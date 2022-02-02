Однорукий бразилец наглухо отключил соперника. Необычное видео из Южной Америки

История спорта знает немало примеров, когда людям с ограниченными возможностями покоряются те или иные достижения. Достаточно взглянуть на паралимпийцев, которые бегают, плавают и ездят на велосипедах быстрее, чем полностью здоровые люди. Можно вспомнить и неолимпийские виды. К примеру, в автоспорте примером для подражания много лет был Алекс Дзанарди, лишившийся ног. Но практически никогда люди с ограниченными физическими возможностями не занимаются единоборствами. Такое даже сложно представить. Во-первых, это просто опасно для здоровья. Во-вторых, не каждый медик готов допустить к подобным соревнованиям человека, который не в одинаковых условиях с противником.

Тем не менее редчайшие случаи бывали. Самым знаменитым бойцом с ограниченными возможностями стал Ник Ньюэлл. Парень, родившийся без руки, пытался пробиться в UFC, бился в лигах WSOF и Bellator. На его счету 16 побед, при этом в прошлом он бился даже с Джастином Гэтжи. Казалось бы, история, когда однорукий боец пробился в ММА неповторима, но нет. Подобное приключилось и в солнечной Бразилии. Здесь подвиги Ньюэлла решил повторить также однорукий Марни Макс. В ММА он выступает с 2013 года, но нельзя сказать, что его карьера складывалась идеально – 3 победы и 4 поражения. Причём последний успех был зафиксирован аж в 2019 году. Казалось бы, со спортом можно завязывать, ведь в его ситуации сам факт выступлений на профессиональном уровне — уже большая победа. Но сам Марни, видимо, так не думает.

В минувшие выходные он выступил на турнире Demo Fight 11 в Бразилии. Нельзя сказать, что это топ-промоушен даже на уровне страны, но интригующие встречи там случаются. В соперники Марни подобрали Дейвида Косту, чей профессиональный рекорд состоял из более чем скромных цифр – 0 побед и 2 поражения. Исходя из таких раскладов, вероятно, каждый рассчитывал прервать чёрную полосу в карьере. Но большее стремление к этому с первых же секунд начал демонстрировать Марни. Орудуя лишь одной правой, Макс нащупывал дистанцию. В основном он, конечно же, полагался на лоу-кики. Мощные удары ногами заставляли Косту отступать, и даже на видео было заметно, что Дейвид терпит от них серьёзный урон. К слову о Косте. Он был очень пассивен и запомнился лишь парочкой джебов да попыткой пробить бэкфист. На большее у него не хватило ни желания, ни времени. Ну а этот самый дефицит времени обеспечил Марни. На старте третьей минуты схватки он пробил мощнейший хай-кик, который пришёлся точно в подбородок противника. Этот удар наглухо вырубил Косту. Рефери сразу же остановил схватку. Чистый, но такой необычный нокаут.

Марни принялся праздновать и забрался на сетку. Тем временем Коста по-прежнему лежал, а над ним колдовали несколько человек. Благо скоро парень пришёл в себя. Захочет ли он продолжать карьеру после третьего поражения кряду? Большой вопрос. А вот у Макса, видимо, всё только начинается. Этот парень – пример для подражания, и не только для людей с ограниченными возможностями, но даже для тех, кто ежедневно обещает себе заняться спортом завтра или с понедельника. Поздравляем Марни и говорим ему спасибо, ведь такие люди вдохновляют.