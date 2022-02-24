Мага ввязался в очередную авантюру. На этот раз кислородной маски может не хватить

25 февраля Магомед Исмаилов выступит в «Бойцовском клубе» РЕН ТВ по правилам бокса. В соперники Лысому хищнику дали не какого-то там сбитого лётчика с длительным простоем, а действующего боксёра Оланреваджу Дуродолу. Нигерийцу 41 год, но это никого не должно смущать, так как он выступает в ринге чаще, чем элита мирового бокса. К слову, Дуродола провёл свой последний бой в январе 2022 года. Его соперник отказался выходить на второй раунд.
Вообще непонятно, почему Исмаилов согласился на бой с таким опытным боксёром. Одной статистики на сайте boxrec.com будет достаточно, чтобы убедиться в степени опасности оппонента. Даже Денис Лебедев, объявивший о своем возвращении в бокс, был бы проще и безопаснее для Магомеда. Там можно было бы спродюсировать спарринг, подобно тому, что мы увидели между Русланом Проводниковым и Али Багаутиновым. Но Дуродола — это совершенно иная порода.
На счету нигерийца 37 побед, 34 из которых одержаны нокаутом. Он ронял Дмитрия Кудряшова на турнире в Казани в 2015 году, нанеся россиянину первое поражение в карьере. На это гость из Нигерии затратил неполные два раунда. Да, потом Русская кувалда отомстил Дуродоле нокаутом в пятом раунде, но миф о неуязвимости россиянина к тому моменту уже был разрушен.
Видео доступно на канале «МИР БОКСА» в YouTube. Права на видео принадлежат «МИР БОКСА».
Также у нигерийца девять поражений, но вы только посмотрите, кто числится среди его обидчиков:
— Майрис Бриедис (технический нокаут в девятом раунде);
— Табисо Мчуну (решением судей);
— Кшиштоф Влодарчик (решением судей);
— Илунга Макабу (технический нокаут в седьмом раунде);
— Максим Власов (технический нокаут в 10-м раунде).
Если вы не поняли, то Дуродола не так-то прост, как покажет показаться из-за его фамилии. Он дрался с мировой элитой за чемпионские пояса. У него самого есть титул чемпиона африканского союза, но всё же. Это опасный соперник даже для Евгения Кудряшова и Евгения Романова. Что уж тут говорить о Лысом хищнике.
А ещё нигериец представитель первого тяжёлого веса, чей лимит составляет 90,7 кг. А Исмаилов — средневес с лимитом до 83,9 кг. Но мы уже видели, как Магомед прибавлял в весе ради боя с Александром Емельяненко. Тут должна смутить другая деталь — рост. У Исмаилова 175 см, а у Дуродолы — 189 см. 14 см разницы — это критично для любой весовой категории в боксе. Если это помножить на скромный опыт Магомеда в боксе, который заключается в работе в зале Tiger Muay Thai & MMA в течение пары недель, и на то, как Владимир Минеев разбил Лысого хищника, то одной кислородной маской дело может не ограничиться.
Несмотря на то что нигерийцу 41 год, он регулярно сдаёт допинг-тесты. В начале этого года Оланреваджу сдал отрицательный тест для VADA. Это лишний раз подчёркивает профессионализм бойца. А Исмаилов, как мы знаем, плотно сидит на химии, чего он не скрывает. Тем не менее у Магомеда серьёзные проблемы с кардио, что мы видели в баталиях с Минеевым. Даже Камил Гаджиев спрогнозировал, что Александр Шлеменко одолеет Исмаилова этим летом, в случае если поединок пройдёт полную дистанцию. А Дуродола дрался с хладнокровным убийцей Влодарчиком и обидчиком Лебедева Мчуну полные десять раундов. Поэтому вся надежда на четырёхраундовый формат боя.
Раньше российским бойцам привозили латиноамериканских и африканских бойцов на убой. Теперь картина изменилась на 180 градусов и наших спортсменов отдают на убой гостям из-за рубежа. Чем Владимир Хрюнов завлёк Исмаилова — остаётся загадкой.
- 24 февраля 2022
-
13:45
-
12:57
-
11:46
-
11:05
-
09:49
-
07:32
-
04:29
-
02:00
-
01:45
-
00:08
- 23 февраля 2022
-
23:48
-
22:34
-
21:04
-
21:00
-
20:20
-
19:30
-
18:58
-
17:54
-
16:41
-
15:51
-
14:59
-
14:06
-
13:18
-
12:38
-
12:05
-
11:43
-
10:23
-
09:41
-
09:30
-
02:59
-
00:43
- 22 февраля 2022
-
23:50
-
23:14
-
22:15
-
21:28