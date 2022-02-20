Жаль, Хабиб так не делал. Два базовых борца устроили отчаянную рубку в стойке. Видео

Конечно, для российского болельщика ключевым боем турнира Bellator 274 была схватка Андрея Корешкова с Ченси Ренкаунтри. К счастью, наш соотечественник не дал поводов для беспокойства, оперативно нокаутировав своего оппонента. В главном же поединке турнира встречались бразилец Нейман Грейси и американец Логан Сторли. Оба бойца никогда не считались суперзвёздами, зато стабильно входили в число лидеров полусреднего дивизиона.

Нейман — один из многочисленных отпрысков знаменитой семьи Грейси, которую считают родоначальницей бразильского джиу-джитсу. Логично, что Грейси в основном полагается на умения в партере — из 11 профессиональных побед девять Нейман одержал сабмишенами. Сторли, кстати, тоже привык работать на канвасе: Логан воспитан на классической борьбе. Главным оружием американца является граунд-энд-паунд, что в какой-то степени роднит его с Хабибом Нурмагомедовым.

От двух любителей побороться можно было ожидать всего, но только не жёсткой работы в стойке на протяжении всего первого раунда. Бразилец и американец словно решили показать зрителям, как хорошо они умеют бить. По итогам первых пяти минут Сторли оказался куда точнее: он не стремился вкладываться в один мощный удар, предпочитая постепенно разбивать бразильца. Грейси защищался не особо удачно, а в ответ попадал реже — по очкам он точно проигрывал.

Примерно в том же ключе проходил и второй раунд. Нейман регулярно принимал удары челюстью, изредка удачно бил сам и один раз попробовал спастись в тейкдауне. Перед третьей пятиминуткой бразилец выглядел уже хорошенько «побитым», но упорно отказывался лезть в борьбу. У Сторли оказался разбит нос, постепенно боец начинал «подсаживаться» физически. Поединок становился всё более и более равным.

В четвёртом раунде Грейси рванул вперёд и начал жёстко разбивать уставшего американца. Бразилец активно подключал локти и абсолютно забыл про защиту, что его и подвело. Нейман пропустил жёсткий встречный удар, оказавшись в нокдауне: Сторли очень старался, но так и не смог добить оппонента. Грейси не только уцелел, а ещё и волевым усилием забрал концовку раунда — хотя спортсмены выглядели абсолютно уставшими.

Последние пять минут получились не такими «огненными», как предыдущие. Бойцы слишком обессилели, работая лишь одиночными ударами. По итогам пяти раундов перед судьями стояла сложная задача. Все специалисты дали разные оценки по раундам, но итог был единогласным — Логан Сторли победил! Замечательный бой: приятно видеть, когда два базовых борца неожиданно «рубятся» 25 минут. Жаль, Хабиб так не делал — было бы очень интересно посмотреть.