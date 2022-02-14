Месяц назад Бам-Бам был в пивном запое. После звонка из UFC нокаутировал Льюиса

Прошедший турнир UFC 271 подарил нам немало эмоций. Помимо разочарования от судейского произвола и низкого качества чемпионского боя между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером, было место радости. Тай Туйваса навёл шороху, нокаутировав самого Деррика Льюиса, что само по себе является инфоповодом. Но то, как подходил Бам-Бам (прозвище Туйвасы. — Прим. «Чемпионата») к этому поединку, заслуживает отдельного рассказа.

Два месяца назад, 11 декабря, Туйваса выступил на UFC 269, где он нокаутировал Аугусто Сакаи во втором раунде. После чего он вернулся в Дубай, где проводит всё своё время. Помимо времяпрепровождения в семейном кругу, Туйваса, разумеется, праздновал победу. Но празднование затянулось едва ли не на месяц. 6 января австралиец давал интервью известному журналисту Ариэлю Хельвани в программе MMA Hour. Тогда возле бойца красовалась кружка пива, из которой он потягивал.

Видео доступно на канале MMAFightingonSBN в YouTube. Права на видео принадлежат MMAFightingonSBN.

Ключевыми эпизодами того разговора стала беседа о пиве и его фирменном праздновании, которое называется Shoey. Оно представляет собой питьё пива из кроссовка. Австралийцы используют его на вечеринках. И Тай задался вопросом, почему бы и не праздновать победы таким способом.

Кроме того, Туйваса оказался неглупым человеком, понимающим тренды. Так, он монетизировал свою любовь к пиву и народную популярность. Во-первых, он запустил марку пива West Coast, которую нативно интегрировали после победы над Льюисом.

А также он создал пластиковый кроссовок для многократного питья пива. Этот девайс получил название Shoeyvasa. Его разработали на случай, если жалко портить свою обувь. Дана Уайт успел одобрить этот агрегат в прошлые выходные. Как и пиво, Shoeyvasa вышел в продажу.

В интервью Хельвани от 6 января Туйваса на спор выпил кружку одним залпом. Учитывая его габариты, этому не стоит сильно удивляться и придавать особое значение. Тут важно то, что было дальше. На следующий день после интервью Ариэлю Туйвасе позвонили матчмейкеры UFC и назначили бой с Льюисом на 12 февраля. Тогда за окном было 7 января. В тот момент он продолжал пить и тусить. Но после того звонка Тай свернул вечеринку, так как на подготовку оставался месяц. Не исключено, что Хельвани непроизвольно стал соучастником этого громкого боя.

Хотя Тай признавался в интервью тому же Ариэлю, что ожидал следующего поединка не раньше марта-апреля. Кроме того, австралийцу нужно гонять вес, так как в тяжёлом весе есть лимит в виде 120,2 кг. А у Тая оставался лишний вес в неделю перед схваткой (4 кг).



Как видим, это никак не сломило австралийца, который умеет переключаться из одного режима в другой и мобилизовать все свои ресурсы для достижения цели. Тай признавался, что если тусит, то жёстко, а если тренируется, то так же упорно. Такой урок work-life balance мы получили от нашего героя. И пока что он работает безотказно.



Надеемся, что Туйваса не только мощно отпразднует эту громкую победу, но также никто его не потревожит во время заслуженной попойки. Не так давно он был в конце топ-15 дивизиона, а сейчас его, скорее всего, поставят на третье место. Тем более Дана Уайт успел поставить Тая в один ряд с Джоном Джонсом и Стипе Миочичем в число претендентов на чемпионский пояс, когда президента UFC спросили о бое Джонс – Миочич. Кто знает, возможно, австралиец превзойдёт своего кумира Марка Ханта и станет чемпионом UFC.