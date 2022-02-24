Боец ММА добивал поверженного соперника через судью и показывал неприличные жесты. Видео

В Екатеринбурге состоялся турнир RCC Intro 19. Этот турнир по ММА стал первым для города в 2022 году. Бой Бехзода Усмонова и Максима Усояна получился не только зрелищным, но и скандальным. После завершения поединка победитель показывал проигравшему, который находился без сознания, неприличные жесты.

Бой завершился победой Усояна. С первых секунд он начал прессинговать соперника, попытался перевести бой в партер, а затем устроил яркую зарубу в стойке. Бой продолжался менее двух минут. Усоян зацепил своего соперника, а затем бросился его добивать.

Рефери своевременно вмешался в происходящее, но даже это не остановило победителя. Усоян продолжил наносить удары, а один из них прилетел через руки рефери, который закрывал Усмонова. Но и на этом победитель не остановился. Максим затем ещё и начал показывать неприличные жесты сопернику, который так и не пришёл в себя после жестокого избиения.

Усоян не смог согласиться с потерей части гонорара

После боя Усоян рассказал, что был крайне недоволен штрафными санкциями. Ему не удалось уложиться в нужный вес, из-за чего пришлось отказаться от части гонорара в пользу соперника. Максим обвинил в произошедшем Усмонова, который настаивал на штрафных санкциях.

Усоян не смог согнать всего один килограмм. По мнению бойца, такая мелочь не должна была повлиять на выплаты.

«Бой понравился, я готовился, настраивался. Я был в себе уверен и знал, что перебью его и в партере, и во всех аспектах. Многие меня недооценивают. Но я каждый раз доказываю, кто я есть. И те поражения, которые у меня случились, с двумя — я не согласен.

Скромный человек всегда остается скромным, несмотря на достижения. А он сам по себе нескромный, и у меня отношение к нему не очень хорошее.

Я вес не сделал из-за весов, а под конец не успел согнать. А с Бехзодом 300 грамм всего, ну это стакан воды. Он 50% потребовал, и неважно — выиграю или проиграю, к сожалению.

Бой не случайный. Я всё отрабатывал и нарабатывал. Я этого и хотел. Реванш с ним неинтересен. Я иду дальше. Я не хотел с ним боя, просто дали — поражение своё закрыть.

У меня была злость из-за этих 50%, хотел наказать его, чтобы он их на себя потратил, на здоровье, потому что это обидно. Он тоже боец и тоже гонял», — сказал после поединка Усоян.

Для Усояна эта победа стала седьмой в карьере. Он закрыл поражение, которое потерпел в поединке с Магомедгаджи Сиражудиновым, тот поединок проходил 17 июля 2021 года на турнире RCC Intro 14. При этом всего Максим потерпел три поражения.

Что касается Усмонова, то он потерпел четвёртое поражение в карьере, оборвалась его победная серия из трёх боёв.