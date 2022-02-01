Руки за спиной, удары из ниоткуда. Самый известный нокаут Роя Джонса

Сейчас в мире бокса любят рассуждать, что лучшее в этом спорте уже случилось. В качестве аргументов приводят малое количество супербоёв, недостаток харизматичных спортсменов и окончательное превращение некогда жёсткого вида в бизнес. Кто-то является противником этой точки зрения, утверждая, что если есть такие боксёры, как Ломаченко, Усик, Фьюри и Альварес, то, значит, всё в порядке.

Тем не менее, когда оглядываешься на прошлое, приходит ощущение, что всё самое гениальное мы действительно уже видели. Эти мысли навеял грядущий юбилей, пожалуй, самого знаменитого нокаута в карьере Роя Джонса. 2 февраля 2002 года суперодарённый американец, доминировавший тогда в полутяжёлом весе, проводил очередную защиту титулов. Чтобы понимать, каким был Джонс на пике, достаточно знать, что это была его десятая защита титула по версии WBC, девятая по версии WBA и шестая по версии IBF. На этот раз в соперники ему привезли небитого австралийца Глена Келли. Мощный и хорошо сбитый боец производил хорошее впечатление. Могло показаться, что хотя бы он сможет составить конкуренцию Джонсу, который в то время буквально насмехался над оппонентами и крошил их одного за другим.

Но уже с первых секунд боя стало ясно, что Келли ждёт та же участь. Преимущество Роя в скорости было колоссальным. Великолепная работа спиной, потрясающие рефлексы и пластичность делали его почти неуловимым для прямолинейного Келли. Сам же Рой, используя превосходство в скорости, методично разбивал оппонента, грамотно работая по этажам. Уже во втором раунде Келли почувствовал всю мощь правого бокового Джонса, но устоял. Это был первый тревожный звонок. Но Глен его словно не услышал или банально не мог ничего поделать. На последней минуте второго отрезка он снова пропустил мощный правый крюк, и на этот раз австралийца сильно качнуло. Рой же не спешил и, буквально пританцовывая двигаясь вперёд, дал противнику возможность восстановиться. За весь второй раунд Глен донёс до американца 4 удара – 9% от всех выброшенных. Такие показатели могут деморализовать любого.

Уже в следующей трёхминутке чемпион оформил первый нокдаун. Шикарный апперкот снизу на скачке пришёлся точно в челюсть Келли, тот упал, но поднялся достаточно быстро. Джонс снова не стал форсировать события, дав возможность болельщикам и дальше наслаждаться действом.

В дальнейшем всё проходило в том же ключе. К примеру, в пятом раунде уже измождённый Келли донёс до Джонса два (!) точных силовых удара. Что ещё говорить? В шестом отрезке случился ещё один нокдаун. Рой слегка качнул противника, заметил, что правый бок Келли неприкрыт и молниеносно пробил тяжелейший с точки зрения технического исполнения левый по печени. Откровенно говоря, удара не было видно вообще, и непонятно, откуда он прилетел. Келли согнулся напополам и упал. Становилось всё очевиднее, что развязка близка. Но, чёрт возьми, какой же роскошной она получилась! В седьмом раунде Рой дал возможность Келли поработать первым номером. Став у канатов, американец спрятал руки за спину, приглашая Глена атаковать, а когда тот всё-таки решился выбросить джеб и немного раскрылся, чемпион тут же выбросил ещё один неуловимый боковой. Правый хук пришёлся точно в область виска. Келли оказался на канвасе и не смог встать до конца отсчёта рефери. Чистый нокаут.

Этот нокаут, пусть и в бою с не самым известным соперником, стал самым знаменитым в карьере Джонса. И таковым он стал благодаря всем трюкам и уловкам, которые так любил демонстрировать великолепный Рой на пике карьеры.

Возвращаясь к размышлениям, что всё лучшее в боксе мы уже видели, лишним подтверждением становится то, что все эти уловки Джонса пытаются скопировать вот уже 20 лет. Кто только ни пытался действовать в такой же манере. Но Рой, который не так давно получил паспорт России, неповторим, так что вряд ли кому-то удастся переплюнуть те шоу, которые устраивал теперь уже россиянин.