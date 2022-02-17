Единственный, кто уронил Ломаченко. Россиянина бросают под экс-чемпиона в трёх дивизионах

19 февраля в Екатеринбурге пройдёт большой вечер бокса, в главном событии которого встретятся экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Хорхе Линарес и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Заур Абдуллаев. Победитель этого поединка получит статус обязательного претендента на один из двух поясов WBC, а именно тем, которым владеет Дэвин Хэйни.

Абдуллаев уже в прошлом боксировал с Хэйни и проиграл тому досрочно, Линарес также бился с Дэвином и навязал тому конкурентную схватку. В чемпионских раундах Хорхе и вовсе был близок к досрочной победе, но Хэйни устоял и победил по очкам. Теперь же две жертвы американца проведут очную дуэль. Согласно котировкам букмекеров, небольшим фаворитом схватки считается Линарес. Да, ему уже 36, и да, в его пассиве уже шесть поражений. Но это вовсе не говорит о том, что он – сбитый лётчик. Просто посмотрите, с кем он дрался и кому проигрывал. Об одном из его поражений до сих пор говорят даже чаще, чем о победах в чемпионских поединках. О каком бое речь? О поединке с Василием Ломаченко

Та схватка состоялась 12 мая 2018 года. Линарес выходил на поединок в статусе чемпиона мира по версии WBA Super в лёгком весе. Василий же проводил первый поединок в этом дивизионе. Украинец оставил вакантными титулы во втором полулёгком весе и стремился к новому уникальному рекорду – стать чемпионом мира в трёх категориях за 12 поединков, чего прежде не удавалось никому.

Против Ломы говорили габариты. Многие эксперты склонялись к тому, что аккерманцу будет нелегко в лёгком весе, ведь бойцы этой весовой категории после процедуры взвешивания набирают очень прилично и на поединки выходят с весом почти в 70 кг, чего нельзя сказать о Ломаченко. Но украинец не боялся таких препятствий и смело шёл к своей цели.

В первом раунде Василий традиционно изучал соперника и был достаточно пассивен. Уже со второго раунда у Линареса начались проблемы. Запомнился пропущенный им тяжёлый апперкот. Но Хорхе не терялся и старался действовать согласно гейм-плану, пытаясь сдержать соперника джебом. Впрочем, получалось неидеально. Тогда Хорхе перешёл к иной тактике и стал всё чаще грязнить. Здесь были и захваты, и удары по затылку, и удары ниже ватерлинии. С пятой трёхминутки преимущество Василия стало уже ощутимым. Казалось, что всё идёт к банальному деклассу. Но не тут-то было. Золотой мальчик из Венесуэлы не думал сдаваться и поймал свой момент для классной атаки. В концовке шестого раунда он правым прямым отправил Ломаченко в нокдаун. Это был первый и до сегодняшнего дня последний нокдаун в профессиональной карьере Василия. Таким образом, Хорхе стал первым и единственным человеком, который сумел пробить Лому.

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Впрочем, извлечь из этого нечто большее, чем выигранный раунд, Линарес не сумел. Понимая всю опасность, которая исходила от украинца, он не бросился на добивание в конце раунда. А в перерыве Василий восстановился.

«Вытянуть и пробить, вытянуть и пробить, понимаешь? Он тебя ждёт, ловит, всё банально просто. А ты ведёшься, не газуй, не надо газовать. Ты же всё видишь, вытащи его на себя», — говорил Василию в углу его тренер и отец Анатолий Ломаченко.

Аккерманец услышал сказанное, следующие три раунда он провёл более аккуратно, но при этом продолжал набирать очки и забирал раунд за раундом. Хорхе явно уставал, сумасшедший темп в исполнении украинца совершенно его выматывал. И в десятом раунде Лома этим воспользовался. Он включил внутренние резервы, ускорился и начал забрасывать Линареса градом атак. До поры до времени Золотой мальчик держался, даже после пропущенных жесточайших апперкотов в инфайтинге он пытался отвечать Василию, но тот уже поймал кураж. На исходе второй минуты раунда боксёр из Одесской области провёл ещё одну многоударную комбинацию и Линарес упал. Сил продолжать у него не было. Уж слишком хорош был соперник.

Как бы то ни было, именно то поражение Линареса демонстрирует лучше всего, насколько он крутой боксёр. Нокдаун Ломаченко не был случайностью, Хорхе просчитал Василия, о чём говорили наставления Ломаченко-

В целом, нужно понимать, что Линарес – самый недооценённый боксёр своего поколения. За длительную карьеру он дрался со многими жёсткими боксёрами, трепал на спаррингах самих Пакьяо и Барреру, но всё равно не попадал в когорту реальных звёзд. Во многом этому мешал характер и порой разгульный образ жизни Линареса. Иногда он проигрывал сенсационно, просто недооценивая соперников. Но 19 февраля такого ждать не стоит.

Хорхе понимает, что приехал на территорию соперника и в Екатеринбурге будет выкладываться на 100%. Абдуллаева бросают под экс-чемпиона мира в трёх дивизионах и очень талантливого парня. Справится ли Заур с таким вызовом? Узнаем скоро.