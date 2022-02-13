Казахстанец потерял сознание, но не сдался. Морозов обидно отдал почти выигранный бой

В ночь с 12 на 13 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) проходит номерной турнир UFC 271, который возглавляет чемпионский поединок в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером. Но в прелимах было не менее жарко и драматично. В одной из таких схваток сошлись боец из Казахстана Сергей Морозов и бразилец Дуглас Сильва де Андраде.

Морозов подходил к бою с рекордом 17-4, а в UFC — 1-1. В дебютном поединке казахстанец проиграл Умару Нурмагомедову удушающим приёмом во втором раунде, а затем смог одолеть Халида Таа судейским решением. Что касается его визави, то у него богатый бэкграунд, состоящий из противостояний с Петром Яном, Робом Фонтом, Зубайрой Тухуговым, Марлоном Верой и Ренаном Барао. 36-летнему бразильцу удалось одолеть только последних двух. Потому Морозову предстояла серьёзная проверка на прочность.

Бой начался с перестрелки хлёсткими одиночными ударами. А уже через полторы минуты Морозов смог потрясти де Андраде и отправить того в нокдаун правым боковым в челюсть. Бразилец выставил ноги, благодаря чему Сергей не мог сразу же накинуться в добивание. Тем не менее казахстанец отлично поработал в партере, где он разбил своего оппонента и оставил настолько глубокую сечку над глазом соперника, что, когда бойцы вставали, кровь сочилась как из ведра. Удивительно, как де Андраде смог выдержать ту бомбардировкуу и быстро прийти в себя. Видимо из-за этого рефери не вмешался в бой.



В стойке Дуглас Сильва заметно проигрывал. Но и в борьбе он ничем не выделялся, несмотря на то, что он бразилец. В конечном итоге Морозов зафиксировал безоговорочную победу, добавив удачный тейкдаун в конце первого раунда. Но никто не мог подумать, как развернётся поединок во втором раунде.

Сечка снова открылась над глазом, но на этот раз включился бразилец. Сначала он отправил Морозова в нокдаун правым оверхэндом. Казахстанец сразу же сориентировался и вцепился в ноги. Сергей не был серьёзно потрясен, вследствие чего бой продолжился как ни в чём не бывало. Но спустя короткий промежуток времени случился второй нокдаун. На этот раз де Андраде не позволил своему сопернику так же вцепиться в ноги.

Положение казахстанца было критичным. Он серьёзно поплыл, чем Дуглас Сильва воспользовался, уложив Морозова бэкфистом, третий нокдаун. На этом мучения Сергея не закончились, так как бразилец предпринял попытку закончить бой досрочно. Тем более позиция позволяла — де Андраде контролировал Морозова со спины и смог выйти на удушающий. Рефери заметил, как Сергей перестал подавать сигналы сопротивления и потерял сознание в плотном захвате бразильца, и остановил бой. Волевая и драматичная победа Дугласа Сильвы де Андраде.



Это очень болезненное поражение для Сергея Морозова. Такой выдающийся первый раунд и противоположный второй. Жаль, что он недооценил ударную мощь своего визави. И, наверное, Сергей уже мысленно праздновал победу после такого выноса в первой трети боя, за что поплатился жесточайшим образом. Но при нём остались морально-волевые качества. Морозов предпочёл «уснуть» вместо того, чтобы похлопать в знак сдачи. Такое мужество мы можем только поприветствовать.



Для бразильца это всего лишь вторая победа сабмишеном в карьере. Хотя основную работу он сделал в стойке. Неудивительно, что у него 20 побед нокаутом. Будем надеяться, что Морозов сделает правильные выводы из этой драмы и триумфально вернётся в октагон.