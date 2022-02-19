«Прошу, можно второй бой?» 10 лет назад Монсон жёстко деклассировал Емельяненко. Видео

Сейчас Джеффу уже 51 год. Но он всё равно готов победить Александра.

Осталось всего несколько дней до поединка Александра Емельяненко и Джеффа Монсона — 23 февраля две стареющие звезды ММА подерутся на голых кулаках. Фаворитом считается Емельяненко: брат Последнего императора весьма хорош «на руках», в отличие от Монсона, чьим козырем всегда была борьба.

Вдобавок Джеффу уже 51 год и у него целый букет травм, из-за которых он даже не может нормально сидеть. С другой стороны, против Александра говорят его многочисленные «загулы».

В любом случае бой ветеранов должен получиться весьма интересным. Тем более что это реванш: десять лет назад Емельяненко и Монсон уже встречались в октагоне по правилам ММА. В 2012 году Александр «прописался» в российских промоушенах, добыв четыре победы подряд, после чего получил в противники Джеффа. Удачная серия Монсона, начавшаяся после неудачной схватки с Фёдором Емельяненко, насчитывала три поединка. Но американца уже тогда считали «староватым».

Начало боя, казалось, подтверждало «бумажные» расклады экспертов. Емельяненко-младший пользовался той же тактикой, что и его брат ранее: легко отбрасывал Джеффа лоу-киками, после чего выбрасывал ударные серии. Так продолжалось до середины первого раунда, пока Александр не решил зачем-то выйти на боковой контроль, где инициативу ожидаемо перехватил Монсон. Американец жёстко «повалял» соперника, что привело к огорчённому покачиванию головой Фёдора Емельяненко, сидевшего в зрительном зале.

Права на видео принадлежат промоушену M-1 Global. Посмотреть ролик можно на официальном канале M-1 Global в YouTube.

В перерыве Александр не сделал никаких выводов и во втором раунде снова решил побороться с Монсоном. Это стало роковой ошибкой: после пары минут откровенного деклассирования Саши в партере Джефф вышел на коронный удушающий приём «север-юг». Россиянин какое-то время сопротивлялся, но выбраться из жёсткого замка шансов не было никаких. Емельяненко-младшему пришлось постучать, хотя сдаваться прямо на глазах брата ему явно не хотелось.

Сразу после объявления результатов Александр обратился к промоутеру Вадиму Финкельштейну: «Я тебя прошу, можно с Джеффом ещё один бой?». Вадим ответил согласием, как и сам Монсон, но реванша пришлось ждать целых десять лет. Вскоре мы наконец-то увидим второй бой Емельяненко с Джеффом, который, кстати, давно имеет российский паспорт. Будем надеяться, что наши соотечественники окажутся «заряжены» на нокаут.