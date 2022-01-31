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Макс Топор подрался с тренером после поражения, видео драки, вечер бокса на РЕН ТВ

«Как ты мог слить бой!» Тренер избил подопечного после поражения нокаутом. Видео
Александр Фролов
Макс Топор подрался с тренером
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В раздевалке Макс Топор получил куда больше травм, чем на ринге.

Бойцовский вечер телеканала «Рен ТВ» «порадовал» поклонников спорта не только странным поединком Вячеслава Дацика и Зелимхана Пулемётчика. Не менее популярным стал «бой», который состоялся не на ринге, а в раздевалке. Максим Щербаков, более известный под прозвищем Макс Топор, после поражения нокаутом от Максима Новосёлова подрался с одним из своих тренеров. Специалист Альберт Кармазян доказал, что вполне и сам мог выйти в ринг — в результате потасовки именно Топор получил серьёзные травмы.

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Как водится, у сторон конфликта кардинально разные версии произошедшего. Макс Топор заявил РЕН ТВ, что всё началось из-за того, что тренер остался недоволен его поражением: «Инициатором был Альберт, который в принципе должен был быть на моей стороне, он был в моём углу. Мне было плохо, он начал на меня в неадекватном состоянии кричать: «Ты чё слил бой, как ты мог слить бой? Ты чё, не мог встать?». Хотя я говорил рефери, что могу продолжать. Я не хочу с этим человеком общаться, пересекаться, это неадекватно – там стояли моя жена, друзья, такого не ожидал».

Кармазян же уверяет, что только защищался. Возможно, частично он прав — на видео можно разглядеть, что Топор действует очень напористо: «Может, у человека много агрессии было после боя. Человек неадекватно себя повёл. Я действовал исходя сугубо из личной безопасности. Это боец. Он после боя на эмоциях. Но когда он тянется, надо же как-то реагировать, вы сами понимаете. После этого конфликта, когда он уже успокоился, я с ним тоже общался, и он вроде понял, что я не со зла ему что-то сделал. Он прекрасно понял, что на меня потянулся с агрессией».

Даже если Топор действительно был инициатором конфликта, действия его тренера никак нельзя одобрить. Кармазяну стоило бы как-то смягчить ситуацию, ведь в этом и заключается работа наставника. Так жёстко бить двойками спортсмена, который несколькими минутами ранее побывал в нескольких нокдаунах — абсолютно неспортивно. Немудрено, что Топор в раздевалке получил больше повреждений, нежели в ринге. Спортсмен сразу после проигранного боя не может считаться равным соперником, особенно учитывая, сколько Максим пропустил ударов.

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Разумеется, самого боксёра мы тоже не оправдываем. В любом конфликте всегда две стороны, а зная буйный нрав Топора, неудивительно, что именно украинский спортсмен стал героем подобной истории. Пытаться ударить тренера — однозначно недостойный поступок. Будем надеяться, что Топор и Кармазян действительно помирятся и продолжат работать дальше. Между агрессивными мужчинами порой происходит разное, но главное — вовремя найти компромисс. Посмотрим, получит ли история дальнейшее развитие.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА Видео •••

Заглавное фото: instagram.com/topor.makc

Источник: «Чемпионат»

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