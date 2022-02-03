Русский американец выступит в UFC только во второй раз. Но он уже в топе турнира

В ночь с 5 на 6 февраля пройдёт турнир UFC Fight Night 200, который возглавит поединок между Шоном Стриклэндом и Джеком Херманссоном. В соглавном бою выступит американский боец, имеющий русские корни, Николас Максимов. Нику будет противостоять Пунахеле Сориано. Для Максимова это всего лишь вторая схватка в UFC, и он сразу же оказался в основном карде. В преддверии турнира «Чемпионат» поговорил с Максимовым об ошибках первого боя, любимых российских бойцах и возвращении Нейта Диаза, с которым он тренируется.

— Ник, расскажите, пожалуйста, довольны ли вы своим дебютом в UFC?

— Да, по мне, получился хороший бой. Я очень доволен своим выступлением.



— Что вам сказали братья Диаз? Довольны ли они вашим перформансом?

— Они были также удовлетворены, но они сказали, что всегда есть над чем работать. Поэтому мы будем работать дальше, чтобы становиться лучше.

— В предыдущей схватке у вас были проблемы в боксёрской стойке, так как вы постоянно лезли в борьбу, за что оппонент наказывал вас ударами, особенно в первом раунде. Насколько известно, ваш следующий соперник — хороший панчер. В связи с этим хотел бы вас спросить, делали ли вы работу над ошибками в боксе, чтобы избежать их в будущем? Может быть, у вас было больше боксёрских спаррингов, чем ранее?

— Да, мы много работали над этим. Надеемся, что увидим плоды нашей совместной работы уже в эти выходные. Это часть нашей задумки.



— С кем больше всего спарринговались?

— Я спарринговался с большим количеством бойцов: Нейт [Диаз], Аллен Санчес и профессиональные боксёры.

— Общались ли вы с Даной Уайтом после вашего боя?

— Нет.



— А были ли вы удивлены, что вас поставили в соглавный бой турнира, учитывая, что это ваш второй бой в рамках UFC?

— Да, это было каким-то сумасшествием. Я больше остальных удивился этому факту. Тем не менее это очень круто. Не могу не радоваться такому прогрессу.



— Как отпраздновали свою победу?

— Закатили вечеринку и праздновали неделю по классике с выпивкой и другими сопутствующими вещами.



— То есть вы не тренировались в тот период?

— Несмотря на вечеринки, я всё равно находил время для тренировок и отдавался им на все 100%.



— Как Нейт Диаз поживает? Вам известно, когда он вернётся в октагон?

— С ним всё отлично. Мы с ним не поднимали вопрос его камбэка, но я надеюсь, что он скоро вернётся. Наши диалоги ограничиваются вопросами, типа, как дела, и обсуждением моей подготовки и нынешней формы.



— Насколько известно, вашим любимым российским бойцом является Фёдор Емельяненко? За кем из российских бойцов вы ещё следите?

— В основном слежу за Фёдором и его учеником в тяжёлом весе, выступающим в Bellator (Валентин Молдавский. — Прим. «Чемпионата»). Он выдал хороший бой в прошлые выходные.

— Вы согласны с судейским решением?

— Нет. По мне, русский выиграл бой. И поэтому теперь я очень надеюсь увидеть Фёдора в титульном бою.



— А кто из российских бойцов в UFC вам нравится?

— На самом деле, мало за кем слежу, но мне нравится Пётр Ян. В нём есть что-то сумасшедшее, присущее русским. Он боец иного характера и манеры ведения боя. Этим мне он очень импонирует.



— Как вы считаете, чем увенчается матч-реванш Петра против Стерлинга?

— Надеюсь, Ян побьёт Стерлинга. Мне не нравится Стерлинг.

— Считаете ли вы Стерлинга симулянтом?

— Симулянтом – вряд ли, так как тот удар [коленом] был довольно болезненным. Но мне не нравится его поведение. Пётр мне ближе по духу.



— Какие из российских промоушенов вы знаете?

— M-1 Global помню, про АСА слышал. Но я не смотрю их, поэтому бойцов организации не смогу вам назвать.



— А вы слышали что-нибудь про лигу Хабиба Eagle FC?

— Да, конечно.



— Вы знали, что Хабиб проводил турнир в Майами, на котором выступали Рашад Эванс, Сергей Харитонов?

— Я слышал про него, однако не смотрел его. Знаю, что Эванс впервые за долгое время не проиграл.