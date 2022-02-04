Что с огромным качком сделал бы Фёдор? Вспоминаем неудачный дебют Леснара в UFC. Видео

В карьере Фёдора Емельяненко осталось много «если» — событий, которые могли состояться, но по разным причинам остались лишь в мечтах. Например, контракт Последнего императора с UFC: наш легендарный соотечественник даже вёл переговоры с Даной Уайтом, но стороны так и не договорились. Как известно, функционер мечтал устроить бой Емельяненко с огромным Броком Леснаром, который на протяжении полутора лет был чемпионом промоушена. Фанаты до сих пор ломают копья в спорах — смог бы Емельяненко справиться с грозным американцем?

К сожалению, ответ на этот вопрос мы никогда не узнаем. Зато мы можем вспомнить дебют Леснара в UFC, случившийся 14 лет назад. Брок уже тогда имел огромную популярность благодаря успехам в реслинге — харизматичного великана любили зрители по всему миру. Однако у американца возник конфликт с руководством WWE, после чего он решил отправиться в смешанные единоборства. Леснар тренировался с опытными мастерами и в первом бою легко нокаутировал корейца Ким Мин Су.

Впереди был дебют в UFC — Уайт не мог упустить такого шанса и оперативно подписал контракт со знаменитым здоровяком. Щадить новичка никто не планировал: в соперники ему сразу подобрали Фрэнка Мира, ранее уже успевшего завоевать чемпионский титул. Впрочем, внешность и навыки Леснара выглядели настолько угрожающе, что он считался фаворитом поединка, несмотря на солидное преимущество Мира в опыте. Но в октагоне всё пошло не так, как ожидалось.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно в «твиттере» UFC on BT Sport.

Брок с первых секунд отчаянно бросился вперёд, стараясь задавить соперника градом ударов. Мир какое-то время держался, но вскоре дрогнул и пропустил мощный тычок в челюсть, после которого упал. Леснар пошёл добивать оппонента, выбрасывая кулаки с огромной скоростью. Фрэнк терпеливо отбивался, пока Брок не поднялся — и тут рестлера с необычайной ловкостью обхватили ногами. Громила даже не понял, что произошло: Мир так быстро провёл рычаг колена, что Леснару оставалось только постучать в знак сдачи.

Стоит отдать должное Броку — тот сделал выводы из поражения и уже через год с небольшим стал чемпионом в тяжёлом весе. Бывший рестлер был настолько хорош, что даже провёл две удачные защиты пояса: одним из претендентов был тот самый Мир, которого Леснар нокаутировал во втором раунде. Потом же репутацию Брока серьёзно подмочили поражения и допинговые скандалы, из-за которых он завершил карьеру. На пике возможностей Леснар был опасен — но есть ощущение, что Фёдор Емельяненко легко бы с ним справился. А что думаете вы?