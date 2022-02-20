«Кувалды прям летели». Российский гигант уронил двухметрового поляка

Ранним утром 20 февраля в Монреале (Канада) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступил российский боксёр местной промоутерской компании, перспективный тяжеловес Арсланбек Махмудов. Его соперником стал известный и жёсткий ветеран, экс-претендент на титул чемпиона мира Мариуш Вах.

Фаворитом противостояния значился Махмудов. К схватке он подхватил с профессиональным рекордом 13-0. При этом все 13 побед он добыл досрочно, а в послужном списке 197-сантиметрового парня значились победы над Сэмюэлом Питером и Эрканом Тепером. Именно Тепер стал предыдущей жертвой Арсланбека, в той схватке Махмудов защищал титул чемпиона Северной Америки, это же он намеревался сделать и теперь.

Что касается Ваха, то карьера экс-соперника Владимира Кличко и Александра Поветкина уже на излёте. Двухметровый поляк в последние годы всё чаще выступает в роли ступеньки для роста крепких и перспективных бойцов. В предыдущих трёх схватках он проиграл дважды, потерпев поражения от Диллиана Уайта и Хьюи Фьюри. Сейчас на Ваха снова смотрели как на аутсайдера, который может помочь Махмудову занести в послужной список ещё одну победу над боксёром с известным именем.

Впрочем, сам Мариуш не был готов покорно выполнять роль той самой ступеньки для карьерного роста соперника. Неудобный по стилю поляк долго не давал возможности Махмудову прочувствовать удобную дистанцию. Арсланбек неплохо работал джебом. Но Мариуш, всегда хорошо державший удар, явно не пугался одной левой россиянина. Более того, в третьем и четвёртом раунде поляк сбил атакующий пыл Махмудова своей активностью, ему удалось провести несколько комбинаций. Подумалось, что такими темпами Арсланбек может не пройти испытание опытным боксёром.

Видео доступно на странице Арсланбека Махмудова в «Инстаграме». Права на видео принадлежат промоутерской компании Eye of the Tiger.

Но дальше тренерский штаб россиянина внёс необходимые коррективы. Махмудов прибавил и начал гонять двухметрового поляка по рингу. Вах отступал и начал принимать на себя слишком много атак. Стало ясно, что Арсланбек захватил инициативу. А уже в шестой трёхминутке фаворит почти сразу после начала раунда поджал Мариуша в углу и начал разбивать. Ветеран пытался терпеть, но пропустил несколько сильных ударов, после чего тяжело свалился на канвас. Вах сумел подняться и с трудом просигнализировал, что готов продолжать. Впрочем, рефери правильно оценил обстановку и остановил схватку, проигравший даже не пытался протестовать. Действительно, удары Арсланбека были слишком жёсткими, как отметил один из болельщиков в комментариях, в решающий момент от Махмудова «прям кувалды летели».

Таким образом, в битве двух гигантов Махмудов добыл 14-ю досрочную победу в своём 14-м поединке на профессиональном ринге. Арсланбек защитил титул чемпиона Америки и по-прежнему остался стопроцентным нокаутёром. В кулаках россиянина потрясающая мощь, и, похоже, что такими темпами он скоро будет получать по-настоящему большие бои. Российский тяжеловес уже почти подкрался к элите хэвивейта. Осталось сделать лишь пару шагов.