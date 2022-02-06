«Я всё время бью мужчин». За самой крутой девушкой в боксе идёт её главный страх

В субботу, 5 февраля, в городе Кардифф прошёл вечер бокса, который возглавлял бой между Крисом Юбэнком-мл. и Лиамом Уияльмсом. А в соглавном поединке встречались Кларесса Шилдс и Эма Козин. Если в главном событии на кону ничего не стояло, то в случае с девушками разыгрывалось аж три чемпионских пояса в среднем весе. Причём эти титулы были по самым престижным версиям WBA, WBC, IBF.

Победу единогласным решением судей с разгромным счётом 100:90 одержала Шилдс. Таким образом, она сохранила пояса по вышеупомянутым версиям, а также титул лучшего бойца дивизиона по версии авторитетного журнала The Ring. Это был первый бой после выступлений в ММА-промоушене PFL, где Кларисса одержала одну победу и потерпела одно поражение.

А после схватки с Козин случилась словесная перепалка между Шилдс и чемпионкой мира по версии WBO Саванной Маршалл.



Вот что выпалили друг другу спортсменки:

— «Ты только что провела 10 раундов с ребёнком», — сказала Маршалл, имея в виду 23-летнюю Козин.

— «Ты не сражалась с непобеждённым бойцом, мешок», — парировала Шилдс. Затем она обвинила Маршалл в том, что она «ни с кем не дралась».

— «Я остановлю тебя», — сказала Маршалл.

— «Сделай это, я не могу дождаться», — сказала Шилдс. «Фемке [Херманс] устроит тебе столько ада. Фемке устроит тебе ад, мешок. Мешок!»

— «Где твои золотые медали?» — добавила Шилдс. «Их у тебя нет».

Права на видео принадлежат Sky Sports Boxing. Посмотреть видео можно в твиттере Sky Sports Boxing.

Но чем особенно это противостояние и почему оно интересно публике? Во-первых, у них давние личные счёты ещё со времён выступлений на любительском ринге. В 2012 году Маршалл смогла одолеть Шилдс на чемпионате мира по боксу. Тем не менее это не помешало Клариссе взять золотые медали на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Во-вторых, они вдвоём контролируют средний вес. Победитель потенциальной схватки становится абсолютным чемпионом мира, то есть триумфатор забирает всё. В-третьих, обе спортсменки не потерпели ни одного поражения на профессиональном ринге. Таким образом, все надежды британских болельщиков на окончание гегемонии американки Шилдс связаны с Саванной Маршалл.



Хотя Шилдс ещё известна своими громкими заявлениями, в которых она вызывала мужчин на поединок. Среди них упоминались Кит Турман и Геннадий Головкин.

«Я спаррингуюсь с мужчинами. Я роняю мужиков. Я ломаю [мужчинам носы]. Я всё время избиваю их», — говорит Шилдс.



«Я думаю, что смогу побить Кита Турмана… правда».



«Они могут быть сильнее меня, но их боксёрские способности не такие, как у меня. Геннадий Головкин, он уже старше, но я могла бы дать GGG шанс сразиться за деньги».

Эти цитаты были произнесены в 2019 году. И, как вы могли понять, дальше слов дело не продвинулось. И Шилдс сосредоточилась на своём наследии в боксе и ММА. Когда казалось, что в боксе она добилась всего, чего хотела, на горизонте возникла Саванна Маршалл, которая выиграла первый раунд словесного баттла. Двукратная олимпийская чемпионка по боксу была немного растеряна и истерично парировала своей визави, хотя именно Кларисса изначально находилась в более выгодной позиции. Видимо, поражение в любительской карьере 10-летней давности до сих пор даёт о себе знать.

Хотя после победы в титульном бою 5 марта 2021 года над Мари-Ив Дикер Шилдс позволила себе довольно резкую цитату в адрес Маршалл:



«Саванна Маршалл знает, что она не может и никогда не сможет сражаться со мной на равных», — сказала Шилдс. «Она может приехать в Америку, я могу поехать в Великобританию, мы можем поехать в Мексику, куда бы Саванна Маршалл ни захотела, я её в буквальном смысле трахну. Она это знает».



«И скажите Эдди Хирну, что он приехал с этими дурацкими 250 тысячами долларов. Скажите ему, что лучше бы он привёз 500 или 750 тысяч. Он хочет, чтобы я приехала в Великобританию и выкурила его девчонку, — добавила Шилдс. — Заплати мне».



Чтобы этот долгожданный бой состоялся, Маршалл сначала должна защитить свой пояс от нападок соотечественницы Фемке Херманс 12 марта. В случае успешной защиты объединительный поединок неизбежен. К тому моменту у них будет одинаковая статистика 12:0. Неплохо, не так ли?



Уже сейчас Кларисса Шилдс подобралась вплотную к статусу хедлайнера турнира. Чтобы переступить этот рубеж, ей нужна более серьёзная оппозиция. И желательно, чтобы у соперницы был влиятельный промоутер. Этим критериям соответствует Маршалл, делами которой занимается главный промоутер в мире бокса Эдди Хирн. Если он займётся продвижением этой схватки, то дамы получат рекордные за свою карьеру гонорары, а зрители – громкую афишу, которую можно назвать боем века, но только в женском боксе.

Между ними есть взаимная неприязнь, которую они никак не скрывают. Таким образом, возникают параллели из мужского бокса, где по аналогичным лекалам получались большие бои. Прежде всего напрашивается трилогия между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Да, тогда на кону стоял только один чемпионский пояс по версии WBC, но раскрутка встречи началась аналогично со словесных перепалок в ринге. Кроме того, на кону стоял нолик в графе «поражения», так как на момент первой схватки оба бойца были непобедимыми. Что было дальше, думаю, не нужно вам напоминать.



Также напрашиваются параллели с противостоянием между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри. Тогда Кличко-мл. казался незыблемым гегемоном с тремя поясами, чьё правление казалось вечным, а Фьюри — фриковатым выскочкой с неадекватными заскоками. Чем это увенчалось — вы также, скорее всего, отлично помните.

Но по степени взаимной неприязни противостояние Шилдс и Маршалл ближе к Фьюри и Уайлдеру. Девушки могут раскрутить бой выпадами в медиа и соцсетях. Если что, они могут взять мастер-класс у Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга, которые отлично справляются с задачей продвижения реванша через «Твиттер».



Но им всё же не обойтись без дебатов, которые способны собрать немало просмотров. В этом плане им нужно брать пример с Фьюри и Уайлдера. Именно там им удалось накалить атмосферу. Как и в случае Цыганского короля и Бронзового бомбардировщика, здесь будет классическое противостояние между США и Великобританией. Плюс если Эдди Хирн подключит свои ресурсы, получится отменный PR-тур по городам Америки и Англии в лучших традициях Флойда Мейвезера.



Со всеми слагаемыми получится не просто очередной большой поединок, а бой века. Учитывая невысокую популярность женского бокса и отсутствие громких афиш, мы наконец-то можем стать свидетелями того, как Кларисса Шилдс и Саванна Маршалл берут на себя роль Лейлы Али и Натальи Рагозиной и творят историю на наших глазах.