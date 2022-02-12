«Нужно было проиграть Умару Нурмагомедову». Морозов рассказал о единственной неудаче в UFC

В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 271. В его предварительном карде выступит боец легчайшего веса из Казахстана Сергей Морозов. Противостоять ему будет бывший соперник Петра Яна Дуглас Сильва де Андраде. В преддверии шоу мы пообщались с Сергеем о грядущей схватке, его поражении от Умара Нурмагомедова, а также о Петре Яне и Алджэмейне Стерлинге.

— Сергей, ты проходил тренировочный лагерь в АТТ, как всё прошло, с кем удалось поспарринговать, как проходит завершающий этап весогонки?

— Подготовка прошла хорошо. Спарринг-партнёры? Все, кто был доступен в моём весе, со всеми поработал. Фамилии называть не буду, кого-то могу забыть. Но переработал со всем залом. Были и свои персональные спарринг-партнёры, непосредственно под бой. В принципе, всё проходит хорошо. Веса осталось совсем немного, 3 кг (разговор состоялся за два дня до церемонии взвешивания. – Прим. «Чемпионата»).

— Чего ожидаешь от соперника?

— Наверное, захочет меня сильно бить. Сразу, с первого раунда (смеётся).

— Тебя не удивило, что в соперники дали столь опытного соперника, который бил Марлона Веру, Ренана Барао, дрался с Петром Яном и Зубайрой Тухуговым?

— Да нет, я даже обрадовался.

— Не советовался с тем же Яном по поводу Андраде?

— Нет, я тот бой посмотрел. Думаю, этого должно быть достаточно.

— Сергей, в процессе подготовки к турниру, когда ты находился в США, в Казахстане развернулась настоящая драма. Это мешало подготовке к бою?

— Это очень отвлекало. Столько людей у нас, друзья там. Я переживал за родных, близких, друзей. Старался оставаться сфокусированным, но это отвлекало.

— Для тебя эти события стали неожиданностью?

— Конечно, думаю это для всей страны стало неожиданностью. Особенно для тех, кто находился за границей.

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— Возвращаясь к спорту, ты проведёшь третий поединок в UFC. Одним из твоих соперников был Умар Нурмагомедов. Что в том поединке пошло не так?

— Наверное, нужно было ему проиграть и всё. Я был сам не свой, Умар был сам не свой. Он более-менее включился во втором раунде и выиграл тот бой. Вот и всё.

— У тебя огромный опыт боёв, ты заметил что-то особенное в Умаре и есть ли у него чемпионский потенциал, как об этом говорит Хавьер Мендес?

— Чемпионский потенциал, наверное, есть у многих бойцов. Самое главное, как ты его реализуешь. Как ты подходишь к боям, в какой форме. У Умара есть всё для чемпионства. Думаю, со временем он может им стать. Почему нет? Он хороший парень, разносторонний. У него и ударка хорошая, и борьба.

— Давай поговорим немного о ситуации в твоём дивизионе, что скажешь о предстоящем поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом, каков твой прогноз?

— Всей душой болею за Петю. Хочу, чтобы он доказал всем, что тот удар был не от безнадёжности, а на эмоциях. Думаю, Петя его победит, досрочно, наверное. Мне кажется, Стерлинг не готов. Что бы он там в интернете ни писал, что бы ни говорил. Если он рассчитывал на свои навыки борьбы, то борьба у него не пошла. Петя его переборол. А ударка у Стерлинга не на самом высоком уровне. Петя спокойно с ним справлялся. Так что в этот раз Ян ментально сильнее, функциональнее он готов лучше. Смотрел интервью его, он говорил, что ему не хватало тренировок в Таиланде для нужной функциональной готовности. Сейчас он там, думаю, он станет ещё лучше.

— А как ты вообще воспринял всю ситуацию в первом поединке? Будь ты на месте Стерлинга, продолжил бы схватку?

— Думаю, что не только я. Любой боец из СНГ на месте Стерлинга продолжил бой. У нас у всех в ММА большая любительская карьера, и за годы карьеры в любителях каких только ситуаций не случалось. Так что думаю, любой бы наш парень спокойно бы встал и дрался дальше. Да, взял бы 2-3 минуты на восстановление, а дальше бы дрался. Просто Стерлинг понимал, что проигрывает без шансов.

— Сейчас кажется, что Пётр может доминировать в легчайшем весе ближайшие 2-3 года, ты видишь для него реальных соперников?

— Я не знаю, мне кажется, любой боец может хорошо подраться, стать чемпионом. Самое главное, ментально и функционально подойти к этому правильно. Чтобы не было проблем никаких в тренировках. Любой может при хорошей подготовке выиграть бой.

— Ещё хотел бы немного поговорить о представителях Казахстана в UFC. Недавно общался с Шавкатом Рахмоновым, он дипломатично не стал отвечать на вопрос, кто из вас всех имеет бóльшие шансы на титул, а как ты считаешь? Ты, Дамир Исмагулов, Шавкат Рахмонов, Жалгас Жумагулов? С учётом ситуации в дивизионах и так далее?

— Я думаю, что хорошие шансы как раз у Шавката и у Маши Агаповой. Если Маша будет чаще выступать и побеждать, шансы будут, потому что там не такая высокая конкуренция, не сильно много бойцов. То же самое можно сказать о Шавкате. Если его будут быстрее продвигать и если он будет интересен UFC, если ему будут давать соперников из топ-5, топ-10, то он может и за титул подраться. Но тут видишь, большое значение также имеет умение продвигать себя, говорить на английском, хайп.

— Кстати, по поводу хайпа. Сейчас многие говорят о возможном поединке Шавката с Хамзатом Чимаевым. Как могла бы пройти такая схватка?

— Сложно сказать. Они оба борются хорошо. У обоих хорошая ударка. Просто я Шавката знаю хорошо. С 2013 года вместе выступали, и в профессионалах, и в любителях. Насчёт Хамзата, по поводу функционалки, насчёт его готовности к поздним раундам сказать не могу, как он себя проявит. А в плане борьбы, ударки — оба на хорошем уровне, оба с характером, бескомпромиссные, неуступчивые. Оба побеждают только досрочно. Думаю, если поединок дойдёт до поздних раундов, то у Шавката все шансы на победу.

— В целом ты доволен тем, как в Казахстане развивается ММА?

— Я думаю, нам не нужно довольствоваться тем, что есть. Нужно расти. Прибавлять надо тем, кто уже в UFC, расти надо и тем, кто хочет туда попасть, кто на подходе. Нужно попадать в лучшую лигу мира.

— Ещё один вопрос о Казахстане. С учётом роста популярности ММА, есть ли шансы, что эта дисциплина когда-то затмит в стране бокс?

— Не хочу обижать боксёров. Но скажу так: сейчас ситуация в мире, не только в Казахстане, такая, что гонорары в боксе выше, чем в ММА, это однозначно, но по популярности ММА сейчас бокс перебивает.