Олейник выходит на 77-й бой. UFC бросает Дядю Лёшу под реальную Кувалду

Прославленный ветеран UFC Алексей Олейник в январе должен был драться с Грегом Харди, но оба бойца были вынуждены сняться с поединка. Впрочем, мы уже знаем имя нового соперника Удава: 26 марта в Коламбусе россиянин разделит октагон с Илиром Латифи по прозвищу Кувалда. Латифи родился и вырос в Швеции, где в молодости дружил с футболистом Златаном Ибрагимовичем. Ребят объединяло происхождение — оба были выходцами из семей югославских эмигрантов. Но потом друзья пошли разными дорогами.

В детстве Латифи активно занимался борьбой, откуда постепенно перебрался в ММА. Илир обладал весьма солидными габаритами, но чаще выступал в полутяжёлой весовой категории из-за невысокого роста — 172 см. В UFC он дебютировал нестандартным образом: вышел на коротком уведомлении против опаснейшего Гегарда Мусаси, которому проиграл лишь судейским решением. Смелость Кувалды восхитила Дану Уайта, который пообещал, что швед получит долгосрочный контракт с промоушеном.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Поначалу Латифи выступал достаточно успешно, из следующих девяти боёв проиграв только два — с Яном Блаховичем и Райаном Бейдером. Илир прославился как универсальный боец с очень тяжёлым, амплитудным ударом. Однако Кувалде непросто давалась весогонка, из-за которой он выходил на поединки заметно измотанным. После нескольких поражений подряд швед принял решение перебраться в тяжёлый вес, где сначала уступил Деррику Льюису, а потом одолел Таннера Босера раздельным судейским решением. Теперь Латифи ждёт Алексей Олейник.

Россиянин известен как классный борец, но ему 44 года и за спиной 76 поединков. Сейчас Олейник идёт на серии из трёх поражений, дважды уступив нокаутами. Получится ли у Алексея справиться с Латифи? Большой вопрос, учитывая, что швед обладает низким центром тяжести и очень неудобен в партере. Вдобавок Кувалда силён физически и обладает нокаутирующим ударом, которым сваливает любых здоровяков — с такими бойцами Удаву сложнее всего. Тем не менее мы верим в Олейника: 26 марта он должен поймать Латифи на один из своих коронных приёмов и победить.