Полицейский с АК-47 наперевес. Исмаилов ввязался в крайне опасную авантюру

Дуродола выступал на Олимпиаде, бил Кудряшова и стрелял в преступников. Магомед, оно тебе надо?

Российский боец ММА Магомед Исмаилов совершенно неожиданно объявил о том, что попробует свои силы в боксе. Спортсмен с неплохой борцовской базой решил освоить новое направление, причём в соперники в дебютном поединке, который состоится 25 февраля 2022 года во время бойцовского турнира на призы «РЕН ТВ», был выбран весьма непростой оппонент — огромный нигериец Оланреваджу Дуродола.

Наверняка это имя неизвестно широкому кругу читателей, а присмотреться к нему стоит. 41-летний нигериец уж точно заслуживает внимания. И речь идёт не только о его достижениях в ринге.

Выступал на Олимпиаде в Пекине, дрался за пояса

Дуродола родился в 1980 году в Нигерии. Ещё будучи любителем, он выступал на Олимпийских играх. В 2008 году нигериец провёл единственный бой на Олимпиаде в Пекине (Китай), где уступил по очкам кубинцу Осмаю Акосте, который в итоге стал бронзовым призёром.

С 2011 года нигерийский боксёр выступает на профессиональном уровне. При этом он ещё и успевает работать полицейским в Нигерии. И речь идёт не просто о каком-то формальном статусе или титуле. Дуродола действительно работает в полиции и выполняет свой профессиональный долг.

Нигерийский боксёр живёт в 15-миллионном Лагосе, который считается одним из самых криминальных городов мира. Так что его точно не запугать дагестанским «бандитом» Исмаиловым. В Нигерии есть персонажи покруче.

«У меня две профессии. Это делает из меня мужчину, это приносит мне деньги и хлеб. Я имею дело с криминальными элементами, которые воруют машины, деньги, похищают людей, торгуют наркотой. Имею дело со всем этим, а потом иду на тренировку. Могу одновременно и боксом заниматься. Я тренируюсь каждый день — каждый божий день», — рассказывал Дуродола.

Также боксёр признался, что на службе носит с собой оружие — АК-47. При этом нигериец говорил, что неоднократно применял его в деле, хоть и не стал раскрывать подробностей.

41-летний боксёр не думает о завершении карьеры

Вершиной карьеры Дуродолы, конечно, стала победа в поединке с россиянином Дмитрием Кудряшовым в 2015 году. Тогда у российского боксёра было 18 побед и ни одного поражения. Вдобавок к тому успеху Дуродола получил повышение по службе в органах нигерийского правопорядка.

В дальнейшем он выигрывал титул в первом тяжёлом весе по версии Африканской боксёрской ассоциации (ABU), но до уровня чемпиона мира так и не дотянулся.

Откровенно говоря, Дуродола вызывает симпатию. Хоть он и не сумел добиться впечатляющих побед на мировом уровне, но остаётся целеустремлённым. Спортсмен уже заявил, что бой с Исмаиловым не будет самым выгодным в его карьере с финансовой точки зрения. При этом нигериец всё ещё рассчитывает провести титульный поединок, который принесёт ему большой гонорар. И это в 41 год! С мотивацией у этого парня точно всё в порядке. Главный вопрос — какова мотивация Исмаилова, который ещё недавно и вовсе рассуждал о завершении карьеры.