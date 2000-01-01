Состояние Ислама Махачева: сколько заработал боец UFC
Состояние бойца UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева по состоянию на начало 2022 года составляет $ 650 тыс.
Какие бои принесли Махачеву больше всего денег?
Бой с Дэном Хукером
Самый большой гонорар в карьере Махачева — $ 131 тыс.
Бой с Тиаго Мойзесом
$ 116 тыс.
Бой с Арманом Царукяном
$ 109 тыс.
Бой с Дрю Добером
$ 105 тыс.
Бой с Дави Рамосом
$ 63 тыс.
27 февраля пройдёт турнир UFC Fight Night 202, где в главном бою Ислам Махачев подерётся с Бобби Грином.
В случае победы Махачев потенциально может получить титульный бой в лёгком дивизионе.
Состояние Ислама Махачева. Сколько преемник Хабиба заработал за 5 самых больших боёв в UFC
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