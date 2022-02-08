Орловский не всегда «улетал» от одного удара. Беларус встал и забил соперника. Видео

Андрей не побеждает досрочно уже почти семь лет. Но раньше он дрался безрассудно.

В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 271. В его главном событии встретятся чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и экс-обладатель титула Роберт Уиттакер. Но, традиционно для номерных турниров, хорош и весь кард. Так, в предварительной части шоу выступит легенда смешанных единоборств, экс-чемпион лиги в тяжёлом весе Андрей Орловский.

Рекордсмен промоушена по количеству побед в тяжёлом весе встретится с Джаредом Вандераа. Беларус подходит к схватке в хорошем настроении. Сейчас в его активе две успешные схватки кряду, ну а в пяти предыдущих схватках ветеран победил четырежды, что вызывает восхищение. Вместе с тем, все эти победы добыты по очкам. Болельщики уже часто задают вопрос, когда же придёт победа нокаутом? Последний досрочный успех Андрей праздновал в мае 2015 года, кажется, самое время вспомнить о нём.

Тогда Орловский выступил на турнире UFC 187. В том карде дрались Даниэль Кормье с Энтони Джонсоном и Крис Уайдман с Витором Белфортом. Андрею же в соперники достался Трэвис Браун. Это был лишь третий поединок беларуса после возвращения в UFC, в предыдущих двух он победил, тем самым продемонстрировав готовность драться на топ-уровне. Что касается Брауна, он выходил на бой после победы над Брендоном Шаубом. До этого американец проиграл Фабрисиу Вердуму, но победил Алистара Оверима и Джоша Барнетта. Так что всем было очевидно, что Орловского ждёт непростая схватка.

Видео доступно на странице UFC в «Фейсбуке». Права на видео принадлежат UFC.

Поединок начался с традиционной разведки. Но вскоре Браун решил перейти к обострению и, думается, очень быстро об этом пожалел. Беларус здорово его встретил и перешёл в наступление. Трэвис зажался у сетки и принимал на блок множество тяжёлых ударов, но дальше Андрей решил не форсировать, понимая, что американец ещё достаточно свеж и опасен.

Немного восстановившись, Браун снова перешёл в наступление и снова пропустил атаку навстречу. Орловский вновь начал плотно попадать, но, пропустив в ответ, снова снял ногу с педали газа и сбавил темп.

Скоро произошёл ещё один размен, и здесь Браун дрогнул, оказавшись на канвасе. Ему удалось быстро встать, но ноги предательски разъезжались, и было видно, что Трэвису очень тяжело. Если это заметили зрители, то Андрей и подавно. На этот раз он забыл о защите и сломя голову кинулся в атаку. Удары ложились точно в цель. Браун же бросал удары отчаяния, просто размахивая руками. Но какое же невезение, один из этих ударов нашёл подбородок Орловского. Тот упал и оказался в нокдауне, но также сумел быстро встать. Браун, еле держась на ногах, не смог развить успех. Оба взмыленных бойца взяли небольшую паузу, а потом Андрей перешёл в последнюю атаку. Забрасывая противника мощнейшими панчами и демонстрируя полнейшее безрассудство в защите, он буквально забил оппонента. Решающим стал точнейший правый апперкот в челюсть. Браун устоял, но полностью обмяк. Рефери всё понял правильно и остановил схватку.

Таким образом, Андрей добыл досрочную победу в драматичной схватке и, кроме того, доказал, что репутация бойца с хрустальной челюстью всё же притянута за уши хейтерами. Как видим, он далеко не всегда «улетал» после одного плотного удара соперника.

С тех пор утекло много воды, и Орловский больше не ввязывается в зарубы. Да, бои теперь не столь эффектны, но главное, что есть результат, тем более в таком уважаемом возрасте. Остаётся пожелать удачи 43-летнему беларусу перед схваткой с Вандераа. И, может, теперь случится победа нокаутом?