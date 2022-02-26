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Bellator 275, Хасан Магомедшарипов победил Хосе Санчеса решением судей, видео боя

Брат Забита проспал начало боя. Сопернику это не помогло. Видео
Денис Дорофеев
Хасан Магомедшарипов победил Хосе Санчеса
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В топ Bellator рвётся ещё один чемпион из России. Принимайте.

В ночь с 25 на 26 февраля в столице Ирландии городе Дублин проходил турнир Bellator 275, где в главном бою чемпион в среднем весе Гегард Мусаси легко нокаутировал Остина Вандерфорда. Кроме того, в этом ивенте принимали участие и российские бойцы. Помимо спортсменов из Fedor Team, в октагон вышел Хасан Магомедшарипов, младший брат знаменитого Забита.

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В соперники Хасану дали испанца Хосе Санчеса, у которого достойная статистика из 11 побед и одного поражения. Однако у него не было опыта выступлений в крупных промоушенах — для Санчеса встреча с Магомедшариповым стала дебютной в Bellator. В то время как для Хасана это уже второй поединок в организации Скотта Кокера. В дебютной схватке младший брат Забита уверенно разобрал Джонатана Кироса, нокаутировав того во втором раунде. Перед боем с Санчесом у россиянина было шесть побед в шести боях.

Первый раунд Хасан провёл плохо. Он слишком многое позволял сопернику. Санчес едва не провёл тейкдаун и прижал нашего бойца к сетке, у которой долго удерживал. К тому же Хосе умудрялся выбрасывать точные удары, а Магомедшарипов никак на них не отвечал. Зато в конце раунда россиянин успешно исполнил переднюю подножку, благодаря которой забрал пятиминутку.

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Во втором раунде Хасан включился. Ситуация полностью перевернулась. Уже россиянин прижал испанца к сетке и провел тейдкдаун на первой минуте. В оставшееся время Магомедшарипов избивал своего соперника со спины, а Санчес просто выживал. Результатом стало сильно повреждённое лицо испанца.

Заключительная пятиминутка напомнила прошлую, хотя Хосе агрессивно начал раунд с попыток прохода в ноги. На секунду показалось, что Санчес смог восстановиться за минуту. Но его запал быстро иссяк. И затем Хасан снова провёл успешный тейкдаун. Россиянин пытался «задушить» своего соперника, но скиллов Санчеса в борьбе хватило, чтобы не отдать шею на сабмишен. В таком ключе прошла решающая пятиминутка, которую уверенно забрал россиянин.

В итоге все трое судей отдали победу Магомедшарипову (30:27, 30:27, 30:26). Это седьмая победа Хасана в карьере и вторая в Bellator. С такими данными россиянин должен ворваться в топ-10 дивизиона, где правит балом Эй Джей Макки. С таким талантливым ударником сильнейший боец Bellator ещё не сталкивался. Но это дело времени.

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Теги Бокс/ММА Bellator Видео Bellator •••

Заглавное фото: bellator.com

Источник: «Чемпионат»

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