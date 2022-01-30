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Bellator 273: Ислам Мамедов — Бенсон Хендерсон, итоги боя Bellator, видео поединка

Ученик Абдулманапа проиграл на глазах Хабиба. Дагестанца засудили на американской земле?
Александр Фролов
Bellator 273: Ислам Мамедов — Бенсон Хендерсон
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Ислам Мамедов проиграл экс-чемпиону UFC в равном бою — Нурмагомедовы очень расстроились.

В соглавном бою турнира Bellator 273 дрался ещё один наш соотечественник — боец лёгкого веса Ислам Мамедов. 32-летний россиянин проводил всего второй бой в американской организации, но внимание к нему было повышенным: Мамедов известен как очень талантливый спортсмен, вдобавок учившийся у легендарного Абдулманапа Нурмагомедова. В силу разнообразных причин карьера Ислама на каком-то этапе немного притормозила, однако в Bellator он приходил с прекрасным рекордом 19-1.

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За спиной Мамедова сегодня была грандиозная поддержка: в его углу за бойца горячо переживали Хабиб Нурмагомедов, его брат Усман и знаменитый тренер Хавьер Мендес. Все трое заметно нервничали, что было немудрено — дагестанцу противостоял опаснейший Бенсон Хендерсон, когда-то даже становившийся чемпионом UFC. Да, к схватке с Исламом американец подошёл с серией из трёх поражений, но аутсайдером его считать точно было нельзя.

Первый раунд подтвердил, что списывать Бенсона со счетов действительно очень рано. После нескольких минут сверхосторожной работы в стойке боец по прозвищу Плавный неожиданно ловко вышел на попытку удушающего приёма. Нашему соотечественнику пришлось очень непросто, однако он сумел выдержать давление и незадолго до перерыва сбросил с себя соперника. Тем не менее первый раунд судьи имели полное право отдать Хендерсону, который в какой-то момент оказался близок к досрочной победе.

Второй раунд прошёл под знаком партера, работы в стойке болельщики не увидели совсем. Несмотря на школу знаменитого Абдулманапа, нельзя было сказать, что Мамедов имеет какое-то громадное преимущество в борьбе. Тем не менее Бенсон, отметившийся попыткой «замка», провёл больше времени в пассивной позиции и быстро уставал, в концовке едва не попавшись на гильотину. Вторая пятиминутка вполне могла остаться за дагестанским спортсменом — решающим должен был стать третий, заключительный раунд.

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Понимая уровень ответственности, бойцы не особо торопились, аккуратно работая в стойке. Оба выбрасывали мощные одиночные удары, которые редко достигали цели — но Бенсон всё-таки был чуть точнее. На третьей минуте Мамедову наконец удалось провести аккуратный тейкдаун. Ислам долго «крутил» оппонента, пытаясь выйти на удобную позицию для проведения приёма. Нужно отдать должное и Хендерсону, блестяще работавшему в защите. Под конец поединок стал совсем вязким — россиянин находился в доминирующей позиции, но практически не атаковал.

Как и ожидалось изначально, определять исход поединка пришлось судьям. Большой тревоги за дагестанца не было: если первый раунд Мамедов точно проиграл, то следующие две пятиминутки, казалось, вполне могли остаться за Исламом. При этом ученик Абдулманапа не выглядел доминирующей силой, в чём была заслуга Хендерсона — экс-чемпион UFC сохранил немало пороха в пороховницах. Решение судей поразило многих — победу раздельным решением присудили Хендерсону! Увы, наш боец проиграл. Будем надеяться, что Мамедов вернётся в октагон ещё более сильным.

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