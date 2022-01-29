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Онлайн-трансляция Bellator 273, бой Валентин Молдавский — Райан Бейдер, Мамедов — Хендерсон, онлайн 29-30 января

Прямо в лапы Фёдора. Миссия: стать чемпионом и отдать американца на съедение учителю. LIVE
Микаил Гусейнов
Титульный бой Молдавский — Бейдер в Bellator. LIVE
Комментарии
Давнего обидчика Емельяненко лишат последнего титула.

В ночь с 29 на 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. В его главном событии встретятся чемпион лиги в тяжёлом весе Райан Бейдер и обладатель титула временного чемпиона Валентин Молдавский.

В этом же карде выступят ещё два россиянина. Поединок Ислама Мамедова с экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном станет соглавным событием шоу. А встреча Никиты Михайлова с Блейном Шуттом откроет турнир. Все подробности предстоящего шоу — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Где смотреть Bellator 273 Bellator 273. Полный кард турнира Когда пройдёт турнир Bellator 273
Live Микаил Гусейнов

Фёдор Емельяненко сыграл в баскетбол на площадке «Финикс Санз»

Фёдор Емельяненко, прибывший в США поддержать своих учеников, побывал с ними на арене, где пройдёт турнир. Показавшись на площадке баскетбольного клуба «Финикс Санз», Емельяненко вместе с Молдавским, Анатолием Токовым и Михайловым потренировали броски с дальней дистанции. Соответствующее видео уже гуляет по Сети.

Сам Фёдор разместил только фото с площадки «Финикса». Судя по всему, Емельяненко неплохо проводит время.

«На арене после открытой тренировки», — подписал фото Фёдор.

Соответствующий пост доступен на странице Емельяненко в «Инстаграме».

15:58 Микаил Гусейнов

Бейдер не исключает, что даст реванш Фёдору

В преддверии схватки Бейдера с Молдавским ходит немало слухов о том, что в Bellator могут устроить реванш Райана с Фёдором. Сам американский боец подтвердил, что может согласиться на такое противостояние.

«Я люблю Фёдора. Думаю, что он отличный спортсмен и отличный человек. У меня с ним нет никакого негатива, только отличное общение. Я нокаутировал его за каких-то 36 секунд в финале Гран-при в тяжёлом весе. Лучше этого и быть не может. Буду ли я вновь драться с ним? Да, если в этом есть смысл.

Согласиться на этот бой – это определённо проигрышная позиция. Да, я уже победил его, но должен победить его вновь.

Мы свяжемся с Bellator и посмотрим, что можем сделать, чтобы для меня было небольшой победой поехать в Москву, сразиться с Фёдором в России и всё такое. Где-то всегда есть положительный момент. Просто нужно найти этот момент», — цитирует Бейдера MMA Fighting.

Нельзя исключать, что Молдавский победит Бейдера, а после отдаст его на съедение своему учителю Фёдору. Получится очень крутая история.

15:56 Микаил Гусейнов

Шлеменко дал прогноз на бой Молдавский — Бейдер

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мыслями о противостоянии Валентина Молдавского с Райаном Бейдером, назвав фактор, который может помочь россиянину добыть победу.

«Сложно сказать, какой тут будет исход. Можно предположить, что победит Молдавский. Он всё-таки из команды, которая два раза дралась с Бейдером, кажется, они его уже изучили. Вот как раз за счёт этого я бы поставил на Молдавского в этом бою. Никто не знает Бейдера так хорошо, как Fedor Team.

Молдавский и Бейдер очень похожи. Оба являются выходцами из вольной борьбы, в стойке что-то делают, дерутся. Основные преимущества Молдавского в том, что он из команды Фёдора, и в том, что они очень хорошо изучили Бейдера.

Думаю, сам Фёдор будет готовить Молдавского к этой победе. Для него это принципиально. Тем более что один пояс они у него забрали, теперь есть шанс забрать второй», — сказал ветеран ММА в комментарии «Чемпионату».

15:53 Микаил Гусейнов

Молдавский оказался тяжелее Бейдера на 1 кг

В преддверии турнира его участники прошли традиционную церемонию взвешивания. По её итогам Молдавский перевесил оппонента на 1 кг. Что касается Мамедова и Михайлова, они успешно уложились в лимит своих весовых категорий.

Bellator 273. Результаты взвешивания

Основной кард

Райан Бейдер (105,32 кг) — Валентин Молдавский (106,32 кг)
Бенсон Хендерсон (70,67 кг) — Ислам Мамедов (70,58 кг)
Генри Корралес (66,13 кг) — Эйден Ли (66,13 кг)
Сабах Хомаси (77,47 кг) — Джалил Уиллис (77,2 кг).

Предварительный кард

Энрике Барцола (61,69 кг) — Дэррион Колдуэлл (61,6 кг)
Саад Авад (70,76 кг) — Кристофер Гонсалес (70,58 кг)
Дуэйн Джонсон (84,19 кг) — Далтон Роста (83,73 кг)
Салливан Коули (93,35 кг) — Бен Пэрриш (93,08 кг)
Лукас Бреннан (65,95 кг) — Бенджамин Луго (66,22 кг)
Никита Михайлов (61,51 кг) — Блэйн Шутт (60,78 кг)
Вебер Алмейда (65,86 кг) — Фабрисио Франко (68,58 кг).

15:51 Микаил Гусейнов

Где смотреть Bellator 273

Прямую трансляцию Bellator 273 можно будет посмотреть в ночь с 29 на 30 января 2022 года на мультимедийной платформе Окко.Спорт в разделе ММА.

15:51 Микаил Гусейнов

Bellator 273. Полный кард турнира

На турнире состоится 11 поединков. В трёх из них примут участие россияне. Кроме Валентина Молдавского в клетке появятся Никита Михайлов и Ислам Мамедов. Первый встретится с Блэйном Шаттом, второго ждёт схватка с экс-чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном. Отметим также, что очередной поединок проведёт перспективный полутяж, воспитанник Райана Бейдера Салливан Коули.

Основной кард

  • Райан Бейдер – Валентин Молдавский
  • Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов
  • Генри Корралес – Эйден Ли
  • Сабах Хомаси – Джалил Уиллис

Предварительный кард

  • Дарион Колдуэлл – Энрике Барцола
  • Крис Гонсалес – Саад Авад
  • Дуэйн Джонсон – Далтон Роста
  • Бен Пэрриш – Салливан Коули
  • Лукас Бреннан — Бен Луго
  • Никита Михайлов – Блэйн Шатт
  • Вебер Алмейда — Фабрисио Франко.
15:46 Микаил Гусейнов

Когда бой Молдавский — Бейдер

Главный бой шоу, ориентировочно, стартует не ранее 06:00 по московскому времени. Регламентом предусмотрено пять раундов схватки.

15:45 Микаил Гусейнов

Когда пройдёт турнир Bellator 273

Шоу пройдёт в ночь с 29 на 30 января. Ожидается, что бои предварительного карда стартуют в 02:00 по московскому времени.

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