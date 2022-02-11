«Какой же я красавчик». Россиянин по прозвищу Сладкий стал чемпионом ONE Championship

11 февраля в Сингапуре прошёл турнир ONE: BAD BLOOD, где в главном бою за звание временного чемпиона сошлись россиянин Анатолий Малыхин и белорус Кирилл Грищенко. Оба бойца подходили к встрече с нулями в графе поражения. У Малыхина 9 побед, а у Грищенко 5 успешных боев. Россиянин по прозвищу Сладкийни разу не доводил свои поединки до судейских решений, а Грищенко только один раз побеждал решением судей.

Рост Анатолия составляет 180 см, что немного тяжеловеса, в то время как у Грищенко 193 см. Тем не менее белорус практически не пользовался своим преимуществом в длине рук. Первый раунд начался с активной работы со стороны Малыхина. Он гонял Грищенко вдоль клетки, но далеко не всегда доставал. Сам Грищенко работал довольно пассивно, едва сохраняя нужную для себя дистанцию. Поэтому неудивительно, что Малыхин смог перевести бой в борьбу, где он активно поработал из граунд-энд-паунда. Таким образом первая пятиминутка ушла в актив россиянина.

Видео доступно на канале ONE Championship в YouTube. Права на видео принадлежат ONE Championship.

Второй раунд начался с мощного левого хука в челюсть в исполнении Малыхина. Казалось, что он сможет развить успех и закончить бой досрочно, но Грищенко смог увернуться от множества пушечных ударов. И в итоге темп схватки успокоился. Анатолий снова неспешно выцеливал своего оппонента, а Кирилл эпизодически отбивался. Всё сводилось к тому, что второй раунд закончится очередным успехом россиянина по очкам, как Малыхин смог достать до своего оппонента правым хуком в прыжке со второго раза и отправить белоруса в тяжёлый нокаут. Благо судья успел вмешаться до добивания.

Так Анатолий Малыхин стал временным чемпионом ONE Championship в тяжёлом весе. Вполне вероятно, что россиянин получит бонус в $50 тысяч долларов за такой яркий финиш. Поздравляем Анатолия с завоеванием пояса! И ждем боя с регулярным чемпионом дивизиона Арьяном Булларом.

Тем более Малыхин вызвал чемпиона на поединок, назвав того цыплёнком, избегающего встречи. Кроме этого и слов благодарности в адрес всех причастных, Анатолий закончил своё флэш-интервью фразой: «Какой же я красавчик». Нескромно, но честно.