Магу Исмаилова опять придётся спасать кислородом. У Хищника нет шансов против Чужого

Телеканал «РЕН ТВ» не устаёт радовать нас громкими анонсами. Не успел состояться бойцовский вечер с участием скандального Вячеслава Дацика, как стало известно про новый боксёрский поединок. 25 февраля знаменитый Магомед Исмаилов подерётся по правилам бокса с опытным нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Реклама сравнивает бой с фильмом «Чужой против Хищника», делая упор на прозвище Исмаилова — Лысый Хищник. Хотя, если говорить откровенно, Дуродола для опытного болельщика вовсе не Чужой: 41-летний боксёр успел составить себе громкое имя, пусть и никогда не хватал звёзд с неба.

Российские поклонники бокса прежде всего знают нигерийца благодаря боям с Дмитрием Кудряшовым — спортсмены обменялись нокаутами. Однако в карьере Оланреваджу хватало других топовых оппонентов: он дрался с Майрисом Бриедисом, Кшиштофом Влодарчиком и Илунгой Макабу. Всего Дуродола провёл 45 профессиональных поединков, из которых выиграл 36. Несмотря на солидный возраст, нигериец точно не является сбитым лётчиком и регулярно выходит в ринг, за 2021 год успев провести три схватки. Тем не менее богатый послужной список Чужого не смутил Исмаилова, подписавшего контракт на бой.

К сожалению, характер решает в спорте далеко не всё. Прямо сейчас боксёрский бой с Дуродолой выглядит большой ошибкой Магомеда. Ударная техника и так никогда не была сильной стороной Лысого Хищника: в ММА при первой опасности он стремится перевести бой в партер, где чувствует себя как рыба в воде. Нанести мощный удар в стойке Исмаилов, конечно, может, да только в боксе это работает совсем не так, как в смешанных единоборствах. К тому же у Маги нет боксёрской базы, как, например, у Сергея Харитонова. Хищник успешно занимался вольной борьбой, рукопашным боем, самбо — но не боксом.



Ещё одна большая проблема — выносливость Исмаилова. Понятно, что поединок с Дуродолой точно не будет насчитывать 12 или хотя бы 10 раундов. Только даже дистанция из шести раундов может стать для Магомеда роковой. Ни для кого не секрет, что Хищник очень быстро подсаживается: во втором бою с Минеевым его пришлось буквально «спасать» с помощью кислородной маски в третьем раунде. Что будет с Исмаиловым во время непрерывной боксёрской работы, когда не будет возможности отдохнуть в партере — страшно даже представить.

Пока сложно понять, за счёт чего Мага рассчитывает одолеть опытнейшего боксёра из Нигерии. Одиночного нокаутирующего удара у Исмаилова не имеется, в плане боксёрских навыков они с Дуродолой на разных планетах. Перебегать 41-летнего африканца у Лысого Хищника шансов тоже нет — Оланреваджу ещё полтора года назад спокойно работал 10 раундов подряд. Надежда разве что на лазейку в правилах. Может, бой продлится всего три раунда или же будет ещё какое-то послабление для Магомеда. Иначе его наверняка ждёт поражение.