«Дерётся так, как дрался бы Брюс Ли в UFC». На кого нарвался Махачев?

Кто-то скажет, что на мешка. Но на деле Грин делал то, что не удавалось даже Хабибу.

В ночь на 27 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 202. В его главном событии выступят топ-боец лёгкого веса Ислам Махачев и Бобби Грин. Изначально предполагалось, что россиянин встретится с Бенеилом Дариушем, эта пара должна была определить следующего претендента на титул. Но иранец ассирийского происхождения получил травму. Ислам просил для него спасти бой, в итоге боссы лиги подобрали вариант с Грином.

Многие к такому поединку относятся скептически. Во-первых, у Бобби не самое громкое имя, во-вторых, американец дрался лишь две недели назад, тогда он уверенно разбил Насрата Хакпараста. Но как бы легко ни была добыта та победа, бой есть бой и за пару недель Грин мог и не восстановиться. Ещё одна причина, по которой предстоящую схватку воспринимают не лучшим образом, связана с тем, что она пройдёт в промежуточном весе, что упрощает вопросы весогонки для Махачева. В общем, очень многим кажется, что мы увидим типичный для Ислама бой, когда он будет доминировать в противостоянии с середняком. Но на деле всё может оказаться не так просто.

На самом деле Грин не так прост, как это может показаться. В его активе 10 побед в UFC, а одна из самых ярких из них случилась буквально четыре месяца назад. Тогда Бобби выступил на турнире UFC 268, его соперником стал экс-претендент на титул, да-да, тот самый нежданный-негаданный претендент, с которым Хабиб в чемпионском бою хоть и разбивал, но возился все пять раундов. Грин подходил к схватке с Яквинтой на серии из двух поражений, так что победа была нужна как никогда. Что касается Эла, то его положение также было незавидным – два года простоя и два поражения кряду перед длительной паузой оставляли вопросы в плане кондиций Яквинты.

Права на видео принадлежат UFC. Видео доступно на канале UFC в YouTube.

Грин начал поединок в открытой стойке. Яквинта же, уступая оппоненту в росте и размахе рук, вынужден был сокращать дистанцию и постоянно прессинговать оппонента. Бобби под давлением чувствовал себя очень неплохо и блестяще работал на отходах. Удары Грина почти постоянно ложились в цель. Яквинта раз за разом пропускал очень неприятные атаки. От ударов Эла Бобби с невозмутимым видом перекрывался плечом и демонстрировал оппоненту, что никакой угрозы он не чувствует.

Спустя две минуты после начала боя Яквинта снова бросился вперёд в попытках достать противника. Тот пробил классную двойку на отходах. Правый кросс получился очень акцентированным и чётким. Эл упал, тут же он пытался связать оппонента в клинче, но Бобби легко пресёк эту попытку и быстро добил потрясённого экс-претендента на титул. Рефери остановил схватку.

Таким образом, Грин добыл впечатляющую победу и получил бонус за выступление вечера. Бобби сделал то, что в своё время не получилось у самого Хабиба – победить Яквинту досрочно.

Зрители были впечатлены таким успехом, а один из фанов и вовсе отметил, что «Грин дерётся так, как дрался бы в UFC Брюс Ли». Возможно, это преувеличение, но называть нового соперника Махачева мешком, как это уже делают некоторые болельщики, очень преждевременно. В действительности россиянин нарвался на очень непростого оппонента, подготовиться к стилю которого за пару недель реально тяжело.