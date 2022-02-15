«С Чимаевым начали рубиться». Боец c Урала рассказал о спаррингах с Хамзатом и Амосовым

23 февраля в Екатеринбурге пройдёт крупный турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 19. Главным событием шоу станет битва в полусреднем весе. Восходящая звезда лиги RCC Ильяс Хамзин встретится бразильцем Луаном Сантьяго. Для россиянина этот бой станет первым в 2022 году. В минувшем году он провёл три схватки. В первой из них он досрочно проиграл Борису Медведеву, но затем одержал две яркие победы. Его жертвами стали Эдналдо Маркес и опытный Мишель Силва. В преддверии нового испытания для Ильяса мы провели с ним интервью. Боец рассказал нам о вероятности попадания в UFC, о спаррингах с Ярославом Амосовым и Хамзатом Чимаевым, а также о роли Петра Яна в развитии карьеры.

— В этом году Таиланд вновь открыл границы для российских бойцов. Кто помогал тебе готовиться?

— Очень плотный лагерь был. Пётр Ян, Ярослав Амосов, Хамзат Чимаев, Дамир Исмагулов, Артём Фролов, Владимир Канунников, Рафаэль Физиев, Шимон Смотрицкий. Проверил себя с хорошими ребятами, получил хороший опыт. Знаешь, Таиланд – это такое место, где собираются настоящие «отморозки» боевых единоборств.

— Одним из самых жёстких можно назвать Хамзата Чимаева?

— У нас был спарринг с ним. Он такой парнишка, заряженный, включённый. Показывает всем, что он не просто там, в UFC. Мы с ним начали рубиться, но потом он перевёл меня в партер – оставшиеся две минуты меня держал внизу.

— Он сможет стать чемпионом UFC?

— Бёрнс такой камушек, у которого есть и банка, и отличные навыки борьбы. Я не могу уверенно сказать, что бой для Чимаева будет простым. Там ещё есть такой парнишка Шавкат Рахмонов. У всех есть шансы стать чемпионом, в том числе и у Чимаева.

Фото: instagram.com/twins__777

— Многие пророчат тебе будущее в UFC, в том числе и потому, что ты партнёр Петра Яна. Когда мы тебя увидим в этой лиге?

— Я в себе уверен, я с любым подерусь, любому дам бой. Я хочу набраться ещё опыта, чтобы залететь в UFC уверенно. Надо ещё кое-чему обучиться. Нет никаких точных планов, когда я дебютирую там, часто всё происходит очень резко, могут предложить выйти на замену. И я готов. Но пока я здесь, в RCC.

— Ещё одна звезда, которая была в твоём лагере, это Мага Исмаилов. Что ты считаешь по поводу его боя в боксе?

— Бокс – это не ММА. Это отдельное искусство. Живот и голова – две точки: с виду кажется, что просто надо бить, но это далеко не так. Не знаю, зачем это нужно Маге, но в любом случае интересно, посмотрим. Я видел интервью Кудряшова, где он сказал, что если Дуродола будет готов хотя бы на 70 процентов, то сделает дырку в Маге. Но Мага тоже непростой – интересный и очень способный боец. Я не буду давать прогноз и оценку.

— Тогда прогноз на бой Исмаилов — Шлеменко. Этот бой как раз пройдёт под эгидой RCC.

— Мы все знаем, что Шлеменко никогда не устаёт. Мага, напротив, в последнем поединке подсел. Но у него мощные удары, отличный бокс, и он очень опасен в первых раундах. Я думаю, что 50 на 50.

— Сам бы хотел выступить в карде этого шоу?

— Для меня было бы честью подраться в этот день. Я уже дрался в карде с Шлеменко – открывал турнир.

— То есть твой бой был первым за вечер, а теперь ты возглавишь шоу. Расскажи, с чего начался твой путь в профессиональных ММА.

— Первый бой в карьере мне сделал Пётр. Его только подписали в UFC, я поехал с ним, набрал форму, там же спарринговал с Ярославом Амосовым. Я тогда даже не знал, кто это – приехал в отель, погуглил и был в шоке. В общем, Петя мне всегда говорил: «Пробуй, всё получится». Мы приехали сюда, в Екатеринбург. Здесь тогда только всё начиналось, Петя обо всём договорился, и я выступил на первом турнире RCC Intro. Это некая история, сейчас я совсем на другом уровне и в плане психологии, и в плане навыков и медийности. Но я ещё не на своём пределе, могу намного больше.

— Говорят, что ты научился бороться, играя в симулятор UFC.

— Ну как научился. У меня была приставка дома, тогда пошёл пик этой игры. Я развивал своего игрока, поднимал ему навыки борьбы, грэпплинга. Всё это как-то откладывалось в голове, и как-то случайно закинул два треугольника на одной из тренировок. Ни партнёры, ни тренер такого не ожидали. Я им рассказал про приставку, они в шоке были, конечно.

Фото: vk.com/rcc_mma

— Очень мало информации из лагеря Петра поступает во внешний мир. Какая сейчас обстановка в команде, почему Пётр не реагирует на нападки Стерлинга в социальных сетях?

