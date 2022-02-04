«Чимаев — обычный боец, просто умеет говорить». Эксклюзив с непобеждённым Рахмоновым

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 200. В его основном карде выступит непобеждённый боец из Казахстана, полусредневес Шавкат Рахмонов. Его соперником станет Карлстон Харрис. В преддверии поединка мы связались с Шавкатом и поговорили с ним о ситуации в полусреднем весе, о главном бунтаре полусреднего веса Хамзате Чимаеве, и о протестах в Казахстане.

— Шавкат, как дела, как самочувствие перед боем?

— Слава богу, всё хорошо, самочувствие в полном порядке.

— Где проходил подготовку? Давно уже в США?

— В США я уже давно. Занимался в Майами. Я уже второй раз там готовлюсь. Мне нравится, там всё хорошо.

— Что знаешь о сопернике? Чего опасаешься больше всего?

— Я ничего не опасаюсь. Соперник хороший. Нужно выходить и делать своё дело, потом домой возвращаться.

— Шавкат, я видел, что в социальных сетях ты реагировал на события на родине, тяжело ли было готовиться к бою, получая такие известия из дома?

— Поначалу это, конечно, мешало. Когда дома происходит такое, то нельзя оставаться спокойным, всё равно переживали. Но сейчас всё стабильно, всё нормально.

— Я слышал про ситуацию с Куатом Хамитовым. Тебе что-то известно об этом, общался ли ты с ним после того, как он объявил о завершении карьеры?

— Нет, я с Куатом не общался, но знаю, что его побили сильно.

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— Давай вернёмся к спорту, ты ещё никогда не проигрывал, есть мнение, что статус непобеждённого бойца психологически давит. Тебе тяжело драться, понимая, что все от тебя ждут только побед?

— В принципе, нет. Нолик не нолик, если ты хорош, ты должен делать своё дело и не смотреть на цифры. Но, конечно, зная, что ты непобеждённый, чувствуешь больше ответственности. Все в Казахстане болеют, ждут победы, конечно, в этом плане я чувствую ответственность. Но это нужно правильно использовать, выходить на бой хладнокровным и делать своё дело.

— Что скажешь о ситуации в твоём дивизионе? Как думаешь, сколько тебе ещё нужно побед, чтобы попасть в топ-15?

— Я уже почти в топ-15. В этом году, дай бог, буду уже в топ-15, может, и в топ-10, если всё будет в порядке.

— Вообще твоя весовая категория очень мощная. Недавно Камару Усман заявил, что хочет подраться с Яном Блаховичем, что скажешь о таком бое?

— Это ерунда, просто болтовня. Он вряд ли потянет Блаховича. Ян выходит на бой где-то 105 кг. Камару весит в бою килограммов 90. Минимум 15 килограммов разницы. Раньше, лет 20 назад, такие бои случались, но тогда был и другой уровень ММА, сейчас смешанные единоборства уже другие.

— Твой прогноз на бой Ковингтон – Масвидаль?

— Я вообще не люблю давать прогнозы. Но если Ковингтон его повалит… Колби может его и в стойке победить, он хорош и в стойке. Масвидалю будет тяжело. Преимущество Хорхе в том, что он может попасть и просто отправить спать соперника. Но он сам уже несколько раз бывал в нокауте. В принципе, интересный бой, но фаворитом в любом случае будет Ковингтон.

— Шавкат, самый медийный человек в вашем дивизионе – Хамзат Чимаев. Что о нём думаешь? Он действительно так крут или всё-таки хайпа там больше?

— Он, конечно, неплохой боец. Но он умеет вокруг себя создавать шум, хайп. За счёт этого у него больше получается себя продвигать. Он обычный боец, нет ничего сверхъестественного. Он обычный, просто умеет говорить и кое-какие вещи делать.

— Среди мужчин вас сейчас четверо представителей Казахстана – Жалгас Жумагулов, ты, Дамир Исмагулов и Сергей Морозов. Как думаешь, у кого наилучшие шансы в будущем побороться за титул?

— Мне сейчас будет некрасиво говорить о шансах. Не могу сказать, что я лучше, чем они. Время покажет, они тоже хорошие спортсмены, они много пашут. Просто нужно понимать, что чемпионами не все могут стать. У каждого свой уровень, посмотрим, мы все хорошие.

— Ещё от Казахстана выступает Мария Агапова, следишь ли за её выступлениями и как относишься к женскому ММА?

— Насчёт женского ММА не могу сказать ничего, у меня сестрёнка выступает. Марию Агапову особо не знаю. Ни разу вживую не видел даже, но когда бои проходят мы смотрим, наблюдаем, радуемся её победам.

Фото: Getty Images

— Шавкат, ещё хотел бы спросить об ММА в Казахстане? На каком уровне профессиональные лиги у вас в стране? Реально ли вам пробиться в UFC оттуда, минуя Россию?

— ММА в Казахстане развивается нормально, есть бойцы хорошие, главное, чтобы туда вкладывали деньги. Я уже говорил 1000 раз, что надо поддерживать материально. У нас очень много молодых талантливых пацанов. У нас в любителях сейчас сборная хорошо выступила на чемпионате мира. У нас есть хорошая лига NFC. Одна из лучших в Азии. Там есть очень хорошие условия для бойцов.