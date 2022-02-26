Махачев рассказал, почему Нурмагомедов не станет главой Дагестана

В ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 202. В его главном событии встретятся Ислам Махачев и Бобби Грин. Изначально россиянин должен был подраться с Бенеилом Дариушем, но тот получил травму. В итоге Ислам получил соперника даже не из топ-15. В преддверии схватки с Грином, Махачев рассказал, почему это не помешает ему в гонке за титул, а также поведал о процессе подготовки, лиге Хабиба и перспективах Нурмагомедова в политике.
— Ислам, как на тебе сказалась смена соперника, пришлось ли вносить какие-то коррективы и если да, то хватило ли на это время?
-Не сказать, что пришлось вносить какие-то большие коррективы. Очень рад, что мне в соперники нашли хоть кого-то, было под сомнением, что бой вообще состоится. Очень обрадовался, когда Грин принял бой. Именно к Дариушу очень готовился, прошёл хороший лагерь. Мне было уже без разницы, кто в соперниках. Я просил всех из топ-10 и только Бобби согласился.
— Что скажешь о сопернике? Смотрел его бои, есть ли что-то, что вызывает опасения?
— Смотрел его последний бой, хорошие руки, хорошо боксирует. Такой, базовый ударник, я бы сказал.
— Насколько легче стало готовиться, когда стало ясно, что схватка пройдет в промежуточном весе?
— Честно сказать, два килограмма… Промежуточный вес такой, что даже не расслабишься. Та же программа диеты. Честно сказать, ничего себе не позволял лишнего. Но в конце будет легче сгонять (интервью было записано до церемонии взвешивания. – Прим. «Чемпионата»).
— Хабиб в недавнем прямом эфире в «Инстаграме» сказал, что после боя с Грином ты получишь титульный бой, ты можешь что-то сказать по этому поводу?
— Да, я тоже уверен, что мне дадут титульный бой. Это будет уже десятая победа, так что следующий поединок будет чемпионским.
— Ты ни разу не дрался с соперником из топ-5, тебя расстраивает или заставляет гордиться собой тот факт, что соперники от тебя бегают?
— Я всю жизнь просил топ-соперника, после каждого боя. Я никого не избегал. Когда я стану чемпионом, у меня не будет проблем с поиском соперника.
— Ислам, по поводу твоего пути в UFC много пишут, ты следишь за российской прессой и о том, что конкретно о тебе пишут? На тебя как-то влияет мнение прессы?
— Не то, что бы прямо следил. Но если присылают ссылки какие-то, то смотрю, читаю.
— Раз мы говорили о титульных поединках, твой прогноз на встречу Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейры?
— Я думаю, что Оливейра победит.
Тебя впечатлили последние бои Джастина и Чарльза?
— Последние бои мне очень понравились. Гэтжи провёл отличный поединок, думаю, он из-за этого и заслужил чемпионский бой.
— Недавно Хавьер Мендес сказал, что после боя Оливейра – Гэтжи за титул может подраться и Конор. Макгрегор тоже пытается раскручивать своё противостояние с Оливейрой и Чарльз даже ему подыгрывает. Как ты считаешь, такой сценарий возможен и каковы тогда будут твои действия?
— Я не думаю, что такое случится. Он просто хочет остаться на слуху, просто разговаривает. Делает такие закидушки, но я не думаю, что он будет драться за пояс. Кто в ближайшее время может подраться за титул? Думаю, хорошие шансы у Дариуша, тоже хороший боец
— Хотел бы поговорить немного о политике UFC. Как ты оцениваешь ситуацию с Фрэнсисом Нганну и контрактами в лиге в целом?
— Я не знаю, сколько ему платят, у него другой менеджер и мне сложно сказать, как они там договариваются. Меня устраивает мой контракт.
Фото: Jeff Bottari/Getty Images
— Я сейчас говорю без всяких цифр, у тебя когда-то было ощущение, что тебе недоплачивают за твою работу?
— Я доволен контрактом, полностью доволен, мне на что жаловаться в этом плане.
— Недавно менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов говорил, что советует своим бойцам вкладывать, потому что прожить на гонорар бойца от боя к бою невозможно. Ты согласен, что жить только на гонорары от боя не получается?
— На старте карьеры это очень тяжело. Но, думаю, у Петра Яна сейчас всё в порядке, он может спокойно жить.
— Говоря о проблеме зарплат в UFC, сейчас все больше разговоров о том, что ЮФС в итоге задвинет какая-то другая лига. На меня произвел впечатление первый американский турнир лиги Eagle FC, как думаешь, есть ли шанс, что промоушен Хабиба догонит UFC или хотя бы Bellator?
— Думаю, что Bellator они догонят уже в ближайший год. У них очень хорошие возможности. Просто сильные бойцы все уже на контрактах и сильных очень сложно подписывать. Очень тяжело найти бойцов, но, кто есть свободный, Eagle забирает сразу. Хабиб собрал большую команду профессионалов, в комментаторы он взял звёздных бойцов. Так что если он берётся за что-то…
— Да, иногда складывается ощущение, что за что бы не брался Хабиб, у него получается. Он, как минимум, лидер общественного мнения для всей республики Дагестан и пример для миллионов мусульман по всему миру. Как ты думаешь, может так случится, что когда-то он возглавит Дагестан?
— Сомневаюсь, он от другого получает удовольствие, не от такой суеты. Он любит ездить, летать, помогать, вот от таких вещей.
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