Дебют Маги Исмаилова в профессиональном боксе! Соперник — нокаутёр с жутким ударом. LIVE!

25 февраля в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в программе которого запланированы как боксёрские поединки, так и бои на голых кулаках. В главной схватке вечера боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подерётся с боксёром Оланреваджу Дуродолой по правилам бокса. В соглавном бою вечера Марк Петровский дебютирует в профессиональном боксе, его соперником станет Коллинс Ойял. В одном из стартовых боёв Макс Топор проведёт бой на голых кулаках со своим бывшим тренером Альбертом Кармазяном.