Дацик проиграл Пулемётчику. Рыжему Тарзану не помогла даже громадная разница в весе

Январь активно радует поклонников спорта разнообразными бойцовскими вечерами. Помимо традиционных событий UFC, Bellator и ACA в дело вступают поп-ММА: в рамках турнира «Рен-ТВ» по правилам бокса подрались Вячеслав Дацик и Зелемхан Дукаев. Скандальный Дацик пользуется огромным зрительским интересом — шлейф разнообразных скандалов сделал Рыжего Тарзана известным на всю Россию. Соперника ему подобрали соответствующего, ведь Дукаев сейчас является полноценной звездой поп-ММА.

Учитывая, что Рыжий Тарзан и Пулемётчик не представляют собой профессиональных боксёров, для поединка были придуманы особые правила. Количество раундов ограничили тремя, длина одного раунда составляла всего две минуты. Впрочем, мало кто ожидал, что схватка пройдёт всю дистанцию — Дацик и Дукаев это классические нокаутёры, рассчитывающие на быструю победу. У Вячеслава вдобавок остался заметный лишний вес — на взвешивании он показал 124 килограмма. Пулемётчик, кстати, оказался легче своего соперника на целых 33 килограмма.

Разница в габаритах действительно бросалась в глаза с первых секунд. Однако Дацик удивил своих поклонников, неожиданно отказавшись от коронного стартового натиска. На протяжении первого раунда бойцы неторопливо искали бреши в обороне друг друга: Рыжий Тарзан бил откровенно мощнее, на что Пулемётчик отвечал скоростными финтами. Во втором раунде Вячеслав заметно добавил оборотов, резко пойдя в атаку. Зелемхан даже пару раз оказался на канвасе, хотя тяжёлые удары Дацика задевали его только по касательной. В целом казалось, что Тарзан ведёт бой.

На старте третьего раунда Дацик зажал оппонента у канатов, сумев несколько раз плотно попасть. Пулемётчику приходилось отступать, хотя порой он ловил Тарзана встречными тычками. Однако Дацик буквально не замечал получаемого урона, продолжая идти вперёд и выбрасывать удары. Сказывалась и разница в весе — Вячеслав активно пользовался преимуществом в мощи. При этом Рыжий Тарзан слишком откровенно нарушал правила: бил по затылку и хватал Пулемётчика за шею. Дукаев ответил несколькими ударами после гонга, явно обидевшись на неспортивное поведение Дацика.



Впрочем, вскоре бойцы остыли и даже обнялись, ожидая судейского решения. И оно получилось неожиданным — единогласная победа Зелемхана Дукаева! Сенсационный результат, учитывая, что Дацик всё время шёл вперёд и добрый десяток раз опрокинул оппонента. Возможно, на решение судей повлиял тот факт, что с Тарзана был снят один балл. Как бы то ни было, Пулемётчик стал чемпионом «Рен-ТВ», с чем мы его и поздравляем. А Дацику нужен новый топ-соперник: возможно, им станет Александр Емельяненко?