столице Казахстана москвичи проиграли «Астане Арланс» 3 из 5 поединков. Одну из побед россиянам принёс именно Гвоздик. Он устроил яркую дуэль с Данияром Устембаевым, а в третьем раунде рефери остановил схватку из-за рассечения казаха, в итоге Гвоздик одержал победу.

В следующей схватке Александр впервые выступил под цветами российского флага непосредственно в Москве. Тогда в «Крылатском» «бело-голубые» бились с миланским коллективом Italia Thunder. Клуб с Апеннинского полуострова мог похвастать неплохим составом, так что подопечным Кравцова было непросто.

Тем не менее первые два боя остались за динамовцами. Анвар Юнусов победил украинского легионера итальянцев Виталия Волкова, а Адлан Абдурашидов переиграл опытнейшего Доменико Валентино. В третьей схватке у россиян начались проблемы, ещё один украинский легионер миланского клуба, крепкий Сергей Деревянченко, вчистую перебил Виталия Бондаренко. Счёт стал 2:1 в пользу москвичей. С учётом того, что в тяжёлом весе за итальянцев должен был выступить опытный Клементе Руссо, ещё одно очко итальянцам было почти гарантировано. Так что решающей виделась схватка с участием Александра Гвоздика. Тогда ему противостоял Людовик Грюнье. Важность боя осознавал и итальянец, ведь в случае поражения последняя дуэль вечера превращалась в формальность. Так что Грюнье оказал харьковчанину серьёзное сопротивление.

Видео доступно на канале World Series of Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат World Series of Boxing.

Людо пытался отвечать на каждую атаку Александра, и тому приходилось дорого платить за постоянный прессинг. «Терпеть, Санечка, терпеть!» — вот что приходилось слышать Гвоздику из угла во время боя. Порой Александр, правда, терпел и «вывозил» на морально-волевых, но в итоге всё же перебил Грюнье и одержал победу раздельным решением, что привело к итоговому успеху «Динамо» в матчевой встрече.

Впрочем, решающая битва за выход в финал была ещё впереди. В марте 2012 года в Москву прибыли боксёры из Казахстана, «Астана Арланс». На этот раз они привезли даже более мощный состав, чем тот, что выступал на домашней арене. Но «Динамо» было готово на все 100%. Пять побед в пяти поединках. Александр Гвоздик тогда разбил своего старого знакомого, крепкого алжирца Абдель-Хафида Бенчабла. К тому моменту уже стало ясно, что лидером полупрофессионального российского бокса стал украинец.

Победа над клубом из Казахстана помогла выйти в финал полупрофессиональной лиги. Там «Динамо» ждала ещё одна встреча с Italia Thunder. Решающая схватка прошла в Лондоне. Миланцы внесли некоторые коррективы в состав по сравнению с февральской встречей. Место в ротации сохранили лишь опытные Руссо и Деревянченко, а вот Винченцо Пикарди, Имре Зелло и Бранимир Станкович стали новыми соперниками для россиян.

Ставка тренерского штаба итальянцев сыграла. Деревянченко и Станкович уверенно перебили Газизова и Абдурашидова соответственно, благодаря чему их клуб повёл со счётом 2:0. В этих условиях любая следующая осечка ставила крест на надеждах «Динамо» на общий успех. Далее в ринг вышел Гвоздик. Александру противостоял опытный Имре Зелло. Украинский легионер, как показалось, выходил на бой подавленным, ощущая на себе весь груз ответственности за команду. Но вместе со стартовым гонгом некоторая закрепощённость ушла.

Александр начал диктовать условия в ринге и не оставил оппоненту ни единого шанса. Снова всё сложилось так, что украинец оставлял динамовцам хоть какие-то шансы на успех. Но на этом победы «бело-голубых» и закончились. Владимир Никитин и Виталий Кудухов проиграли свои бои, в результате чего «Динамо» завершило сезон с серебряными наградами.

Безусловным героем команды можно было считать именно Гвоздика. В четырёх боях за московский клуб он одержал четыре победы и в некоторых моментах тащил команду за собой. Сложно представить, что ещё каких-то 9 лет назад за российскую команду мог выступать украинец и при этом не подвергаться шквальной критике. Особенно удивительно это в преддверии Олимпиады в Пекине, где украинской делегации дан строгий инструктаж не фотографироваться рядом со спортсменами из России. Как бы то ни было, совместных воспоминаний в российско-украинском спорте куда больше, чем негатива в наши дни. Так что остаётся надеяться, что всё когда-нибудь вернётся на круги своя.