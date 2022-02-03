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Фёдор Емельяненко и Александр Емельяненко борьба, работа в партере, травмы

«Это неинтересно нигде, кроме Дагестана». Почему братья Емельяненко перестали бороться
Александр Фролов
Фёдор Емельяненко и Александр Емельяненко
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Фёдор и Александр не побеждают самбишенами много лет. Они забыли базу самбо или не хотят «валяться»?

Знаменитые братья Емельяненко знакомы каждому любителю смешанных единоборств. Фёдор многими считается лучшим бойцом в истории ММА, Александр — спортсмен калибром сильно меньше, но тоже добившийся определённых достижений. Начинали братья в любительском спорте: на двоих Емельяненко выиграли семь чемпионатов мира по боевому самбо и добились звания мастеров спорта по дзюдо. Неудивительно, что именно работа в партере помогала Фёдору и Александру добывать первые успехи в смешанных единоборствах. Но с годами братья стремительно теряли желание бороться. Почему же так произошло?

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Для начала выясним масштаб ситуации с «отказом» от работы в партере. Последняя победа Фёдора сабмишеном случилась в далёком 2008 году — когда россиянин ещё шёл на уникальной многолетней серии без поражений. Его младший брат «заборол» последнего соперника чуть позже: в 2011 году Александр поймал на красивую кимуру Толегена Акыльбекова. После этого как отрезало — все победы братьям приносили либо нокауты, либо судейские решения. Вряд ли Емельяненко внезапно разучились бороться — изменению стиля послужило несколько причин.

Сперва стоит вспомнить многочисленные травмы легендарных братьев, на двоих проведших более 80 поединков. Сейчас Емельяненко находятся в солидном возрасте, когда начинают «вылезать» многочисленные болячки. Вадим Немков в одном из интервью рассказывал, что Фёдор на тренировках уделяет мало внимания борьбе именно из-за травм. То же самое про Александра сообщил «Спорт-экспрессу» его секундант Абдурахман Дудаев: «У него просто проблемы с коленями. У него мениски, связки — все разорваны. Он не может согнуть колени. В основном в этом дело — старые травмы».

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Возраст — это не только проблемы со здоровьем, но и снижение уровня выносливости. Ветерану намного проще полагаться на один точный удар, нежели на протяжении трёх раундов изматывать соперника в партере. 45-летнему Фёдору будет очень сложно навязывать свою волю на канвасе, несмотря на все навыки дзюдо и самбо. Чтобы победить самбишеном, нужна громадная физическая работа, на которую братья Емельяненко уже просто не способны. Зато удар с возрастом уходит последним — поэтому Александр и Фёдор теперь полагаются только на свои быстрые руки.

Кстати, у Емельяненко-младшего есть и «личная» причина не бороться. Скандальный боец утверждает, что просто не любит возню в партере, регулярно поддевая базовых борцов. Например, так Александр прокомментировал поражение от Исмаилова, который его деклассировал граунд-энд-паундом: «В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Любой боец начинает бить для того, чтобы он остался в стойке, а другой оказался в партере. А дальше — добивание. А Исмаилов — по одному удару: тук, тук, тук. Это неинтересно нигде, кроме Дагестана».

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Подводя итоги, можно констатировать — у отказа Фёдора и Александра от работы в партере есть вполне объективные причины. Понятно, что в спортивном плане это серьёзная потеря: в современных ММА без готовности качественно отработать в партере побеждать очень сложно. Однако оба Емельяненко стараются нивелировать данный недостаток, хотя получается с переменным успехом — того же Александра в последние годы откровенно «валяют» борцы. Факторов для изменения ситуации нет: братья Емельяненко до конца карьеры будут полагаться только на работу в стойке.

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