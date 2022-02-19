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Александр Емельяненко — Джефф Монсон: когда бой, первый поединок, победа Монсона приёмом

«Прошу, можно второй бой?» 10 лет назад Монсон жёстко деклассировал Емельяненко. Видео
Александр Фролов
Александр Емельяненко — Джефф Монсон
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Сейчас Джеффу уже 51 год. Но он всё равно готов победить Александра.

Осталось всего несколько дней до поединка Александра Емельяненко и Джеффа Монсона — 23 февраля две стареющие звезды ММА подерутся на голых кулаках. Фаворитом считается Емельяненко: брат Последнего императора весьма хорош «на руках», в отличие от Монсона, чьим козырем всегда была борьба.

Вдобавок Джеффу уже 51 год и у него целый букет травм, из-за которых он даже не может нормально сидеть. С другой стороны, против Александра говорят его многочисленные «загулы».

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В любом случае бой ветеранов должен получиться весьма интересным. Тем более что это реванш: десять лет назад Емельяненко и Монсон уже встречались в октагоне по правилам ММА. В 2012 году Александр «прописался» в российских промоушенах, добыв четыре победы подряд, после чего получил в противники Джеффа. Удачная серия Монсона, начавшаяся после неудачной схватки с Фёдором Емельяненко, насчитывала три поединка. Но американца уже тогда считали «староватым».

Начало боя, казалось, подтверждало «бумажные» расклады экспертов. Емельяненко-младший пользовался той же тактикой, что и его брат ранее: легко отбрасывал Джеффа лоу-киками, после чего выбрасывал ударные серии. Так продолжалось до середины первого раунда, пока Александр не решил зачем-то выйти на боковой контроль, где инициативу ожидаемо перехватил Монсон. Американец жёстко «повалял» соперника, что привело к огорчённому покачиванию головой Фёдора Емельяненко, сидевшего в зрительном зале.

Права на видео принадлежат промоушену M-1 Global. Посмотреть ролик можно на официальном канале M-1 Global в YouTube.

В перерыве Александр не сделал никаких выводов и во втором раунде снова решил побороться с Монсоном. Это стало роковой ошибкой: после пары минут откровенного деклассирования Саши в партере Джефф вышел на коронный удушающий приём «север-юг». Россиянин какое-то время сопротивлялся, но выбраться из жёсткого замка шансов не было никаких. Емельяненко-младшему пришлось постучать, хотя сдаваться прямо на глазах брата ему явно не хотелось.

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Сразу после объявления результатов Александр обратился к промоутеру Вадиму Финкельштейну: «Я тебя прошу, можно с Джеффом ещё один бой?». Вадим ответил согласием, как и сам Монсон, но реванша пришлось ждать целых десять лет. Вскоре мы наконец-то увидим второй бой Емельяненко с Джеффом, который, кстати, давно имеет российский паспорт. Будем надеяться, что наши соотечественники окажутся «заряжены» на нокаут.

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