Кто остановит украинского Хабиба? Чимаев — Амосов будет боем века

13 мая Ярослав Амосов проведёт свою первую защиту чемпионского пояса в полусреднем весе. Противник у Динамо очень грозный — пластичный, непредсказуемый и крайне неудобный Майкл Пейдж. Сложности защите придаёт тот факт, что бой пройдёт на родине MVP в Лондоне.

Свой последний поединок украинец провёл аж в июне прошлого года, когда он отобрал пояс у Дугласа Лимы. С тех пор он не выступал в октагоне, хотя до этого Динамо дрался три раза в год. Но исходя из последних новостей можно полагать, что Амосов зря времени не терял. Сейчас он вовсю готовится к схватке с Пейджем в Таиланде. Там же тренируются Пётр Ян, Рафаэль Физиев и Хамзат Чимаев, с которым он отличился в борцовском спарринге. Оттуда напрашивается не только классический вопрос «Кто кого?», а также «Потянет ли Амосов уровень UFC?».

Конечно, судить по одному спаррингу по правилам борьбы, кто сильнее, Амосов или Чимаев, глупо. Но предположить, как Ярослав влился бы в UFC, можно. YouTube-канал «Ушатайка» опубликовал интервью с Хамзатом с места событий, где Борз рассказал об уровне сопротивления в кэмпе и о том самом спарринге с Амосовым, где победитель не был выявлен.



«Парень очень хорош в своей стихии, борьба у него очень хорошая, техника есть. Я учусь у него, а он учится у меня. Чеченская и украинская борьба всегда была на высочайшем уровне. В основном в СССР были хорошие тренеры и бойцы. Поэтому хорошая схватка у нас получается, учимся друг у друга.



Когда два хороших борца встречаются, есть чему учиться друг у друга. У меня свои борцовские фишки, у него свои. У каждого борца своя техника. Пару раз он проходит мне, пару раз я ему прохожу. В следующий раз он защищается, я защищаюсь. Учусь против него защищаться, а он учится против меня защищаться.



Когда попадётся такой соперник, как Ярослав, я буду знать, как работать. Если Ярославу попадётся такой соперник, как я, он тоже будет знать, что делать. В этом плане хорошо работать друг с другом».

То есть Амосов также без проблем переехал бы всех четырёх оппонентов Хамзата и имел бы право на бой с представителями топ-10. Однако Чимаев берёт своё не только борьбой, но и работой в стойке. Так, он за 17 секунд срубил Джеральда Миршерта правым прямым. Таким же солидным ударным арсеналом Динамо вряд ли похвастается, хотя у него 9 побед нокаутом и всего лишь на одну викторию больше одержано сабмишеном. Борз подтвердил эти предположения.



«В стойке тоже парень хорош, но его стихия — борьба. Особо в стойке мы не работали. Один раунд сделали и больше не работали. В основном пытаемся бороться, потому что оба борцы».

Исходя из таких комплиментарных слов в адрес Ярослава, можно предположить, что Чимаев наконец-то встретил достойный уровень сопротивления. А как мы помним, Борз играючи разбирался со своими оппонентами в UFC как в стойке, так и в партере. По такому напряжённому спаррингу с украинцем мы уверены, что Ярослав не растерялся бы в организации Даны Уайта и как минимум ворвался бы в топ-15. Хотя мы ещё не видели Хамзата против топов дивизиона, но надеемся, что Гилберт Бёрнс сдержит слово и подпишет контракт. А там мы увидим, чего стоит Чимаев.

За последние пять лет Динамо провёл 10 боёв, в которых победил нокаутом только один раз. За годы, проведённые в Bellator, Ярослав научился нейтрализовывать сильные стороны соперников, особенно ударную технику. Так известные в Bellator ударники Логан Сторли и сам Дуглас Лима ничего не смогли противопоставить Ярославу, и потому им не подняли руку при вынесении вердикта. На первых порах борцовского багажа Ярославу точно хватит, чтобы запрыгнуть в топ-15 полусреднего веса UFC. Но с бойцами топ-5 придётся подтягивать ударку, чтобы иметь туза в рукаве. Иначе его нападки будут отражать так же легко, как это делала Холли Холм против Ронды Роузи.

Сейчас Амосов имеет стрик 26-0. И когда люди видят такие цифры вкупе с постоянными переводами в партер, невольно возникают ассоциации с Хабибом Нурмагомедовым. Ввиду чего Ярослав получил негласное прозвище Украинский Хабиб, от которого украинец открестился, хотя Амосов и Нурмагомедов находятся в приятельских отношениях. На декабрьской пресс-конференции Орла спросили об украинце, тот ответил, что Ярослав смог бы преуспеть в промоушене Даны Уайта.

Это только подтверждает тот факт, что в Bellator выступает боец элитного уровня, который нигде не растеряется, в том числе в UFC. Не исключено, что именно этот промоушен станет следующим местом работы для украинца. Учитывая, что его контракт истекает в июне 2023 года, непродление контракта вполне вероятно, так как Ярослав предпочитает драться по 2-3 раза в год. А тут у него простой почти на год. Амосову сейчас 28 лет, и он способен выступать на высоком уровне как минимум пять лет.



В Таиланде ему удалось проверить себя против Хамзата Чимаева. И, скорее всего, после спарринга он призадумался о том, как далеко он заберётся в UFC, если он боролся ещё не с чемпионом организации. Bellator покорён, впереди защита с неудобным и опасным Пейджем, а после него перекати-поле. В то же время в полусреднем дивизионе UFC очень серьёзная конкуренция, что придаёт ценности Хамзату, хотя он всего лишь 11-й в рейтинге.



Но он близок к бою со вторым номером веса Гилбертом Бёрнсом, против которого именно Борз будет фаворитом. Потому потенциальный поединок Амосова против Чимаева становится всё более желаемым и имеет потенциал стать боем века. Тем более удочка в виде спарринга не отпускает мысли, кто же из них сильнее. На более высоком уровне их пути должны сойтись, и тогда их встреча в октагоне станет неизбежной.