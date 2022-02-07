Юный американец отправляет Ломаченко на пенсию. Василию даже не дадут подраться за пояс!

В ноябре прошлого года австралийский боксёр Джордж Камбосос сорвал крупный куш, одолев одиозного Теофимо Лопеса. Таким образом, Лопес лишился всех четырёх поясов и Камбосос стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Так как Теофимо едва не умер из-за обнаруженного воздуха в сердце, грудной клетке и шее, он выпадает из списка следующих соперников для австралийца.

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За Джорджем выстроилась если не очередь, то очень крупные рыбы дивизиона. Речь идёт о Василии Ломаченко и регулярном чемпионе мира по версии WBC Дэвине Хэйни. Лома является официальным претендентом по линии WBO и первым номером WBC. А Хэйни держит пояс WBC, в то время как сам Камбосос держит более престижный WBC Franchise. То есть по спортивному принципу оба боксёра имеют равные права сразиться с чемпионом. Но принимать решение, кто следующий, будет Камбосос и его промоутер Лу Дибелла.

И Ломаченко, и Хэйни предпринимают усилия, чтобы добиться права стать следующим оппонентом Джорджа. Не будем лукавить, а сразу скажем, что у Камбососа шансов сохранить пояс очень немного. Поэтому он выдвигает логичные требования, а именно жирный гонорар, достойный уровня абсолютного чемпиона мира, а также проведение своей первой защиты в Австралии. Бойцы согласились на эти условия.

Но вот что заявил Камбосос в ответ на попытки Хэйни склонить австралийца в свою сторону:



«Когда я сказал «теперь мы можем поговорить», я имел в виду именно это! Я не ожидал, что Дэвин Хэйни будет манипулировать вами и играть в игры. Эдди Хирн, что с твоим мальчиком! Да или нет? DAZN Boxing не поверил в него? Эй, Василий Ломаченко, скажи Бобу Аруму, чтобы он сделал серьёзное предложение Лу Дибелле. Я жду».



Ломаченко написал в ответ: «Эй, чемпион, мы сделали для тебя лучшее предложение. Мы ждём вашего решения…»



Сам Хэйни признался в уверенности своей победы в гонке с Ломаченко:

«Я очень уверен [что получу бой за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе]», — сказал Хэйни в беседе с американским журналистом Крисом Хенниксом.

Чтобы оценить шансы бойцов получить бой с Камбососом первым, давайте вспомним, кто ведёт дела Ломаченко и Хэйни. Украинца продвигает «мастодонт» боксёрского цеха Боб Арум, который даже в свои 90 лет не думает уходить из боксёрского бизнеса. А американцем занимается Эдди Хирн. На сегодняшний день Хирн является самой влиятельной фигурой в мире бокса. Британский промоутер укрепил свои позиции благодаря заключению контракта со стриминговой платформой DAZN. Таким образом, Хирн может удовлетворить любые финансовые запросы. Так что дело не за бойцами, а за денежными возможностями Хирна и Арума, а также их способностью убеждать.

С первым пунктом ни у кого из них не будет проблем. Тем более Камбосос — это не Флойд Мейвезер, который поднимает свою пятую точку только ради десятков миллионов долларов. Учитывая, как Арум распоряжается своими активами, шансы у Хирна выиграть эту битву довольно высоки. Для этого достаточно вспомнить, как от Боба ушёл Хильберто Рамирес, Теренс Кроуфорд и Мэнни Пакьяо. И это неполный список бойцов. А Эдди только набирает свою мощь, но этого уже достаточно, чтобы обойти легендарного Боба Арума.



Но почему Хирн так спешит с Хэйни? Почему он не уступает это право Ломаченко? Всё просто — Дэвин не настолько талантлив, чтобы сейчас одолеть Ломаченко. Хотя американцу 23 года, но даже сейчас 33-летний Лома ему не по зубам. Поэтому Хирну важно сыграть на опережение, чтобы затем не выяснять отношения ни с упрямым Арумом за переговорным столом, ни с самым талантливым бойцом современности в ринге.

В случае с первым пролоббировать одновременную трансляцию поединка на DAZN и ESPN кажется невозможной и невыгодной опцией. А в случае с Ломой наиболее оптимальный вариант — это отодвинуть Васю от поясов и игнорировать его присутствие, пока он окончательно не состарится, чтобы затем его прихлопнуть и отправить на пенсию. Сейчас любой застой и мешковая диета будут не на руку Ломаченко, в чём мы убедились на примере боя с Теофимо Лопесом. Тем более Арум вряд ли согласится отпустить своего бойца драться на DAZN, тем самым он окончательно угробит карьеру бойца.



Поэтому положение Ломаченко незавидное. Его может спасти сам Боб Арум, если он обойдёт Хирна и убедит Камбососа с Лу Дибеллой сделать выбор в пользу его бойца, или украинцу придётся уходить в другую весовую категорию. С учётом обидного поражения от Лопеса хейтеры обязательно скажут, что Лома сбежал от Хэйни, Камбососа и Джервонты Дэвиса. Поэтому Боб Арум обязан спасать и свою репутацию, иначе Тайсон Фьюри, ещё один драгоценный актив Боба, может тоже напрячься и в случае чего устроить бунт.