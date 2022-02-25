Bellator 275: Брат Забита и бойцы Фёдора Емельяненко. Убойный вечер в Дублине! LIVE!

На бои в Дублине выйдут Хасан Магомедшарипов, Владимир Токов и Кирилл Сидельников. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 26 февраля в ирландском Дублине на арене «3Arena» состоится турнир Bellator 275. В главном событии бойцовского вечера действующий чемпион промоушена в среднем весе Гегард Мусаси (48-7-2) подерётся с непобеждённым Остином Вандерфордом (10-0).

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«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг турнира, где в предварительном карде выступит россиянин Хасан Магомедшарипов (6-0), которому предстоит схватка с Хосе Санчесом (10-1). Помимо брата Забита Магомедшарипова, в октагон выйдут ещё двое наших соотечественников: Владимир Токов (6-1) подерётся с Даниэле Скатицци (11-5), Кириллу Сидельникову (13-6) будет противостоять Гёкхам Сарикам (6-1).