Махачев рассказал, почему Нурмагомедов не станет главой Дагестана

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 202. В его главном событии встретятся Ислам Махачев и Бобби Грин. Изначально россиянин должен был подраться с Бенеилом Дариушем, но тот получил травму. В итоге Ислам получил соперника даже не из топ-15. В преддверии схватки с Грином, Махачев рассказал, почему это не помешает ему в гонке за титул, а также поведал о процессе подготовки, лиге Хабиба и перспективах Нурмагомедова в политике.

— Ислам, как на тебе сказалась смена соперника, пришлось ли вносить какие-то коррективы и если да, то хватило ли на это время?

-Не сказать, что пришлось вносить какие-то большие коррективы. Очень рад, что мне в соперники нашли хоть кого-то, было под сомнением, что бой вообще состоится. Очень обрадовался, когда Грин принял бой. Именно к Дариушу очень готовился, прошёл хороший лагерь. Мне было уже без разницы, кто в соперниках. Я просил всех из топ-10 и только Бобби согласился.

— Что скажешь о сопернике? Смотрел его бои, есть ли что-то, что вызывает опасения?

— Смотрел его последний бой, хорошие руки, хорошо боксирует. Такой, базовый ударник, я бы сказал.

— Насколько легче стало готовиться, когда стало ясно, что схватка пройдет в промежуточном весе?

— Честно сказать, два килограмма… Промежуточный вес такой, что даже не расслабишься. Та же программа диеты. Честно сказать, ничего себе не позволял лишнего. Но в конце будет легче сгонять (интервью было записано до церемонии взвешивания. – Прим. «Чемпионата»).

— Хабиб в недавнем прямом эфире в «Инстаграме» сказал, что после боя с Грином ты получишь титульный бой, ты можешь что-то сказать по этому поводу?

— Да, я тоже уверен, что мне дадут титульный бой. Это будет уже десятая победа, так что следующий поединок будет чемпионским.

— Ты ни разу не дрался с соперником из топ-5, тебя расстраивает или заставляет гордиться собой тот факт, что соперники от тебя бегают?

— Я всю жизнь просил топ-соперника, после каждого боя. Я никого не избегал. Когда я стану чемпионом, у меня не будет проблем с поиском соперника.

— Ислам, по поводу твоего пути в UFC много пишут, ты следишь за российской прессой и о том, что конкретно о тебе пишут? На тебя как-то влияет мнение прессы?

— Не то, что бы прямо следил. Но если присылают ссылки какие-то, то смотрю, читаю.

— Раз мы говорили о титульных поединках, твой прогноз на встречу Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейры?

— Я думаю, что Оливейра победит.

Тебя впечатлили последние бои Джастина и Чарльза?

— Последние бои мне очень понравились. Гэтжи провёл отличный поединок, думаю, он из-за этого и заслужил чемпионский бой.

— Недавно Хавьер Мендес сказал, что после боя Оливейра – Гэтжи за титул может подраться и Конор. Макгрегор тоже пытается раскручивать своё противостояние с Оливейрой и Чарльз даже ему подыгрывает. Как ты считаешь, такой сценарий возможен и каковы тогда будут твои действия?

— Я не думаю, что такое случится. Он просто хочет остаться на слуху, просто разговаривает. Делает такие закидушки, но я не думаю, что он будет драться за пояс. Кто в ближайшее время может подраться за титул? Думаю, хорошие шансы у Дариуша, тоже хороший боец

— Хотел бы поговорить немного о политике UFC. Как ты оцениваешь ситуацию с Фрэнсисом Нганну и контрактами в лиге в целом?

— Я не знаю, сколько ему платят, у него другой менеджер и мне сложно сказать, как они там договариваются. Меня устраивает мой контракт.

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— Я сейчас говорю без всяких цифр, у тебя когда-то было ощущение, что тебе недоплачивают за твою работу?

— Я доволен контрактом, полностью доволен, мне на что жаловаться в этом плане.

— Недавно менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов говорил, что советует своим бойцам вкладывать, потому что прожить на гонорар бойца от боя к бою невозможно. Ты согласен, что жить только на гонорары от боя не получается?

— На старте карьеры это очень тяжело. Но, думаю, у Петра Яна сейчас всё в порядке, он может спокойно жить.

— Говоря о проблеме зарплат в UFC, сейчас все больше разговоров о том, что ЮФС в итоге задвинет какая-то другая лига. На меня произвел впечатление первый американский турнир лиги Eagle FC, как думаешь, есть ли шанс, что промоушен Хабиба догонит UFC или хотя бы Bellator?

— Думаю, что Bellator они догонят уже в ближайший год. У них очень хорошие возможности. Просто сильные бойцы все уже на контрактах и сильных очень сложно подписывать. Очень тяжело найти бойцов, но, кто есть свободный, Eagle забирает сразу. Хабиб собрал большую команду профессионалов, в комментаторы он взял звёздных бойцов. Так что если он берётся за что-то…

— Да, иногда складывается ощущение, что за что бы не брался Хабиб, у него получается. Он, как минимум, лидер общественного мнения для всей республики Дагестан и пример для миллионов мусульман по всему миру. Как ты думаешь, может так случится, что когда-то он возглавит Дагестан?

— Сомневаюсь, он от другого получает удовольствие, не от такой суеты. Он любит ездить, летать, помогать, вот от таких вещей.