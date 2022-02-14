Нокаут тяжелейшим бэкфистом. Бойца Bellator жёстко вырубили на турнире Шторма

В субботу, 12 февраля, в Омске прошёл турнир Shlemenko Fighting Championship-3, организованный именитым бойцом Александром Шлеменко. На нём выступили Александр Осетров, Евгений Бондарь, Анатолий Надратовский, известный как Сибирский Конор. Но самый яркий эпизод случился в главном бою, где сошлись ученик Шторма Алексей Шуркевич и бразилец Ренато Габриэль Гомес. Шуркевич в октябре прошлого года успешно дебютировал в Bellator, где он нокаутировал Грачика Бозиняна и получил контракт с организацией Скотта Кокера на четыре боя.

А его оппонент имел на своём счету 39 боёв, в которых одержал 27 побед при 12 поражениях. В прошлом году Гомес противостоял Шамилю Завурову и уступил тому решением судей. А также бразилец отличился победой нокаутом над Алексеем Махно. Несмотря на зарождающийся статус организации Шторма, его ученику достался очень тяжёлый оппонент. Даже в Bellator вряд ли бы дали такого опытного противника.

Первый раунд прошёл на высоких скоростях. Бойцы устроили перестрелку сериями из коротких ударов. Явного преимущества ни у кого не было. Хотя создавалось впечатление, что наш боец немного застаивался после своих атак, чем пользовался бразилец, которому удавались контратаки. Тем не менее преимущество Гомеса было незначительным. Потому выбор победителя пятиминутки выглядел затруднительным.

Видео доступно на канале «Александр «ШТОРМ» Шлеменко» в YouTube. Права на видео принадлежат «Александру «ШТОРМ» Шлеменко».

Вторая треть боя вышла ещё зрелищнее. Бойцы всё больше зарубались, только бразилец попытался найти лазейку, симулируя боль после ударов ниже пояса. Судья не купился на такой трюк, когда Шуркевич нанёс удар вблизи области паха во второй раз. Это был знак, что инициатива уползала из-под ног Ренато. Хотя россиянин всего лишь немного взвинтил обороты, на что пошла такая реакция.

Тем не менее бойцы рубились в высоком темпе, и во втором раунде также ни у кого не было явного преимущества. С одной стороны, Шуркевич активно работал первым номером, но часто промахивался. А с другой стороны, Гомес бился на встречных курсах, но при этом ждал действий от нашего бойца. Когда казалось, что мы увидим продолжение зарубы в заключительном раунде, бразилец исполнил комбо из лоу-кика и бэкфиста, отправивший нашего бойца в тяжёлый нокаут за пять секунд до гонга.



Шуркевич не сразу пришёл в себя после такого удара. Неудачная вышла боевая тренировка в преддверии новых боёв в рамках Bellator. И не такого исхода ожидал Александр Шлеменко, вышедший в октагон поздравить победителя. В этот момент на Шторме не было лица.



Возможно, ему следовало поберечь своего бойца и не назначать бой в преддверии турнира Bellator, где карды собираются едва ли не в самый последний момент. Теперь Алексею предстоит длительное восстановление после нокаута. Это уже не первый случай, когда методы Александра дают сбой. Тем не менее турнир в честь 200-летия Омской области вышел на загляденье.