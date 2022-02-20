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Bellator 274: Андрей Корешков за 38 секунд нокаутировал Ченси Ренкаунтра, видео боя

Американец проявил неуважение. Корешков нокаутировал его за 38 секунд. Видео
Игорь Брагин
Андрей Корешков за 38 секунд нокаутировал Ченси Ре
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Андрей едва не сломал Ченси рёбра. После чего объяснил, что это фирменный приём школы «Шторм».

В ночь на 20 февраля 2022 года один из самых известных за океаном российских бойцов Андрей Корешков вышел в октагон на «Мохэган Сан Арены». Главный ученик Александра Шлеменко изначально в соглавном поединке Bellator 274 должен был драться с соотечественником Мухамедом Бахрамовым. Однако же, последний вынужден был сняться с боя по причине травмы.

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Новым оппонентом опытнейшего Спартанца (в марте будет 10 лет с того момента, когда Андрей дебютировал в Bellator) был назначен американец Ченси Ренкаунтр. Несмотря на то, что имя этого парня обычному болельщику из России известно едва ли, сам Чёрный орёл боец бывалый. Летом 2018 года его даже подписали в UFC, где он провёл 4 поединка по стандартному контракту. Две победы при двух поражениях не убедили офис Даны Уайта в необходимости этого бойца для лиги.

Корешков в целом довольно бодро смотрится в Bellator, расположившись на девятой строчке рейтинга. Талантливый парень даже был чемпионом организации. В 2015 году он завоевал пояс в поединке с Дугласом Лимой, но спустя уступил ему в реванше. Лима стал для Спартанца настоящим камнем преткновения. Спустя два года Дуглас одержал ещё одну победу, отодвинув россиянина от титульного шанса.

Осложнило жизнь и совершенно необязательное поражение раздельным решением в очень близком поединке с Лоренцем Ларкиным. И сейчас уже совершенно не важно, кого будет давать ему Скотт Кокер, побеждать нужно каждого следующего оппонента. К тому же, на американском индейце заканчивается контракт Андрея. И Ченси сразу дал понять россиянину, что и для его карьеры этот поединок имеет неоценимое значение. Он даже отказался пожать Спартанцу руку.

Большая ошибка – злить этого парня. Не прошло и 40 секунд, как Корешков с пугающим спокойствием и безжалостностью едва не переломал сопернику рёбра. Андрей показал бэк-фист локтем, соперник оказался готов к этому и немедленно пошёл в клинч. Но ситуация в октагоне оказалась намного сложнее всех предварительных раскладов и планов. Спартанец перехитрил соперника, зайдя правой ногой аккурат в рёбра. Доля секунды, и Ченси рухнул на настил.

Андрей принялся хладнокровно добивать, корчившегося от боли соперника. Чего там ждал судья, не понятно, всё было предрешено. В итоге, время было остановлено на 38-й секунде первого раунда. В итоге, ничего кроме понтов (простите) Ренкаунтр показать не сумел. Андрей же практически гарантировал себе новый контракт с организацией и даже прямо намекнул руководству Bellator где и с кем хотел бы получить следующий бой.

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После боя Андрей на английском языке пояснил Большому Джону Маккарти, что вертушка – это фирменный стиль бойцовской школы «Шторм». После чего вызвал на бой Пола Дейли. «Я знаю, что Bellator планирует турниры в Европе. И я знаю одного парня, которому надеру задницу в Лондоне (13 мая 2022 года — прим. «Чемпионата»). Ему не нравится борьба, так же, как и мне. Мы закатим шоу, покажем бой в стойке, где я его и нокаутирую».

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