— Я скажу фразой Пети: «Пока собака лижет яйца, лев наблюдает». Петру нет смысла болтать и распыляться. Он уверен в себе, мы все знаем, кто такой Пётр Ян, мы всё увидим в клетке. Стерлингу ничего не остаётся, кроме как говорить и вести себя так, как он себя ведёт.

— Твой бой пройдёт 23 февраля, у Петра Яна – 9 апреля. Увидим ли мы тебя в углу на UFC?

— У меня нет визы в США. Я подавал документы в 2019 году, но указал маленькую зарплату, и мне отказали. Сейчас я хочу сделать визу в Англию, чтобы съездить на Bellator и поддержать Ярослава Амосова, посмотреть, как устроена лига. Я не против туда зайти, это хорошая организация. Но сейчас не хочу забегать вперёд: главное – провести бой против Сантьяго и вернуться в лагерь к Ярику, чтобы помочь в подготовке к Пейджу.

Я ездил в Ташкент перед Новым годом, где собрались серьёзные ребята в 77 кг. Там я узнал, что Ярослав будет драться с Пейджем. Он выходец из кикбоксинга, как и я, поэтому для меня было не проблемой копировать стиль боя. Поэтому мы приняли решение, что я помогу ему. И так совпало, что Пётр поехал в Таиланд вместе со всей нашей командой, и Ярослав тоже. В итоге я сам провёл жесткий лагерь, помог ребятам, ну и вернусь обратно после боя в RCC.

— Касательно твоего боя. Сантьяго уже успел отметиться высказываниями в твою сторону.

— Он отметил меня в «Инстаграме» и написал, что сломает мою худую задницу. Хотел ему написать, что он там со штангой спит, что разбрасывается такими словами. Я заряжен, ему придётся отвечать за них.

Луан Сантьяго – на профессиональном уровне в ММА провёл 21 поединок. В 16 из них одержал победы. Бразилец хорош в стойке – 69% побед он забрал нокаутами. Учитывая, что Хамзин выходец из кикбоксинга, зрители вправе ожидать отличную рубку именно в стойке. В активе Сантьяго в два раза больше поединков, чем у Ильяса, а также титул чемпиона Brave CF и 25-я позиция в рейтинге сильнейших бразильцев в дивизионе лёгкого веса. При этом бразилец выступал в разных весовых категориях, и ниже, и выше 70 кг.

— Слушай, вот эта история про то, что российские бойцы всегда призывают отвечать за свои слова. Это наша особенность?

— У нас такой менталитет. Ты представляешь, тебе 11-12 лет, а к тебе подходят два тела, чтобы забрать твой телефон. Представляешь, как характер закаляется. В Америке свобода слова, они многие вещи пропускают. Но здесь так не сработает. Мужчина должен отвечать за свои поступки, вести себя достойно.

— История про телефон из личного опыта?

— Была у меня схожая ситуация. Мне было лет 11 как раз, когда пошла эра телефонов Siemens. Я только записался в секцию кикбоксинга и шёл на автобусную остановку. Там коридор был: слева камыши, справа гаражи. Меня за портфель кто-то хватает, разворачивает, и в лицо летит удар. Я вырвался и не оборачиваясь убежал на автобус. И таких историй очень много, и, если ты не хочешь, чтобы с тобой такие вещи происходили, ты должен быть сильным. Особого выбора нет.

— А был ли выбор в плане будущего? Что, если не бои?

— До 2018 года, пока отец был жив, мы двигались и работали с ним, помогал. Было откуда зарабатывать. На тот момент у меня было две дочери, а в 2017 году мы узнали, что будет ещё мальчик. Это сыграло большую роль в моей жизни. Он родился, тут как раз всё начиналось. С кого он будет брать пример, кем станет? Сейчас ему три года, он во многом меня копирует: ходит со мной на тренировки, копирует стиль одежды, да и поведение в принципе. Это что-то за пределами обычных слов, невозможно передать, хотя многие знают, о чём я говорю.

— Что ты сам впитал от своего отца?

— Отец мой детдомовский, поэтому сильную любовь не мог мне передать. Но потом я его понял. Я когда поймал с ним эту связь отца и сына – это настоящее счастье. Сейчас жалею, что мало с ним общался, но я думаю, он сейчас всё видит и улыбается. Мне не хватает его наставлений и похвалы. Но главное, что он мне передал – это то, что нет ничего дороже семьи в этой жизни. Знаешь, сейчас я выхожу в клетку в том числе и ради своей мамы. Хочу дать ей достойную пенсию.

Фото: vk.com/rcc_mma

— ММА не самый прибыльный спорт. С какого гонорара ты начинал и до чего дошёл?

— Первый гонорар был 30 плюс 20 – я тогда выиграл и заработал 50 000 рублей. Всё потратил на семью. Сейчас гонорар выше, но всегда хочется большего. Я ценю то, что мне даёт промоушен и руководство команды (команда «Архангел Михаил» основана главой Русской Медной Компании Игорем Алтушкиным. — Прим. «Чемпионата»). Я всё это чувствую и ценю, как и благодарен Петру за то, что навёл меня на правильный путь, что я не потерялся. Он сыграл большую роль в моей жизни.