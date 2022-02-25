Дебют Маги Исмаилова в профессиональном боксе! Соперник — нокаутёр с жутким ударом. LIVE!

25 февраля в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в программе которого запланированы как боксёрские поединки, так и бои на голых кулаках. В главной схватке вечера боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подерётся с боксёром Оланреваджу Дуродолой по правилам бокса. В соглавном бою вечера Марк Петровский дебютирует в профессиональном боксе, его соперником станет Коллинс Ойял. В одном из стартовых боёв Макс Топор проведёт бой на голых кулаках со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном.
Где смотреть бой Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола?
Трансляцию турнира, где в главном бою встретятся Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола, проведёт телеканал «Рен-ТВ». Начало эфира — 25 февраля в 23:00 мск. Главный бой начнётся примерно в 00:30 мск.
Дебют Марка Петровского — обязателен к просмотру
Марк Петровский в 2021 году стал чемпионом мира в любительском боксе в категории свыше 92 килограммов. Теперь 23-летний россиянин дебютирует в профессионалах. Его оппонентом назначен крепкий африканец Коллинс Ойял — россиянину будет непросто.
Когда состоится бой Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола?
Турнир «Бойцовский клуб Рен-ТВ», в главном бою которого встретятся Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола, состоится 25 февраля. Начало основного карда — в 23:00 мск. Исмаилов и Дуродола выйдут в ринг примерно в 00:30 мск.
Боксёрский бой — большой риск для Исмаилова
Магомед Исмаилов никогда не дрался в ринге с профессиональным боксёром. Для россиянина бой с Дуродолой является откровенной авантюрой. Подробнее — в материале Дениса Дорофеева.
Основной кард турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ»
Помимо боя Магомеда Исмаилова и Оланреваджу Дуродолы, на турнире «Бойцовский клуб Рен-ТВ» запланированы ещё несколько поединков. Представляем вашему вниманию основной кард.
Основной кард турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ»
- Первый тяжёлый вес: Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола;
- Тяжёлый вес: Марк Петровский — Коллинс Ойял;
- Первый тяжёлый вес: Рашид Кодзоев — Ленар Перес;
- Второй легчайший вес: Любовь Лузгина — Оксана Мараховская;
- Тяжёлый вес: Максим Щербаков — Альберт Кармазян.
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