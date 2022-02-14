Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Турнир Bellator 274 когда состоится, Андрей Корешков следующий бой, нокаут коленом

В полиции так бить не разрешают. Русский Спартанец вырубил американца коленом. Видео
Александр Фролов
Турнир Bellator 274 когда состоится
Комментарии
Андрея Корешкова отговорил от службы в органах знаменитый Александр Шлеменко.

Имя Андрея Корешкова зачастую оказывается забытым при составлении рейтингов лучших россиян в ММА. А ведь Спартанец в своё время был настоящей звездой: на его счету не только чемпионский пояс Bellator, но и победа в сложнейшем Гран-при полусреднего веса. Да, позже у Корешкова произошёл спад, и он дважды обидно проиграл бразильцу Дугласу Лиме. Следом россиянин был вынужден взять полуторагодовую паузу, после которой успел провести бой в Сочи, победив Адриано Родригеса.

Нокаут вертушкой в корпус. Корешков вырубил Психопата за 66 секунд Нокаут вертушкой в корпус. Корешков вырубил Психопата за 66 секунд

Теперь Андрей возвращается в Bellator, где не дрался больше трёх лет. Он должен был вернуться чуть раньше, однако сразу несколько потенциальных соперников нашего соотечественника снялись из-за проблем со здоровьем. 19 февраля Корешков наконец-то выйдет в октагон: на турнире Bellator 274 ему предстоит схватка с крепким Ченсом Ренкаунтром. Спартанцу только 31 год — мы верим, что он уверенно пройдёт Ченса и вскоре вновь станет звездой. Давайте вспомним, как он сотворил одну из лучших своих побед.

Строго говоря, мы могли и вовсе не узнать про Корешкова-бойца: он должен был стать полицейским и охранять общественный покой. Огромную роль в выборе спортивного пути сыграл друг и наставник Андрея — знаменитый Александр Шлеменко: «Отец Корешкова был полковником милиции. Он хотел для сына ту же самую карьеру – милиционера. Я, наоборот, Андрея отговорил, тянул его в другую сторону, сам ничего не имея. Когда тебе человек верит, это же ответственность большая».

Российскую легенду выдавили из США. Шлеменко пытались отстранить на три года Российскую легенду выдавили из США. Шлеменко пытались отстранить на три года

В 2014 году Корешков, конечно, уже не помышлял о государственной службе. Он быстро рвался к успеху: в мае его ждал полуфинал Гран-при, где нужно было проходить Джастина Бэйсмана. Татуированный американец считался андердогом схватки — по уровню мастерства и подготовки его нельзя было даже сравнивать с россиянином. Тем не менее у Бэйсмана имелся весьма крепкий удар, которым он отправил в нокаут немало противников. Андрею следовало отработать максимально внимательно.

Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно на официальном канале Bellator в YouTube.

И Спартанец не подвёл, с первых секунд начав «разбирать» оппонента в стойке. Бэйсману никак не удавалось приноровиться к жёстким ударам Корешкова — стало ясно, что американец не продержится и раунда. На исходе второй минуты Андрей провёл удачную серию, после чего вылетел с могучим коленом, попав точно в голову Джастину. Тот упал без сознания, а следом Корешков ещё успел нанести мощный добивающий удар. Шикарный нокаут! В полиции так бить не разрешают: хорошо, что Спартанец выбрал ММА.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022