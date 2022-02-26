Мага Исмаилов уничтожил нигерийского чемпиона в боксе. Тот даже не сопротивлялся

Магомед Исмаилов в профессиональном боксе — ещё несколько месяцев назад такая идея казалась фантастической. Лысый Хищник казался абсолютно неподходящей кандидатурой для дебюта в боксе: базовый борец, сравнительно короткие руки, неидеальная выносливость. Тот же Владимир Минеев подходит для бокса куда лучше. Однако Мага любит удивлять: он не только подписал контракт на бой, но и выбрал в соперники сверхопасного Оланреваджу Дуродолу.

Несмотря на солидный возраст, 41-летний нигериец считался безоговорочным фаворитом боя. Дуродола — опытный боксёр с тяжёлым ударом, регулярно выходящий в ринг. На счету Оланреваджу есть победы над Дмитрием Кудряшовым, Абрахамом Табулом и другими именитыми соперниками. Он делил ринг с такими звёздами, как Майрис Бриедис и Кшиштоф Влодарчик, пусть и не сумел выиграть. 36 побед в профессиональном боксе и 33 нокаута: это ли не показатель силы Дуродолы?



На бумаге Исмаилову было сложно что-то противопоставить нигерийцу. За Магомеда говорил разве что сокращённый формат боя: четыре раунда по три минуты должны были нивелировать преимущество Дуродолы в выносливости. С другой стороны, Лысый хищник никогда не славился ударной техникой, имеющей ключевое значение в боксе. Вдобавок Исмаилов уступал сопернику в антропометрии и умении защищаться. Мага мог «выстрелить» разве что за счёт характера.



Поединок начался с осторожного наступления Магомеда. Россиянин старался поджимать соперника к канатам, атакуя короткими сериями. Уже на первой минуте Исмаилов попал так плотно, что Дуродолу сильно качнуло. Нигериец выглядел удивлённым, ему не удавалось подобрать ключи к леворукой стойке Лысого хищника. Магомед выглядел очень хорошо и железно выиграл первый раунд!



После перерыва Дуродола вроде бы начал просыпаться, но по-прежнему слишком долго выцеливал удары. Исмаилов же работал очень резко, постоянно разрывая дистанцию. Маге отлично удавались короткие серии ударов — при этом сам он почти ничего не пропускал. Так продолжалось до третьего раунда, где Исмаилов начал постепенно сбавлять обороты. Тем не менее, Оланреваджу всё равно не шёл вперёд, выбрав почти безударную тактику.

Решающим должен был четвёртый раунд: Дуродола явно проигрывал, но упорно отказывался «включаться». Нигериец выглядел откровенно «неживым», ходил медленно и регулярно пропускал удары. Под конец схватки осмелевший Мага даже полез рубиться: настолько он превосходил звёздного оппонента. Не обошлось и без тейкдауна, изящно проведённого Исмаиловым. Сенсационный ход боя и уверенная победа Маги судейским решением! Кто вообще мог такого ожидать?



Несмотря на победу Исмаилова, от боя осталось достаточно тягостное впечатление. В какой-то момент хотелось даже назвать происходящее «цирком». Дуродола то ли вышел абсолютно разобранным, то ли был травмирован — но драться ему словно не хотелось. К Маге вопросов нет: он здорово подготовился и действительно перебил оппонента. Да только такие поединки вряд ли кому-то могут понравиться. Увы.

