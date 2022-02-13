«Худшая защита титула». Судьи бессовестно подарили Адесанье спорную победу

В Хьюстоне (штат Техас, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 271. Номерное шоу традиционно изобиловало громкими именами. Но, конечно же, большинство фанатов с нетерпением ожидало главного события турнира, в котором бился чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья. Соперником новозеландца нигерийского происхождения стал давний знакомый, экс-чемпион организации Роберт Уиттакер, который как раз таки лишился титула в бою с Исраэлем.

После той осечки австралиец провёл три поединка и неизменно побеждал. В минувшей схватке ему удалось победить Келвина Гастелума. В общем, серия из трёх побед говорила о том, что к реваншу с Адесаньей Уиттакер подходит в отменном настроении.

Что касается Исраэля, он в минувшем поединке победил неожиданного претендента Марвина Веттори. Тогда итальянец очень старался, но прыгнуть выше головы не сумел, банально не хватило класса. То была третья успешная защита титула Адесаньей в среднем весе, и сейчас он отдавать пояс также не собирался.

Впрочем, и бросаться сломя голову вперёд Исраэль также не планировал. Первые минуты схватки прошли в откровенно скучной разведке. Много передвижений и лоу-кики, вот и всё, что мы наблюдали. Но в одном из эпизодов Адесанья неожиданно взорвался и левым кроссом отправил претендента на канвас. Тот быстро встал, но нокдаун есть нокдаун.

Во второй пятиминутке Уиттакер прибавил. Практически сразу он начал пробивать себе дорогу вперёд джебом, и эта задумка работала. Исраэль пропускал, что позволяло Роберту немного сближаться с чемпионом. Да, визуально Адесанья прессинговал и контролировал ход схватки, но по факту делал очень мало. Уиттакеру же во втором раунде удалось даже провести тейкдаун, впрочем, плодов это не принесло.

В третьем отрезке Адесанья как-то совсем сник, да, он по-прежнему использовал своё актёрское мастерство и всем видом показывал, что держит всё под контролем, но джеб Уиттакера стал для него настоящим кошмаром. Более того, в третьей пятиминутке Исраэль провалился при попытке провести хай-кик и снова позволил оппоненту провести тейкдаун. Всё, чем запомнился чемпион, так это постоянными лоу-киками и классной защитой. Но хватало ли этого, чтобы вести в счёте?

В четвёртом раунде картина не менялась. Более того, Уиттакер попробовал пойти на обострение, провёл тейкдаун и даже забрал спину оппонента. Исраэль встал и сумел сбросить с себя противника, но это опять-таки было красивое действие в защите, а что насчёт атак, чемпион?

В заключительной пятиминутке Роберт уже пошёл ва-банк, снова и снова он попадал плотными джебами и снова повторял попытки тейкдаунов. Из трёх попыток прошла одна. Адесанья снова поднялся, но на выходе из клинча пропустил очень плотный левый хук. В общем-то, казалось, что третий, четвёртый и пятый раунды остались за австралийцем. Объективно вспомнить классные действия Адесаньи в атаке было сложно. Лоу-кики и в основном неудачные попытки хай-киков. Пожалуй, самое запоминающееся из всего.

Не мало ли для победы? Судьи посчитали, что нет и, были даже единогласны – 48:47, 48:47 и 49:46. Более чем странное решение, которое оставляет средний вес с достаточно скучным в плане ведения поединков бойцом. Кажется, судьи просто бессовестно подарили Исраэлю очень спорную победу.

Фанаты откровенно выразили недовольство таким решением, буквально атаковав официальный аккаунт UFC в «Инстаграме».

«Роба ограбили».

«Ограбление».

«Худшее выступление Адесаньи».

«Позор судьям и UFC».

«Судьи что-то приняли».

«Очевидно, что Адесанья проиграл».

«Худшая защита титула, Роберт победил», — писали разгневанные фанаты.

Что же, исход схватки уже не поменять. Но такими темпами Исраэлю Адесанье точно не стать величайшим средневесом в истории, к чему он так стремится. Из четырёх защит титула в этом дивизионе две получились ужасно невыразительными (первая с Ромеро) и скучными. Так настоящего величия не добиваются.