Прямо в лапы Фёдора. Миссия: стать чемпионом и отдать американца на съедение учителю. LIVE

Бейдер не исключает, что даст реванш Фёдору

В преддверии схватки Бейдера с Молдавским ходит немало слухов о том, что в Bellator могут устроить реванш Райана с Фёдором. Сам американский боец подтвердил, что может согласиться на такое противостояние.

«Я люблю Фёдора. Думаю, что он отличный спортсмен и отличный человек. У меня с ним нет никакого негатива, только отличное общение. Я нокаутировал его за каких-то 36 секунд в финале Гран-при в тяжёлом весе. Лучше этого и быть не может. Буду ли я вновь драться с ним? Да, если в этом есть смысл.



Согласиться на этот бой – это определённо проигрышная позиция. Да, я уже победил его, но должен победить его вновь.



Мы свяжемся с Bellator и посмотрим, что можем сделать, чтобы для меня было небольшой победой поехать в Москву, сразиться с Фёдором в России и всё такое. Где-то всегда есть положительный момент. Просто нужно найти этот момент», — цитирует Бейдера MMA Fighting.

Нельзя исключать, что Молдавский победит Бейдера, а после отдаст его на съедение своему учителю Фёдору. Получится очень крутая история.