«Правой рукой вообще не работал». Очередной странный вечер бокса на РЕН ТВ

В пятницу, 28 января, прошёл боксерский вечер «Бойцовского клуба РЕН ТВ», состоявший из трёх поединков. Костяк турнира состоял из представителей поп-ММА, поэтому бои с их участием не были рассчитаны на широкую аудиторию. Но если посмотреть на бойцов, то в них можно разглядеть русскую версию «Отряда самоубийц». Забавно, но не совсем профессионально.

Однако к самому турниру возникло немало вопросов, связанных не только с тем фактом, что организацией занимался одиозный промоутер Владимир Хрюнов в партнёрстве с букмекерской компанией Winline. Обо всём по порядку.

Павел Шульский — Даниял «Т-34» Эльбаев

Этот бой открывал турнир. Гигант ростом 194 см, мастер спорта по боксу Павел Шульский, сделавший себе имя на кулачных боях, вышел против Данияла Эльбаева, чей вес составляет 135 кг, а рост — всего лишь 181 см. Эльбаев имеет за своей спиной опыт выступлений в поп-ММА, а именно в Hardcore и «Нашем деле». Логично, что явным фаворитом был гигант Шульский, который превосходил своего оппонента по всем статьям.



Ожидаемо Т-34 пошёл вперёд на Шульского. Однако Павел старался сохранять дистанцию и работал одиночными джебами, которыми он усмирял пыл своего соперника. Иногда Шульский позволял Даниялу работать, когда прижимался к канатам. Самое интересное, что Т-34 во втором раунде немного взвинтил обороты, в отличие от Павла, который так же дежурно продолжал выбрасывать джебы. Не знаем, как вы, но мы на такое не подписывались. Выходец из поп-ММА гоняется по рингу за мастером спорта по боксу, хотя Шульский со своими данными должен даже одной левой финишировать Эльбаева.

И вот эта возня продлилась все четыре раунда. Шульский отбегал от своего визави, будто это даже не спарринг, а отработка вторым номером передней рукой. И у него это получалось плохо, особенно бег во втором и третьем раундах, когда Эльбаев постоянно доставал своими серийными атаками. Действительно, Павел ни разу за бой не пробил правой рукой.



В итоге бойцы довольствовались ничьей. От этого исхода выиграли прежде всего букмекеры, так как большинство ставило на Шульского. Тем более при оглашении вердикта не были озвучены счета на судейских карточках, как будто всё было предрешено. Вряд ли казачье войско, с чьим флагом вышел Шульский в центр ринга, было довольно таким позорным перформансом своего казака.



После вынесения решения бойцы поделились впечатлениями и планом на бой:

«В первую очередь посвящаю этот бой своим ученикам. Ученики с Москвы, ученики с Пятигорска. Работа была передней левой рукой с дистанции. Правой вообще не работал», — проболтался Шульский о своём геймплане.



Вот интересно, кто надоумил Шульского работать одной левой, а точнее, одними джебами? Неужели он не хотел выиграть? Видимо, нет. На тебя живые люди ставят деньги, а ты выходишь в ринг показывать своим ученикам работу передней левой рукой. Неужели не стыдно показывать такое на федеральном канале? Скромное мнение автора, следящего за выступлениями этих бойцов: Шульский даже одной левой обязан переезжать такого соперника, как Эльбаев. А не бегать от него по рингу.



И мы не удивимся, если снова увидим этих «выдающихся» бойцов в элитном «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

Максим Новосёлов — Максим Щербаков

Во второй паре вышли ещё одни представители поп-ММА Максим Новосёлов и Максим Щербаков. Вес Новосёлова составлял 141,5 кг, а Щербакова — 102 кг. Поэтому Щербаков бегал от Новосёлова по рингу, что поначалу хорошо получалось у него. Однако затем Новосёлов настроил прицел, и его каждый удар сотрясал Топора (прозвище Щербакова. — Прим. «Чемпионата»).



В конце первого раунда Щербаков отлетел к канатам. А во второй двухминутке Новосёлов отправил своего соперника в нокдаун правым апперкотом. И вместе с гонгом Топор снова оказался на канвасе. Однако судья решил не отсчитывать бойца и развёл руками в знак окончания боя. Как ни странно, но ни споров о преждевременной остановке с одного угла, ни радости победы с другого мы не услышали. Вас здесь ничего не смущает?

Вячеслав Дацик — Зелимхан Дукаев

Кульминацией вечера бокса стал бой между Вячеславом Дациком и Зелимханом Дукаевым. Рыжий Тарзан провёл на редкость для себя адекватный бой, за исключением эпизода в последнем раунде, когда он схватил за шею Пулемётчика и бросил того на канвас.

В остальное время Дацик охотился за своей жертвой и выглядел при этом солидно. А Пулемётчик впечатлил своей тактикой. Как только Зелимхан попадал в Дацика, Дукаев сразу же садился на пол. Этот эпизод повторялся неоднократно на протяжении второго раунда. Странно, что с Пулемётчика не сняли балл за такое. Тем не менее это не помешало Зелимхану довести дело до победного.



Странно, что главный бой вечера продлился три раунда, а в первых двух поединках было заявлено четыре раунда. И ещё удивило, что перед вынесением вердикта Владимир Хрюнов находился с чемпионским поясом не строго позади судьи, а в углу Дукаева, где его ребята стояли на чиле и расслабоне, дожидаясь заветного пояса чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». И снова решение было озвучено без судейских записей.



Очередной случай, когда всё было заранее предрешено. Удивительно, как Хрюнову удаётся организовывать мероприятия, к которым после их проведения всегда столько вопросов. Удивительный талант.