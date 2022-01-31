Боец UFC проучил интернет-тролля, который говорил, что уложит его. Видео

Каждый спортсмен так или иначе сталкивается с интернет-хамством и троллингом. Многие просто игнорируют неприятные комментарии, но есть и такие, кто реагирует на них остро. Ещё дальше в этом деле пошёл боец ММА Кевин Холланд. Он не просто ответил обидчику, но ещё и заставил его закрыть рот, преподав тому ценный урок!

Некий Джейден Дрэйпер начал заваливать «инстаграм» Холланда личными сообщениями. Причём на интернет-героя не повлиял тот факт, что в ММА американский боец одержал 21 победу, из которых до решения судей он довёл лишь четыре боя!

Дрэйпер в директе писал Холланду, что сможет побороть его. При этом «тролль» призывал спортсмена доказать ему обратное.

«Я лишь хочу сказать, хоть у тебя и есть чёрный пояс, уверен, что смог бы тебя побороть. Докажи обратное», — написал ещё 27 апреля 2021 года «тролль».

В мае он призвал Холланда ответить: «Прекрати избегать меня!». А в июне «диванный боец» и вовсе обвинил спортсмена в трусости: «По-прежнему избегаешь меня! Трусливая задница».

По всей видимости, американец не стерпел и решил преподать урок оппоненту. Неизвестно, когда именно они встретились в октагоне, но Холланд одержал уверенную победу. После неудачной попытки прохода в ноги Кевин уложил соперника, а затем провёл удушающий приём, после которого «тролль» сразу сдался.

«Один тролль устранён. Но их ещё очень много», — написал Холланд, опубликовав видео борцовского поединка.

Как рассказал эксперт Ариэль Хельвани, для того, чтобы преподать урок обидчику, Кевин оплатил тому билет на автобус и проживание в гостинице. Наверняка, после такого благородного жеста и красивого урока Дрэйпер стал фанатом Холланда. Немногие на месте бойца поступили бы аналогичным образом.

К слову, поступок Кевина заценили его коллеги по цеху. Лайки и комментарии под видео поставили Даниэль Кормье, Деррик Льюис, Майк Перри и другие спортсмены. Наверняка каждый из них неоднократно сталкивался с аналогичными оскорблениями в соцсетях.

Примечательно, что многие подписчики отдали должное «троллю», который не побоялся выйти в октагон. Пользователи отметили, что 99,9% подобных персонажей просто бы прятались за своими никами и боялись встречи в реальной жизни.

Впрочем, были и обратные примеры. Например, недавно некие ребята начали цеплять члена Зала славы UFC Дона Фрая. За что и получили от легенды прямо в зрительском зале на турнире UFC! Впрочем, вряд ли они знали, что имеют дело с легендой ММА.

Что касается Холланда, то он свой последний поединок провёл в октябре 2021 года, тогда он встретился с Кайлом Даукасом. Кевин уступил сабмишеном, но в дальнейшем результат боя был отменён из-за того, что соперники во время поединка столкнулись головами. В UFC посчитали, что травма повлияла на результат.

Любопытно, что вскоре Холланда ещё и арестовали. Полицейские привлекли его к ответственности за неуплату штрафов, давность которых превышала 10 лет. Впрочем, вскоре Кевин оплатил штрафы и его отпустили.

Следующий поединок Холланд должен провести в марте на турнире UFC 272. Его соперником будет Алекс Оливейра. Интересно, кого в этой схватке будет поддерживать тот самый «тролль»?