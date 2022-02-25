Bellator 275: Брат Забита и бойцы Фёдора Емельяненко. Убойный вечер в Дублине! LIVE!

В ночь на 26 февраля в ирландском Дублине на арене «3Arena» состоится турнир Bellator 275. В главном событии бойцовского вечера действующий чемпион промоушена в среднем весе Гегард Мусаси (48-7-2) подерётся с непобеждённым Остином Вандерфордом (10-0).
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«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию событий вокруг турнира, где в предварительном карде выступит россиянин Хасан Магомедшарипов (6-0), которому предстоит схватка с Хосе Санчесом (10-1). Помимо брата Забита Магомедшарипова, в октагон выйдут ещё двое наших соотечественников: Владимир Токов (6-1) подерётся с Даниэле Скатицци (11-5), Кириллу Сидельникову (13-6) будет противостоять Гёкхам Сарикам (6-1).
Во сколько начнётся турнир Bellator 275
Бойцовский вечер Bellator 275 состоится в ночь с 25 на 26 февраля. Турнир начнётся 25 фераля в 21:15 по московскому времени.
Владимир Токов — первый бой за полтора года
Владимир Токов, конечно, пока не добился того уровня известности, как его старший брат Анатолий. Однако у Владимира впереди ещё вся карьера. На счету Токова-младшего всего семь профессиональных боёв, последний раз боец выходил в клетку больше полутора лет назад. Возможно, Владимир успел «заржаветь» за время перерыва: на Bellator 275 его проэкзаменует крепкий итальянец Даниэле Скатицци.
Где смотреть онлайн-трансляцию Bellator 275
По традиции, показывать турнир будет онлайн-кинотеатр Okko. Там покажут как предварительный, так и основной кард Bellator 275. В том числе и главный бой, где встретятся Гегард Мусаси и Остин Вандерфорд.
Вандерфорд — непобеждённый боец, но известен больше благодаря красотке-жене
Остин Вандерфорд — непобеждённый боец с завидным рекордом 10-0. Однако широкой публике куда больше известна его жена — Пейдж Ван Зант, которая считается одной из самых популярных девушек в единоборствах. Сейчас блондинка дерётся на голых кулаках, но её основной заработок — сайт с собственными фотографиями. На Bellator 275 Пейдж наверняка будет сидеть в зрительном зале.
Полный кард турнира Bellator 275
Представляем вашему вниманию полный кард турнира Bellator 275.
Основной кард
- Средний вес: Гегард Мусаси (48-7-2) — Остин Вандерфорд (10-0);
- Лёгкий вес: Питер Куилли (13-6-1) — Кейн Муса (13-4);
- Женский полулёгкий вес: Шинейд Кавана (7-5) — Лиа Маккорт (5-1);
- Легчайший вес: Брайан Мур (14-8) — Джорнел Луго (7-0).
Предварительный кард
- Полулёгкий вес: Киаран Кларк (4-0) — Абубакар Тункара (7-2);
- Легчайший вес: Бретт Джонс (17-3) — Хуршед Кахоров (7-0);
- Лёгкий вес: Чарли Лири (17-11-1) — Дэйви Гэллон (19-7-2);
- Полусредний вес: Стефано Патерно (13-4-1) — Лука Поклит (6-1);
- Женский наилегчайший вес: Дэнни Маккормак (5-0) — Стефани Лило Пейдж (5-3);
- Лёгкий вес: Джуниор Морган (3-0) — Дэрра Келли (0-0);
- Лёгкий вес: Владимир Токов (6-1) — Даниэле Скатицци (11-5);
- Тяжёлый вес: Гёкхан Сарикам (6-1) — Кирилл Сидельников (13-6);
- Полулёгкий вес: Скотт Педерсен (1-2) — Натан Келли (3-2);
- Полулёгкий вес: Ли Хаммонд (1-0) — Джейми Хэй (2-0);
- Полулёгкий вес: Хасан Магомедшарипов (6-0) — Хосе Санчес (10-1).
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