В полиции так бить не разрешают. Русский Спартанец вырубил американца коленом. Видео

Имя Андрея Корешкова зачастую оказывается забытым при составлении рейтингов лучших россиян в ММА. А ведь Спартанец в своё время был настоящей звездой: на его счету не только чемпионский пояс Bellator, но и победа в сложнейшем Гран-при полусреднего веса. Да, позже у Корешкова произошёл спад, и он дважды обидно проиграл бразильцу Дугласу Лиме. Следом россиянин был вынужден взять полуторагодовую паузу, после которой успел провести бой в Сочи, победив Адриано Родригеса.
Теперь Андрей возвращается в Bellator, где не дрался больше трёх лет. Он должен был вернуться чуть раньше, однако сразу несколько потенциальных соперников нашего соотечественника снялись из-за проблем со здоровьем. 19 февраля Корешков наконец-то выйдет в октагон: на турнире Bellator 274 ему предстоит схватка с крепким Ченсом Ренкаунтром. Спартанцу только 31 год — мы верим, что он уверенно пройдёт Ченса и вскоре вновь станет звездой. Давайте вспомним, как он сотворил одну из лучших своих побед.
Строго говоря, мы могли и вовсе не узнать про Корешкова-бойца: он должен был стать полицейским и охранять общественный покой. Огромную роль в выборе спортивного пути сыграл друг и наставник Андрея — знаменитый Александр Шлеменко: «Отец Корешкова был полковником милиции. Он хотел для сына ту же самую карьеру – милиционера. Я, наоборот, Андрея отговорил, тянул его в другую сторону, сам ничего не имея. Когда тебе человек верит, это же ответственность большая».
В 2014 году Корешков, конечно, уже не помышлял о государственной службе. Он быстро рвался к успеху: в мае его ждал полуфинал Гран-при, где нужно было проходить Джастина Бэйсмана. Татуированный американец считался андердогом схватки — по уровню мастерства и подготовки его нельзя было даже сравнивать с россиянином. Тем не менее у Бэйсмана имелся весьма крепкий удар, которым он отправил в нокаут немало противников. Андрею следовало отработать максимально внимательно.
Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.
И Спартанец не подвёл, с первых секунд начав «разбирать» оппонента в стойке. Бэйсману никак не удавалось приноровиться к жёстким ударам Корешкова — стало ясно, что американец не продержится и раунда. На исходе второй минуты Андрей провёл удачную серию, после чего вылетел с могучим коленом, попав точно в голову Джастину. Тот упал без сознания, а следом Корешков ещё успел нанести мощный добивающий удар. Шикарный нокаут! В полиции так бить не разрешают: хорошо, что Спартанец выбрал ММА.
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