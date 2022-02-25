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Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола, трансляция, где смотреть бой, Исмаилов, 25 февраля, «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Дебют Маги Исмаилова в профессиональном боксе! Соперник — нокаутёр с жутким ударом. LIVE!
Александр Фролов
Бой Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола
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Обойдётся ли Магомед без кислородной маски?

25 февраля в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в программе которого запланированы как боксёрские поединки, так и бои на голых кулаках. В главной схватке вечера боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подерётся с боксёром Оланреваджу Дуродолой по правилам бокса. В соглавном бою вечера Марк Петровский дебютирует в профессиональном боксе, его соперником станет Коллинс Ойял. В одном из стартовых боёв Макс Топор проведёт бой на голых кулаках со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном.

Где смотреть бой Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола? Когда состоится бой Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола? Основной кард турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ»
Live Александр Фролов

Где смотреть бой Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола?

Трансляцию турнира, где в главном бою встретятся Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола, проведёт телеканал «Рен-ТВ». Начало эфира — 25 февраля в 23:00 мск. Главный бой начнётся примерно в 00:30 мск.

10:20 Александр Фролов

Дебют Марка Петровского — обязателен к просмотру

Марк Петровский в 2021 году стал чемпионом мира в любительском боксе в категории свыше 92 килограммов. Теперь 23-летний россиянин дебютирует в профессионалах. Его оппонентом назначен крепкий африканец Коллинс Ойял — россиянину будет непросто.

10:18 Александр Фролов

Когда состоится бой Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола?

Турнир «Бойцовский клуб Рен-ТВ», в главном бою которого встретятся Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола, состоится 25 февраля. Начало основного карда — в 23:00 мск. Исмаилов и Дуродола выйдут в ринг примерно в 00:30 мск.

10:17 Александр Фролов

Боксёрский бой — большой риск для Исмаилова

Магомед Исмаилов никогда не дрался в ринге с профессиональным боксёром. Для россиянина бой с Дуродолой является откровенной авантюрой. Подробнее — в материале Дениса Дорофеева.

Мага ввязался в очередную авантюру. На этот раз кислородной маски может не хватить Мага ввязался в очередную авантюру. На этот раз кислородной маски может не хватить
10:16 Александр Фролов

Основной кард турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ»

Помимо боя Магомеда Исмаилова и Оланреваджу Дуродолы, на турнире «Бойцовский клуб Рен-ТВ» запланированы ещё несколько поединков. Представляем вашему вниманию основной кард.

Основной кард турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ»

  • Первый тяжёлый вес: Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола;
  • Тяжёлый вес: Марк Петровский — Коллинс Ойял;
  • Первый тяжёлый вес: Рашид Кодзоев — Ленар Перес;
  • Второй легчайший вес: Любовь Лузгина — Оксана Мараховская;
  • Тяжёлый вес: Максим Щербаков — Альберт Кармазян.
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